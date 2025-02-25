14歲女患骨癌不足1年病逝 骨癌惡化迅速病徵不明顯 拆解6大病徵 關節痛屬警號
內地《瀟湘晨報》報道，河南女童趙卿雅（小雅）在去年3月因燒傷入院，隨後被診斷出腿部腫瘤，情況嚴重時甚至可能需要截肢。自此，她便頻繁進出醫院，忍受病痛的折磨。小雅的父親透露，未能見到女兒最後一面成為他一生的遺憾。
就在幾分鐘前，小雅還在視訊中與家人扮鬼臉，誰料幾分鐘後便永遠停止了呼吸，連爸爸的最後一面都未能見到。
自幼活潑好動卻遭癌魔纏身
小雅的父親公開了女兒的照片，照片中的小雅依然清秀可愛。從她早年的照片中可以看出，小雅自幼活潑好動，擅長歌舞並熱愛畫畫。然而，病魔纏身後，她的臉色蒼白，力氣全無。在生命的最後時刻，她甚至連睜開眼睛的力氣都沒有。
膝蓋脹痛確診骨癌 抗癌1年不幸離世
根據小雅父親的記錄，小雅在去年3月被確診為骨癌。當時她因燒傷入院治療，卻意外發現腿部腫瘤，情況嚴重時需要截肢。隨後，小雅多次接受治療，但病情在一個月後開始惡化，右腿膝蓋腫脹。由於病情迅速惡化，小雅被安排入住腫瘤科，家人仍抱有一絲希望，希望這只是誤診。
小雅的父親在回覆網友評論時透露，小雅早已出現不適症狀，膝蓋腫脹疼痛，即便截肢也無法改變結果。至去年10月，小雅開始經歷劇烈疼痛，家人和醫生都無能為力，她只能堅持下去。隨後，她出現反覆高燒，連進食都困難。小雅的病情持續惡化，精神狀況亦未見好轉，最終在確診後11個月離世，年僅14歲。
骨癌屬兒童及青少年第3大癌症
據青少年癌症基金會，骨癌（Bone cancer）泛指任何源於骨組織異常生長的癌症。骨癌可以影響身體任何一個部分，不過常見的部位包含盤骨和四肢的長骨。大部分的骨癌可以被分為原發性(primary)骨癌或者轉移性(metastatic)骨癌，而後者比前者更為普遍。
原發性骨癌是香港男性兒童和青少年的第3大癌症，但它在香港仍然屬於較為罕有的癌症。2019年，香港錄得305宗新增骨癌個案及154宗因骨癌而死亡個案。
骨癌常見症狀
由於骨癌早期病徵不太明顯，因此很容易被人忽略，導致大部分骨癌被確診時都已經為較後期。骨癌的症狀視乎患處、嚴重程度及種類而異，例如骨肉瘤會出現於下肢、小腿和上臂；軟骨肉瘤出現於大腿、盆骨、肋骨、上臂及肩骨；而尤文氏肉瘤出現於盆骨、大腿和小腿等位置，不同症狀都會對患者造成不同程度的影響，其常見病徵包括：
- 腫瘤附近感到骨痛 – 早期骨癌患者可應會在夜晚或活動時才感到痛楚，例如走路時腿痛。隨著癌症的發展和活動的加劇，痛楚會變得更為明顯和持久。
- 背部疼痛 – 骨癌患者早期有持續且難以解釋的背痛。
- 關節腫脹和僵硬 – 如果腫瘤生長在關節附近，關節會變得腫脹和僵硬，患者的活動能力或會減低，而且活動時感到痛楚。
- 壓迫症狀 – 由於骨腫瘤壓迫神經血管，骨癌患者早期的肢體遠端會有麻木感。
- 骨質弱化 – 骨骼變得脆弱，甚至出現骨折。
- 其他 – 患者可能會出現不太典型的骨癌症狀，包括重疲倦、發燒、消瘦。
除此之外，特別值得注意的骨癌症狀還包括：
- 持續的未能解釋的痛楚
- 在晚間惡化的痛楚
- 在使用痛楚舒緩治療如止痛藥等後仍未能好轉的痛楚