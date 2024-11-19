淋巴癌｜34歲確診淋巴癌抗癌2年病逝 妻子親手拔針淚別：你終於解脫

內地一名男子2年前確診淋巴癌末期，雖被癌魔纏身，但他與妻子仍積極抗癌，期間病情亦一度好轉，可惜至近日卻突然傳出死訊。事實上，淋巴癌主要分為兩大類別，其中又可以細分為慢性、惡性及高度惡性，最嚴重者病情發展可以極為迅速，如未能及時獲得適當治療，短短數個月已可致命。

