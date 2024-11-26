34歲媽媽患骨癌 化療17次再確診白血病崩潰 注意骨癌5大病徵年輕人亦可中招

天意弄人！內地一名年輕媽媽早前有感膝蓋不適但就未有即使求醫，直到情況日漸惡化，求醫檢查後才發現患上骨癌。為抗癌，她經歷多達17次化療，身心飽受折磨。直到今年年初，她滿以為即將康復時才得知再度患上白血病，令這位年輕媽媽擔心無法再見年幼孩子幾面。

