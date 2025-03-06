霍耀良罹心臟病腎癌逝享年68歲 腎癌病徵不明顯易擴散 拆解9大病徵 腰痛皮膚黃屬警號

香港著名導演及監製霍耀良（Clarence）今日（6日）傳出已於去年2月1日因心臟病及腎癌在沙田醫院辭世，享年68歲。霍耀良在70年代於無綫電視擔任編導，參與了多部熱門劇集如《網中人》、《上海灘》及《輪流傳》。80年代，他轉戰電影界，首部執導作品是由陳百強和張國榮主演的《失業生》，隨後執導了周潤發和梅艷芳主演的《公子多情》，以及由邱淑貞主演的三級話題作《赤裸羔羊》。

