患肝炎惡化變肝癌 95歲翁7年來3度克服癌魔 憑2招戰勝：活到百歲也不怕

癌症可以來得無聲無息，但隨著醫療技術進步，許多患者在積極配合治療下仍能成功抗癌。一名95歲老翁6年前為肝炎作定期檢查期間意外發現第一個腫瘤，隨後數年先後有復發情況，幸而他有定期覆診追蹤癌症指數，每次發現有先兆都可以快速處理，難怪他有信心指「（腫瘤）來一顆燒一顆，到一百歲也不怕」。

