基金會向養和捐贈肝癌無創治療系統 李嘉誠現身見證：病人的福音
養和醫療集團獲李嘉誠基金會捐贈嶄新的「肝癌無創組織碎化治療」Histotripsy 2.0系統，基金會主席李嘉誠罕有現身養和，首次親眼見到這部儀器的他表示：「給予病人有這樣好的選擇，何樂而不為？養和醫院為病人提供服務，是病人的福音。」
該項以高強度聚焦超聲波的治療肝癌技術，養和癌症中心的專責團隊通過各項仔細籌備、專業培訓及嚴謹臨床管治之後，養和「肝癌無創組織碎化治療計劃」現已全面就緒，隨着4月中展開治療前評估服務，將於5月初進行首個肝癌無創組織碎化治療，期望能為更多肝癌患者帶來治療和控病的機會。
養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生表示，衷心感謝李嘉誠基金會對養和的支持與信任，體現雙方共同推動香港醫療創新的精神。現時得到李嘉誠基金會捐贈肝癌無創組織碎化系統，養和將齊備各項專治肝病的頂尖技術，讓醫生能因應肝癌患者的不同病況及需要，從而作出最合適、全方位、高效、較低風險的治療方案，造福香港以至亞洲及大中華區內患者。
根據香港癌症資料統計中心數據，肝癌是本港第五大常見癌症，亦是癌症死亡的第三大原因，而中國內地因原發性肝癌死亡人數和死亡率更位列第二位。李維達稱，香港在亞洲區率先引入無創組織碎化系統，養和作為其中一員，實是意義深遠，相信可進一步使更多本地、亞洲以至海外的癌症患者受惠。
圖片來源：養和醫院提供