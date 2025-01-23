患肝炎惡化變肝癌 95歲翁7年來3度克服癌魔 憑2招戰勝：活到百歲也不怕
7年3度戰勝癌魔 95歲伯伯悟出長壽祕訣
綜合台灣傳媒報道，居於台中市姓林伯伯現年95歲，是一位樂觀活潑的長者。他長期在當地彰化基督教醫院接受乙型肝炎定期追蹤。6年前，他首次被診斷出肝臟腫瘤，經消融術治癒後恢復健康。黃稚雯醫師指出，林伯伯在90及91歲時再次發現腫瘤復發，但因為穩定追蹤，腫瘤都在早期被發現，並成功透過消融術治癒。
信任醫療 積極治療
面對高齡做手術，林伯伯稱抗癌成功的秘訣在於信任醫療團隊及不過度煩惱。他大讚「醫生是救主」，認為自己有需要全面遵從醫生建議，「醫生要你做，你就得做」。林伯伯又提醒生病就應該立即就醫、不應拖延。
高齡長者亦可接受先進治療
黃稚雯醫生則指，乙型肝炎患者應定期追蹤，以便及早發現肝臟腫瘤。即使年紀大才發現腫瘤也不必過度擔心，現今醫療技術已可透過射頻消融術（RFA）進行治療。該院統計自2020年至2024年9月，利用RFA治療的患者當中，有120人年齡超過80歲，有4人甚至是90歲以上，皆成功接受消融術治療，顯示高齡患者仍可藉此手術維持良好生活品質。
射頻消融術可完全破壞較小腫瘤
據本港仁安醫院資料，肝臟腫瘤射頻消融術是一項非外科手術程序，射頻通過電極將異常細胞加熱並破壞，此技術可用於治療癌症和其他疾病，是最常用於肝癌的消融治療。根據腫瘤的大小及位置，射頻消融術可以經皮穿刺、腹腔內視鏡或剖腹方式進行。此程序可將目標部分的肝臟腫瘤組織破壞，而大部分的正常肝臟組織不會受到影響。射頻消融術亦可結合其他治療方法來治理肝臟腫瘤。
肝臟腫瘤射頻消融術適用情況
- 初期的肝癌腫瘤
- 不能用手術切除的肝癌腫瘤，而腫瘤的直徑不多於5厘米，並只出現在肝臟，而且不接近主要血管或主要膽道。
- 使等待肝移植的病人的肝腫瘤停止惡化
- 曾切除肝癌腫瘤，肝腫瘤局部復發的病人
專家分享2大超級食物護肝
台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾提出5大護肝建議，以及2大護肝食物，包括：
- 積極減肥，減輕體重
- 少吃多動，每餐七分飽
- 規律運動，多做中等強度運動
- 規律及充足睡眠
- 遠離高油、高糖等「地雷食物」
預防脂肪肝食物｜1. 番茄
- 功效：富含茄紅素，具降血壓及穩定膽固醇水平作用，對改善脂肪肝及慢性脂肪性肝炎有效。研究發現，老鼠在食用高膽固醇、高油食物後再食用番茄，其脂肪肝的風險顯著下降。
- 食用建議：選擇較大的番茄品種，例如牛茄，避免選擇過小或過甜的品種。
預防脂肪肝食物｜2. 薑黃
- 功效：其抗炎效果卓越，研究顯示攝取薑黃能有效降低肝酵素（ALT）。
- 食用建議：將薑黃適量加入日常飲食中，或透過補充品每日攝取1000毫克。
本港致命癌症第3位 1年逾1400人死於肝癌
據衞生署衞生防護中心資料，2021年肝癌在本港最常見的癌症中排第5 位，佔癌症新症總數的4.6；2021年錄得的肝癌新症共有1771宗，男性有1343宗，女性有428宗，男女患者比例約為3.1比1；肝癌在本港致命癌症中排第3位。2022年共有1412名港人死於肝癌，佔癌症死亡總數的9.6%。
肝癌常見成因及病徵
肝癌是肝細胞異常生長所形成的癌病，可分為原發性肝癌(在肝臟開始)或繼發性肝癌(源自另一器官及擴散至肝臟)，患者又以男性居多，其中原發性肝癌的主要成因包括：
- 肝硬化
- 慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因
- 服用某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)
- 長期酗酒
- 長期受到某些環境污染物侵害(如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯)
早期肝癌一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：
- 右上腹疼痛
- 發燒
- 皮膚及眼睛泛黃
- 腹部腫脹
- 小便呈茶色而大便呈淺灰色
- 食慾不振
- 噁心
- 體重下降
- 疲倦及虛弱
要預防肝癌，衞生防護中心建議應減少飲酒，以及接受乙型肝炎預防疫苗注射以降低風險。