抗炎水果｜早餐食麵包恐增胰臟癌風險 5大水果防癌抗發炎 中醫推薦降脂茶健脾膶腸

澱粉質食物一般升糖指數較高。有營養師指出，經常食用某類麵包可能會引發胰臟發炎，繼而增加患胰臟癌風險。要減少胰臟發炎機會，營養師就建議多食5種水果幫助身體抗炎，亦有中醫推薦一款降脂茶，強化身體日常保健。

