頸部血管異常明顯或肺癌先兆 醫生籲注意頸部7大變化
留意頸部的變化，突變深色、變粗恐致命先兆！有台灣重症科醫生提醒，一旦發現頸部顏色變深、皮膚變粗糙等7大異常徵狀，或屬心臟病、糖尿病甚至癌症先兆，應及早求醫正視。
台灣重症科醫生黃軒近日在Facebook個人專頁提醒，頸部若出現7大變化，可能是身體發出的健康警訊，包括甲狀腺問題、內分泌失調及癌症等疾病。
1. 頸部膚色變深
頸部皮膚顏色變黑、加深，尤其在皺褶處出現深灰或深褐色，可能暗示內分泌系統異常。這些變化通常與荷爾蒙失衡或代謝異常有關：
病徵
- 頸部皮膚會變得厚重、粗糙，顏色加深，可能呈現暗灰或深褐色，常見於頸部、腋下或腹股溝等部位，也有皺褶處的加深加黑的顏色
可能病症
- 黑棘皮症（Acanthosis nigricans）：這是一種通常與胰島素阻抗、肥胖、或糖尿病前期有關
- 腫瘤或內分泌疾病的徵兆，例如多囊性卵巢綜合症（PCOS）或庫欣氏症候群
2. 頸部僵硬及疼痛
頸部僵硬或疼痛通常是由姿勢不良或肌肉拉傷所引起：
成因
- 長期姿勢不良：如低頭看手機或長時間在電腦前工作，會對頸部肌肉和椎間盤造成壓力，導致肌肉緊繃、酸痛，甚至引發椎間盤突出。
- 劇烈運動或突然的動作：可能拉傷肌肉，導致疼痛加重
- 炎症或感染：如病毒或細菌感染，會出現發燒及全身乏力
病徵
- 頸部活動範圍通常會受限，轉動困難且疼痛，有時疼痛可延伸到肩膀和上背部，嚴重可能出現頭痛、發燒，並伴隨全身乏力。
分辨方法
- 由頸椎退化或椎間盤問題引起，通常伴隨頸部僵硬和慢性疼痛，這些人通常都會有手臂麻木感。
- 嚴重的感染性疾病例如腦膜炎、腮腺炎，除了頸部僵硬外，還會出現劇烈頭痛、發燒、光敏感等症狀。
- 如果排除以上可能了，頸部仍然僵硬疼痛，有可能是風濕性關節炎，此為自身免疫疾病，會影響頸部關節，導致疼痛和僵硬。
3. 頸部喉結出現且不對稱
喉結不對稱腫脹或疼痛，可能是由甲狀腺異常引起的，包括甲狀腺結節或腫瘤；如喉結部位異常增大，也可能反映出甲狀腺或喉部的其他問題，如腫瘤或感染。
病徵
- 通常表現為喉結一側的突出、腫脹，才出現不對稱的情況
- 觸摸時可能會感到不適或疼痛
- 嚴重的情況下還可能影響吞嚥或呼吸
4. 後頸脂肪堆積
頸部後方的脂肪堆積，或所謂的「水牛肩」，常與內分泌失調或代謝疾病有關。這種脂肪堆積可能由於身體內分泌異常（特別是皮質醇過高）所致，並且往往難以通過飲食和運動減少。
病徵
- 頸背部形成明顯的脂肪隆起，通常在肩膀和頸部交界處。
- 這種脂肪團通常不易消失，且伴隨體重增加和其他全身性症狀。
可能病症
- 如發現頸部後方出現脂肪堆積且難以消除，建議就醫以確定是否存在內分泌或代謝方面的問題，例如：過量使用類固醇、庫欣氏症候群，症狀包括面部圓腫（滿月臉）、軀幹性肥胖、皮膚薄脆、血壓升高、肌肉無力等。
5. 頸部血管怒張
頸動脈跳動過於明顯或腫脹：或屬心血管疾病（高血壓、心臟病、動脈硬化、主動脈瓣狹窄）問題，也會合併有呼吸困難、胸痛。
頸部靜脈異常怒張：可能是上腔靜脈症候群的表現，這是可能與肺癌或其他胸部腫瘤有關。
6. 頸部淋巴結腫大
頸部兩側或下巴下方的淋巴結腫大，通常由感染或免疫系統的反應引起，如上呼吸道感染、病毒感染等。但在某些情況下，淋巴結腫大也可能提示更嚴重的問題，如癌症轉移。
疼痛淋巴結
- 按壓時會感到疼痛，且可能伴隨發燒、疲勞、乏力等全身症狀。持續性的腫大或沒有疼痛的淋巴結可能需要特別注意感染常見的疾病，例如：感冒、單核細胞增多症或肺結核病
無痛淋巴結
- 如果淋巴結腫大，持續數周不消退，或伴隨不尋常的症狀，如無痛腫大、體重減輕等，建議立即就醫檢查，排除一些癌症（淋巴癌、頭頸癌、癌症轉移性的淋巴結）等的問題
7. 頸部明顯腫大
如頸圍明顯腫大了一圈，有可能屬甲狀腺腫大，這通常與甲狀腺功能亢進或低下有關，也可能由於碘缺乏、自體免疫反應或腫瘤等因素引起。
黃醫生又提醒，頸部的變化不容忽視，從顏色改變、脂肪堆積到淋巴結腫大，這些徵兆可能與許多內在疾病有關，像是甲狀腺問題、黑棘皮症、內分泌疾病等。他指無論是皮膚變深、頸動脈怒張，還是持續的淋巴結腫大，這些跡象都提醒我們要注意自身的健康狀況。
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