霍耀良 心臟病

霍耀良罹心臟病腎癌逝享年68歲 腎癌病徵不明顯易擴散 拆解9大病徵 腰痛皮膚黃屬警號

腫瘤及癌症
東方新地

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香港著名導演及監製霍耀良（Clarence）今日（6日）傳出已於去年2月1日因心臟病及腎癌在沙田醫院辭世，享年68歲。霍耀良在70年代於無綫電視擔任編導，參與了多部熱門劇集如《網中人》、《上海灘》及《輪流傳》。80年代，他轉戰電影界，首部執導作品是由陳百強和張國榮主演的《失業生》，隨後執導了周潤發和梅艷芳主演的《公子多情》，以及由邱淑貞主演的三級話題作《赤裸羔羊》。

霍耀良導演生涯

霍耀良曾執導多部知名電影，包括《失業生》、《公子多情》、《O記三合會檔案》、《龍在邊緣》及《赤裸羔羊》等。特別是《赤裸羔羊》，更成為國際上著名的「Cult片」。霍耀良早年畢業於理工學院設計學院，1977年參加麗的電視訓練班，接受編導訓練並畢業後成為助理編導。1978年，他轉投TVB擔任電視編導，參與了《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》、《親情》及《荳芽夢》等經典劇集的製作。

霍耀良 心臟病 導演及監製霍耀良傳出已於去年2月因心臟病及腎癌離世。（圖片來源：網上圖片）
導演及監製霍耀良傳出已於去年2月因心臟病及腎癌離世。（圖片來源：網上圖片）

霍耀良電影圈成就

80年代，霍耀良開始涉足電影圈，首部電影《越南仔》於1982年上映。他執導的作品包括由陳百強和張國榮主演的《失業生》，以及周潤發、梅艷芳和李美鳳主演的《公子多情》。此外，他還執導了黃子華、袁詠儀和葉德嫻主演的《唔該借歪!!》等多部電影。

演員身份與後期工作

除了執導電影，霍耀良也曾以演員身份參與拍攝。他在1985年參演的電影《再見七日情》中，曾獲提名1986年香港電影金像獎「最佳男配角」。自2000年起，霍耀良長期在內地拍攝電視劇，作品包括《七劍下天山》、《守著陽光守著你》及《天地姻緣七仙女》等。

早期病徵不明顯 腎癌數字10年增6成

腎癌並非香港十大癌症；根據香港癌症資料統計中心數字，2020年一共有262人死於腎癌，對比2011年增加64%，升幅明顯。與部分腎病相似地，腎癌的先兆及早期病徵並不明顯，一般要到較晚期才會發現患病，增加治療難度之餘亦可能令病情惡化至其他器官，減低治癒及存活機會。

甚麼是腎癌？

腎癌最常見起源於腎臟小管（腎小管）的內壁。最常見的腎癌類型是腎細胞癌，約佔病例的 85%。如果不及時治療，癌細胞可能會生長並擴散到身體的其他部位。腎癌主要影響腎臟，但它可以擴散到附近的淋巴結和其他器官，如肺、肝、骨骼甚至大腦，並可能危及生命。

6類腎癌高風險人士

有些危險因子會增加腎癌的機會，有些患有罕見遺傳性疾病的患者容易罹患腎臟癌。這些包括：

  • 吸煙
  • 肥胖
  • 高血壓
  • 家族史：腎癌家族史會增加個人罹患腎癌的風險
  • 職業暴露：接觸某些化學物質或物質（如石棉或印刷溶劑）可能會增加風險
  • 慢性腎臟疾病：尤其是正在接受透析的人

不同階段腎癌病徵

在早期階段，腎癌可能不會產生明顯的症狀。當疾病擴散到其他器官時，有些患者可能會出現症狀。常見症狀包括：

  • 尿中帶血（血尿）
  • 腰部疼痛
  • 疲勞
  • 不明原因的體重減輕
  • 食慾不振

如果擴散到其他器官：

  • 骨痛（骨痛）
  • 呼吸急促（肺）
  • 腹痛
  • 皮膚發黃（肝臟）

預防腎癌4大方法

雖然不可能完全預防腎癌，但以下措施有助降低患上腎癌風險：

  • 戒菸
  • 保持健康的體重
  • 控制血壓
  • 保持水分並保持健康的生活方式

圖片來源：網上圖片

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