患末期大腸癌堅持不食菜 男病人1種食物日食半碗 配合治療抗癌2年半未復發
60多歲男子患大腸癌末期 癌細胞轉移肝臟
江守山在當地節目《健康好生活》提到，該名60多歲男子在健康檢查中被確診大腸癌，並接受了手術治療。檢查發現癌細胞已經轉移到淋巴，屬於第3期，隨後進行了腸道和腫瘤切除手術。經過半年的化療後，癌細胞轉移至肝臟，病情進入第4期。
堅持不食菜 醫生反建議「1種食物」代替
江守山指出，雖然大腸癌轉移至肝臟，但並非無法治療。患者繼續接受治療，醫師建議他多吃蔬菜，但患者拒絕，表示「我不知道還能活多久？我就是喜歡吃肉」。於是，江守山推薦他多吃菇類。患者接受了這個建議，每天攝取各種不同的菇類，分量約半碗，至今兩年半，第4期癌症未再復發。
不同菇類抗癌效能各異
江守山表示，抗癌不僅依賴藥物，增強免疫力同樣重要，同時每種菇類都有不同的抗癌機制，包括：
- 金針菇：提供精胺酸，抑制腫瘤生長
- 鴻喜菇：抑制癌症生長，減少重金屬負荷
- 杏鮑菇：多醣體可抵抗癌症
- 香菇含：麥角固醇和香菇多醣，能抑制癌細胞並刺激免疫系統
- 袖珍菇含：含糖蛋白，能損害腫瘤細胞
- 白木耳：有助於加強B細胞，提升吞噬癌細胞的功能
- 巴西蘑菇：含豐富富β-葡聚醣，能調節免疫系統，預防癌症轉移。
研究：每日食18克菇類 患癌風險最高減45%
據台灣癌症關懷基金會資料，美國營養學會旗下《營養學進展期刊》有研究發現，每天只要吃18克的菇類，可以大幅降低癌症的風險達到45％，特別是預防女性乳癌降幅最明顯；在分析各種特定癌症檢測時，發現蘑菇與乳癌的關聯性最強，經常食用蘑菇的人，罹患乳腺癌的風險顯著降低。
港大醫學院拆解「食菇抗癌」迷思
據香港大學李嘉誠醫學院臨床腫瘤科轄下「家支援」項目資料，菇類低脂肪，低鈉質，低膽固醇，是有益健康的三低食物；而且含有高纖維，富含大量抗氧化物，有助降低患上阿滋海默症（腦退化），心臟病及糖尿病的風險。
抗癌期間，治療藥物或導致病人抵抗力減弱，攝取均衡的營養對癌症病人尤其重要，適量食用菇類有益健康。 然而，「家支援」資料指目前無科研數據顯示菇類可以治療癌症，惟菇類含有多醣體（Polysaccharides），多醣體能提升身體免疫力，活化人體巨噬細胞（Macrophage）及各類免疫或功能性細胞，有助身體抵禦外來病毒、細菌感染，清除老化和壞死的細胞組織。而且菇類亦含豐富纖維，可以加速腸道蠕動，將有害物質排出體外，減少它在腸道內的停留時間。
居致命癌症第2位 大腸癌年殺2,200港人
大腸癌位列香港最常見癌症第2位。於2021年，大腸癌新症共有5,899宗，佔本港癌症新症總數15.3%。在2021年，每十萬香港人口中即有80宗新增大腸癌個案。男性和女性的發病年齡中位數分別為68歲及68歲。特定年齡組別發病率自50歲起顯著上升。大腸癌新症以男性居多，於2021年男女新症比例約為1.4比1。另外，大腸癌在本港致命癌症中排第2位。2021年大腸癌導致2,298人死亡，佔癌症死亡總數15.2%。
大腸癌4大高危因素
大腸癌的風險因素包括飲食中的纖維含量不足、進食大量紅肉和加工肉食、缺乏體能活動、肥胖、飲酒和吸煙。據統計，以下類別的人士患上大腸癌的機會較高︰
- 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」。
- 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」。
- 過往有大腸瘜肉。
- 有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（即父母、兄弟姊妹或子女）。
大腸癌5大病徵 早期可以無症狀
早期的大腸癌或全無症狀。大腸癌的常見徵狀包括：
- 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血。
- 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）、大便後仍有便意。
- 無故體重下降。
- 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）。
- 身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈。