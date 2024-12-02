男子愛好打邊爐 致喉嚨不適揭患食道癌 醫生提3種錯誤行為如食癌上身
6旬漢覺喉嚨有異物感 入院檢查揭患食道癌
台灣腎臟科醫生洪永祥於當地健康節目分享病例；該名60歲男子本身有高血壓和高血脂，定期每3個月覆診取藥。早前一次覆診時，病人提到自己吞嚥時喉嚨一直有異物感，之前雖然也有類似情況，但喝水後通常能改善，這次卻無效，尤其是吃乾燥或硬的食物時，「卡住」的感覺更明顯，只好多吃軟質或液態食物。
洪永祥進一步詢問後發現，該男子過去從未做過胃鏡檢查，於是轉介至腸胃科進行檢查。3個月後，男子覆診時指檢查結果顯示患有食道癌，幸好及時發現並接受手術治療，目前正在逐步康復中。
打邊爐3大高危行為全中
洪永祥轉述男子的說法，指腸胃科醫生分析後認為，事主罹患食道癌的原因很有可能與「食」有關，而且不約而同地與打邊爐扯上關係：
- 65度以上的高溫食物：習慣將食物趁熱放入口及飲熱湯
- 打邊爐配酒：經常邊打邊爐邊飲高粱酒
- 湯底放太久：邊爐湯底放30分鐘後會產生大量的亞硝酸鹽，亦即致癌物質之一
7大打邊爐錯誤行為「極傷肝」
打邊爐雖陷阱處處，但洪醫生指並非不能打邊爐，而是應該選擇較清淡的湯底；湯底如果要飲最好在前30分鐘內飲用，並應等稍微「攤凍」後再飲，同時每次只喝少量。此外最重要的是戒酒，這樣才能降低患病風險，享受火鍋的同時兼顧健康。事實上，洪永祥醫生早前亦於社交平台分享打邊爐7大傷腎行為，其中「同一湯底煲滾30分鐘」就會令亞硝酸鹽被濃縮；時間一旦超過90分鐘則亞硝酸鹽濃度會飆升近10倍，中毒及致癌風險亦隨之大增。
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本港每年400宗食道癌個案 男性患病風險明顯較高
據醫管局資料，香港每年有約400宗食道癌新症，當中約300宗為男性，可見男性患此病的機會較女性高，而長者患上此病的比率也較高。與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區較常見，估計與亞洲人的飲食習慣有關。
食道癌6大成因
隨著科學進步，食道癌的治癒率不斷提高，第一期食道癌的治癒率高達百分之80，越早發現康復的機會越高。資料指，食道癌成因至今未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關，如經常進食醃製煙燻食物：
- 年屆六十歲或以上男性
- 嗜酒
- 吸煙
- 愛吃醃製、煙燻食物
- 長期喝滾燙飲料、湯品
- 胃酸倒流
大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。
早期病人的徵狀包括：
- 難以吞嚥乾硬固體食物
- 咳嗽
- 進食時胸腹不適，疼痛
- 若腫瘤出現在食道上部（咽喉附近），病人會有咽喉不適感或吞嚥時感覺有異物
- 腫瘤出現在食道中部（胸部附近），病人進食時覺胸骨後痛楚或背部不適
- 腫瘤出現在食道下部（連接胃部的位置），病人進食後會有腹部脹悶
較後期病人的徵狀包括
- 吞嚥困難的情況會加劇，逐漸只能進食半流質，最後可能連流質、口水也無法吞嚥
- 食道腫瘤擾亂正常胃部消化，患者感到噁心，甚至有嘔吐和食物逆流情況