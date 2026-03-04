黃詠儀醫生離世｜童年喪父草根出身居屯門公屋 對抗肺癌2年不忘照顧病人 大量市民送別：願你在遠方脫離痛楚

中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀（Clara），上周四2月26日在家人陪伴下離世。據其家屬發出的訃告，黃醫生將於下周三（11日）晚上在沙田天主教聖本篤堂舉行公開追思禱告，翌日（12日）上午在馬鞍山天主教聖方濟堂舉行逾越聖祭後，移送和合石進行火化禮。

