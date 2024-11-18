患末期大腸癌堅持不食菜 男病人1種食物日食半碗 配合治療抗癌2年半未復發

不同菇類擁有不同種類的營養價值，當中某些甚至被指有抗癌特性而備受推崇。台灣腎臟科醫生江守山早前分享一個案例，指有男病人確診大腸癌末期，但就由於口味而堅拒多食菜。江醫生有見及此就建議對方多食菇，至今時隔2年半患者的癌症都未見復發，效果令人滿意。

