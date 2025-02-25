14歲女患骨癌不足1年病逝 骨癌惡化迅速病徵不明顯 拆解6大病徵 關節痛屬警號

內地一名年僅14歲女童去年確診骨癌，她其後一直勇敢面對癌魔，甚至與家人一同紀錄抗癌經過，成為「抗癌博主」。可惜其病情在確診以來一直惡化，最終於上周一（17日）不幸離世，由確診至離世不足一年。其父親指骨癌病情惡化迅速，甚至臨終前都未及見愛女最後一面，遭遇叫人惋惜。

