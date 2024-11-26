34歲媽媽患骨癌 化療17次再確診白血病崩潰 注意骨癌5大病徵年輕人亦可中招
先患骨癌再確診白血病 34歲媽媽堅強抗癌
綜合內地媒體報道，一名來自江蘇的34歲媽媽2年前膝蓋不適，起初她對情況不以為然，但隨著不適持續，她決定前往醫院檢查。她回憶道，在等待檢查結果時，心中仍抱有希望，然而醫生在查看X光片後，告知她患上了骨癌。患癌消息對當時只有32歲的事主有如晴天霹靂，其最大抗癌動力在於其2歲的兒子，家庭責任令她無法放棄。經深思熟慮後她決定勇抗癌魔，展開漫長而艱辛的治療之路。
報道指，手術及漫長的化療及後成為事主生活的一部分；治療期間，她一共接受了多達17次化療，每次都是對身心的巨大折磨。隨著治療持續，她的病情總算逐漸好轉。醫生指其膝蓋附近的腫瘤已獲得有效控制，一家人亦總算看到康復曙光。
命運弄人，當一家人滿以為事主的狂癌之路即將完結之時，她在今年年初再度感到身體不適，程度甚至比之前更嚴重，經一系列檢查後終於確定患上白血病。她在受訪時直言對事實感難以接受：
「剛開始真的很難接受這樣的事情。感覺整個世界都要崩潰。孩子還那麽小，這幾年我都沒有怎麽陪伴孩子。」
雖然如此，但她亦很快調整心態，以積極心情面對接下來的抗病之路，
「我不能這樣倒下。我還有愛我和我愛的人需要去守護。」
骨癌屬兒童及青少年第3大癌症
據青少年癌症基金會，骨癌(Bone cancer)泛指任何源於骨組織異常生長的癌症。骨癌可以影響身體任何一個部分，不過常見的部位包含盤骨和四肢的長骨。大部分的骨癌可以被分為原發性(primary)骨癌或者
轉移性(metastatic)骨癌，而後者比前者更為普遍。
原發性骨癌是香港男性兒童和青少年的第3大癌症，但它在香港仍然屬於較為罕有的癌症。2019年，香港錄得305宗新增骨癌個案及154宗因骨癌而死亡個案。
骨癌常見症狀
由於骨癌早期病徵不太明顯，因此很容易被人忽略，導致大部分骨癌被確診時都已經為較後期。常見的症狀包括
- 無緣無故的骨痛或關節痛
- 受影響部位會有腫痛
- 因骨骼結構受損而引起的骨折
- 因腫瘤壓及神經線而產生的麻痹
- 因絕大部分的骨癌都是移位性骨癌，病人可能會有關於癌細胞原位的相關症狀或者其他癌症的普遍症狀，例如體重下降。
幼兒或年輕人亦可患白血病
據智友站資料，白血病是香港十大致命癌症之一，亦是兒童及青少年癌症新增個案中3大常見癌症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。血液癌症源自血液、骨髓細胞或淋巴細胞病變，分慢性與急性多種不同類型血液癌症。由於部份血液癌症看不到表徵，不同類型血液癌症徵狀亦不一，故病人容易忽略徵狀，以致較後期才診斷出來。
白血病成因
白血病的真正原因尚未知曉，但一些情況會增加風險：
- 65歲以上人士，風險會隨著年齡增加
- 暴露於大量輻射的環境
- 過往接受過某些抗癌藥物治療
- 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物
- 病毒感染
- 吸煙
- 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症
- 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症
白血病病徵
- 正常白血球不足，增加感染機會：口腔發炎、喉嚨腫痛、小便灼痛、發燒、發冷、盗汗，嚴重的會導致肺炎、敗血病。
- 紅血球不足，引致貧血：臉色蒼白、暈眩、心悸、疲倦乏力，呼吸急促。
- 血小板不足，易於瘀傷和出血：皮膚會無故瘀傷或點狀出血，婦女經血增多或不止，出血部位有鼻腔、牙齦、大便、小便等，甚至腦出血。
- 其他徵狀：骨痛，頭痛，胸口痛，嘔吐，視力惡化，淋巴結腫大，脾臟腫大，體重下降。而個別患者，尤其是慢性白血病，可能完全沒有徵狀，直至身體檢査才發覺有異。