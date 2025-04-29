基金會向養和捐贈肝癌無創治療系統 李嘉誠現身見證：病人的福音

養和醫療集團獲李嘉誠基金會捐贈嶄新的「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0系統，基金會主席李嘉誠罕有現身養和，首次親眼見到這部儀器的他表示：「給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？養和醫院為病人提供服務，是病人的福音。」

