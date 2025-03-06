霍耀良罹心臟病腎癌逝享年68歲 腎癌病徵不明顯易擴散 拆解9大病徵 腰痛皮膚黃屬警號
霍耀良導演生涯
霍耀良曾執導多部知名電影，包括《失業生》、《公子多情》、《O記三合會檔案》、《龍在邊緣》及《赤裸羔羊》等。特別是《赤裸羔羊》，更成為國際上著名的「Cult片」。霍耀良早年畢業於理工學院設計學院，1977年參加麗的電視訓練班，接受編導訓練並畢業後成為助理編導。1978年，他轉投TVB擔任電視編導，參與了《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》、《親情》及《荳芽夢》等經典劇集的製作。
霍耀良電影圈成就
80年代，霍耀良開始涉足電影圈，首部電影《越南仔》於1982年上映。他執導的作品包括由陳百強和張國榮主演的《失業生》，以及周潤發、梅艷芳和李美鳳主演的《公子多情》。此外，他還執導了黃子華、袁詠儀和葉德嫻主演的《唔該借歪!!》等多部電影。
演員身份與後期工作
除了執導電影，霍耀良也曾以演員身份參與拍攝。他在1985年參演的電影《再見七日情》中，曾獲提名1986年香港電影金像獎「最佳男配角」。自2000年起，霍耀良長期在內地拍攝電視劇，作品包括《七劍下天山》、《守著陽光守著你》及《天地姻緣七仙女》等。
早期病徵不明顯 腎癌數字10年增6成
腎癌並非香港十大癌症；根據香港癌症資料統計中心數字，2020年一共有262人死於腎癌，對比2011年增加64%，升幅明顯。與部分腎病相似地，腎癌的先兆及早期病徵並不明顯，一般要到較晚期才會發現患病，增加治療難度之餘亦可能令病情惡化至其他器官，減低治癒及存活機會。
甚麼是腎癌？
腎癌最常見起源於腎臟小管（腎小管）的內壁。最常見的腎癌類型是腎細胞癌，約佔病例的 85%。如果不及時治療，癌細胞可能會生長並擴散到身體的其他部位。腎癌主要影響腎臟，但它可以擴散到附近的淋巴結和其他器官，如肺、肝、骨骼甚至大腦，並可能危及生命。
6類腎癌高風險人士
有些危險因子會增加腎癌的機會，有些患有罕見遺傳性疾病的患者容易罹患腎臟癌。這些包括：
- 吸煙
- 肥胖
- 高血壓
- 家族史：腎癌家族史會增加個人罹患腎癌的風險
- 職業暴露：接觸某些化學物質或物質（如石棉或印刷溶劑）可能會增加風險
- 慢性腎臟疾病：尤其是正在接受透析的人
不同階段腎癌病徵
在早期階段，腎癌可能不會產生明顯的症狀。當疾病擴散到其他器官時，有些患者可能會出現症狀。常見症狀包括：
- 尿中帶血（血尿）
- 腰部疼痛
- 疲勞
- 不明原因的體重減輕
- 食慾不振
如果擴散到其他器官：
- 骨痛（骨痛）
- 呼吸急促（肺）
- 腹痛
- 皮膚發黃（肝臟）
預防腎癌4大方法
雖然不可能完全預防腎癌，但以下措施有助降低患上腎癌風險：
- 戒菸
- 保持健康的體重
- 控制血壓
- 保持水分並保持健康的生活方式