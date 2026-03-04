黃詠儀醫生離世｜童年喪父草根出身居屯門公屋 對抗肺癌2年不忘照顧病人 大量市民送別：願你在遠方脫離痛楚
早年喪父 一家四口居屯門公屋
中大醫院於9樓大堂設立悼念角，讓黃醫生家人、朋友及公眾人士前來致意，表達思念與懷念之情。據悼念角資料，1975年出生的黃詠儀童年經歷並不平坦；她早年喪父，自小與母親及弟弟一家四口在屯門區公屋。儘管生活條件艱辛，但一家人感情極度深厚，她對弟弟更是疼愛有加。
自小成績優異 1994年考入中大醫學院
黃醫生自小學業成績優異，先後就讀保良局第五小學及東華三院邱子田紀念中學。她屢屢名列前茅，深得師長疼愛。憑藉這份過人的毅力與卓越成績，她於1994年成功考入香港中文大學醫學院，並於1999年順利畢業，取得內外全科醫學士學位，自此踏上行醫之路。
醫術精湛屢獲殊榮 執教中大備受愛戴
畢業後，黃醫生加入醫管局，在公立醫院擔任骨科醫生。她曾於威爾斯親王醫院矯形外科及創傷科（骨科）晉升至副顧問醫生；2008年，她在香港骨科醫學院及英國皇家愛丁堡醫學院的「Joint Specialist Fellowship Examination」中表現出類拔萃，榮獲「Sir Harry Fang 金獎」，正式成為骨科專科醫生。
除了前線救人，黃醫生在醫學教育上亦作育英才。她於2021年榮獲香港中文大學醫學院「最傑出老師獎」，足證其教學質素備受學生推崇。她在中大醫學院的教學生涯涵蓋多個重要職位：
- 2007-2010年：名譽臨床導師
- 2010-2014年：名譽臨床助理教授
- 2014-2021年：名譽臨床副教授
- 2021-2025年：臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）
及至2019年，黃醫生迎來臨床生涯的新篇章，加入「中大醫務中心（尖沙咀）」擔任顧問醫生，並在2021年中大醫院正式成立後，繼續以無比的熱誠服務病人。同時，她亦在多個手外科及骨科的國際醫學組織擔任要職，致力推動醫學研究發展。
信仰堅定跨越國界 戰火災區見其身影
醫術以外，黃醫生更擁有一顆慈悲的心。她在2006年領洗成為天主教徒，並加入聖本篤堂聖路加醫療小組，時常為修道人士提供醫療支援。在極度繁忙的臨床與教學工作中，她依然堅持投身各項跨越國界的志願工作：
- 遠赴戰火前線：2015年間，她隨「無國界醫生」（Medecins Sans Frontieres）遠赴海地及阿富汗執行醫療任務。
- 地震災後復康：2008年參與由中華骨科學會發起的「站起來」（Stand tall）四川地震復康計劃。
- 內地偏鄉義診：先後多次隨「關懷行動」（Operation Concern）深入四川、新疆及湖南等地區扶貧救盲。
2024年初確診肺癌 帶病照顧病人教學生
命運弄人，黃醫生於2024年3月不幸確診肺癌。在過去兩年裡，她展現出極大的勇氣，一邊努力接受各種治療與病魔抗爭，一邊竟仍不忘繼續照顧病人及教導學生，堅持戰至生命最後一刻。
黃醫生一生待人真誠、溫柔善良，結交了無數一生的摯友。她的離去，無疑是香港醫學界的一大損失。雖然她已離開人間，但她對臨床工作的巨大貢獻、對醫學教育的無私奉獻，以及那標誌性的親切笑容，將會永遠留存在大家的心中。