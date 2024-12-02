男子愛好打邊爐 致喉嚨不適揭患食道癌 醫生提3種錯誤行為如食癌上身

打邊爐食材種類眾多又適合取暖，向來是港人冬日至愛，但要留意打邊爐其實亦潛在多項「致癌因子」。台灣一名60多歲男子最近就覺得喉嚨有異物感，檢查下得知已罹患食道癌。醫生進一步分析，發現其「打邊爐致癌因子」3項全中，被醫生形容有如「食癌上身」。

