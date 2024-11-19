淋巴癌｜34歲確診淋巴癌抗癌2年病逝 妻子親手拔針淚別：你終於解脫
抗癌2年不敵癌魔 妻親手拔針頭淚別
綜合傳媒報道，內地知名抗癌網紅「陳班長」2年前退伍後被診斷為淋巴癌，其後他與妻子一直以積極心態抗癌，並時常在社交平台上分享抗癌歷程，吸引超過20萬名粉絲追隨。然而，其妻子「小雨點媽媽」近日於網上發訃告，證實陳班長經已病逝，享年36歲。
「小雨點媽媽」前日（17日）透過抖音發表丈夫訃聞，稱「今天下午四點32分，他離開了我和女兒，我和女兒失去了家，我該怎麼辦？」。帖文中她手握針頭，悲痛表示：
「我親手幫你拔掉的，你終於解脫了，再也不用受苦了，去那邊享福吧！」
離世前精神良好舉家外遊 遺孀直言難接受
報道指，小雨點媽媽表示丈夫在離世前幾天狀況還不錯，全家人還一同外出遊玩，精神狀態良好，女兒亦依偎在他身旁。正當大家以為情況有所好轉時卻發生悲劇。小雨點媽媽於丈夫離世前數天曾表示，丈夫早上還好好的，但下午突然意識模糊，晚上說了一些奇怪的話，反覆提到要找女兒。
另外，陳班長離世前不斷向妻子道謝，讓小雨點媽媽份外傷感。面對丈夫離世，她再次發文指自己難以接受事實，亦不知未來該如何面對。事發後，「陳班長」離世消息於內地各大社交平台流傳，網友亦紛紛留言哀悼，同時為這位堅強的媽媽加油打氣。
淋巴癌被喻為「沉默的癌症」
淋巴癌被形容為「沉默的癌症」，據醫管局資料指出，人類身體佈滿了淋巴管及淋巴腺所組成的網絡，當淋巴細胞發生惡性病變形成腫瘤，就是「淋巴瘤」。
淋巴癌主要分為「霍奇金氏淋巴瘤」和「非霍奇金氏淋巴瘤」兩大類，當中以後者較為常見，為香港第8號癌症殺手，可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等，可謂無跡可尋，會歸納為慢性、惡性和高度惡性三大類。其中惡性淋巴瘤和高度惡性淋巴瘤患者的病情發展卻甚為迅速，如患者得不到適當治療，可於數月間奪命。
淋巴癌7大常見病徵
淋巴癌的病徵不明顯，其徵狀亦可以出現於其他疾病，容易混淆診斷，故當發現以下種種徵狀持續出現時，應及早求醫：
1.淋巴腺腫大
這是淋巴瘤患者最常有的病徵，多數沒有疼痛。腫大的淋巴腺多發生在頸部，其次為腋下、腹股溝(即小腹與大腿之間的位置)，然後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官。
2.不明原因發熱
3.大量夜間出汗
4.食慾不振
5.消瘦
6.皮膚持續痕癢
7.疲倦
淋巴瘤的風險因素
淋巴瘤的成因至今仍未完全了解，但近年研究報告顯示，某些風險因素會增加患淋巴瘤的機會，這些風險因素包括：
- 遺傳基因病變
- 病毒感染（如感染愛滋病病毒）
- 輻射
- 化學藥物
- 體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）