抗炎水果｜早餐食麵包恐增胰臟癌風險 5大水果防癌抗發炎 中醫推薦降脂茶健脾膶腸
澱粉質食物一般升糖指數較高。有營養師指出，經常食用某類麵包可能會引發胰臟發炎，繼而增加患胰臟癌風險。要減少胰臟發炎機會，營養師就建議多食5種水果幫助身體抗炎，亦有中醫推薦一款降脂茶，強化身體日常保健。
麵包做早餐恐增胰臟炎風險
綜合台灣傳媒報道，營養師劉怡里在當地節目提到，不少打工仔因工作繁忙，經常會選擇食含糖麵包配果汁做早餐。她指這類食物組合的糖分含量可以超過60%，其中精緻糖的比例更可能超過2成。
至於下午茶方面，許多女性喜愛的鬆餅配奶茶，甚或各式手搖飲品，這些含糖食物可能增加胰臟的負擔；有研究顯示，每天攝取高糖分食物會提高罹患胰臟癌的風險。對此，劉怡里就建議糖分攝取量應控制在10%以內；事實上，世界衛生組織的有關標準更為嚴格，要求精緻糖攝取量低於5%。
預防胰臟發炎2大方法
除了控制糖分攝取，還有其他方法可以避免胰臟發炎。營養師劉怡里及中醫師吳明珠就提出2大方法，透過調節飲食來養護胰臟及健脾。
推薦5大抗炎水果
營養師劉怡里指出，番石榴、蘋果、聖女番茄、水梨和木瓜等水果不僅富含膳食纖維，GI值也較低，能有效抗炎並降低癌症發生率，但食用時注意要將水果「保持原狀」不要打成泥狀亦不應榨汁，避免纖維流失及糖分升高；選擇食用水果時亦應以當造水果為先，例如要避免在夏天選食冬季水果，以確保營養價值充足。
「消積降脂茶」健脾膶腸
中醫師吳明珠則指，急性胰臟炎與飲食習慣密切相關；暴飲暴食、嗜甜或重口味飲食都可能誘發症狀。日常保養方面，她建議飲用一款「消積降脂茶」，其材料和製作方法如下：
材料
- 山楂3錢：促進肉類消化
- 炒麥芽1.5錢：幫助分解麵粉製成的食物
- 梔子3錢：清熱除煩
- 陳皮1.5錢：健脾
- 決明子5錢：潤腸、清肝明目
- 桑葉1.5錢：控制血糖
製作方法
1. 將所有材料快速以清水沖洗乾淨。
2. 取1000c.c.清水煮沸。
3. 將洗淨的材料全部放入沸水中浸泡15分鐘。
4. 待茶水放至適溫後即可飲用。