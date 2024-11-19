三色椒｜三色椒全是同一種椒 抗衰老/抗癌/降膽固醇/營養大不同
三色椒｜紅、黃、橙椒其實全是青椒？
三色椒分為紅椒、黃椒、橙椒及青椒，其實它們都是來自同一個品種，但卻因不同成熟階段而出現顏色變化。隨著成熟度的不同，顏色會由青色逐漸變為黃色，再到紅色。青椒是未成熟的狀態，而黃椒和紅椒則是成熟後的顏色，顏色的變化主要來自於果實內部的化學成分和成熟度。
三色椒營養｜黃椒：管理血管健康、抵禦自由基
黃椒的營養成分與紅椒相似，含有豐富的維他命C、鐵粉和鉀，且還富含維他命A、C、E等抗氧化營養素。此外，黃椒含有類黃酮，可以抵禦自由基的攻擊，預防心血管疾病。黃椒中也擁有特有的吡嗪成分，有助於管理血管健康，防止血管疾病及降低膽固醇，有效預防高血壓、心肌梗塞和腦梗塞等血管相關問題。
三色椒營養｜青椒：排毒、緩解疲勞、促進腸胃蠕動
青椒的膳食纖維含量高於黃椒和紅椒，每100克青椒中含有3克膳食纖維，有助於促進腸胃蠕動，幫助排便，改善便秘。此外，青椒還富含維他命C，具有排毒功效，同時可以促進新陳代謝，緩解疲勞。雖然青椒的抗氧化功效稍遜於其他品種，但含有葉綠素，可以有效過濾紫外光，幫助抵禦紫外光的傷害。需要注意的是，青椒因尚未完全成熟，內含的化學物質可能引起胃部不適，尤其對於胃部較差的人，食用生青椒可能會導致胃痛。
三色椒營養｜橙椒：改善雀斑、抗過敏、保護視力
橙椒含有豐富的維他命A、β胡蘿蔔素、鐵粉和鉀等，營養價值顯著。多吃橙椒可以有效緩和皮膚過敏，並抑制黑色素形成，對於改善黑痣、雀斑、老人斑等皮膚問題大有幫助。同時，橙椒所含的β胡蘿蔔素在體內會轉化為維他命A，有助於保護眼睛，讓視力更好。
三色椒營養｜紅椒：抗衰老、鞏固骨骼、抗癌
紅椒含豐富的維他命C、番茄紅素、β胡蘿蔔素、鐵粉和鉀等，營養價值高，有助提高免疫力。對於小朋友來說，紅椒有助於骨骼成長，預防成人骨質疏鬆。此外，紅椒含有豐富的椒紅素，是強效的抗氧化物質，具備抗衰老及抗癌的效果。紅椒的維他命A含量更是三色椒之首，約為青椒的4倍、黃椒的14.5倍，對皮膚及眼睛的健康維持非常有幫助。
三色椒｜如何選購三色椒？
選購三色椒時，可以注意顏色是否鮮豔，表面是否光滑，沒有皺紋或斑點，這樣的三色椒通常較新鮮。此外，輕輕按壓時應該感覺到堅實，而不是軟爛。挑選手感沉重的椒，表示水分充足。
三色椒｜如何保存三色椒？
要保存完整未使用過的三色椒，首先要擦乾外表的水分，尤其是容易積水的蒂頭，一旦蒂頭有腐爛情況，必須要去除，以免腐敗擴散。放入膠袋後，再放在雪櫃內的蔬菜抽屜中，這樣可以保持其新鮮度。避免將其放在潮濕的環境中，否則容易腐爛。至於未用完的三色椒，亦可放雪櫃內的蔬菜抽屜中保存，事前必須用擦乾外表，尤其是切口。之後用保鮮紙包覆，再放入塑膠袋，最後才放雪櫃冷藏。要趁早食用。
三色椒｜如何烹調三色椒？
烹調三色椒時，建議不要過度加熱，以免破壞其營養成分如不耐熱的維他命C。可以選擇快炒或蒸煮的方式，這樣能保持其脆口感和營養價值。
三色椒三色椒食譜推介｜三色椒迷你Pizza
認可營養師吳瀟娜為大家推介以下的三色椒食譜，簡單易做，大人細路啱食，應是開Party的不錯美食。
分享它對健康多方面的益處。
材料：
- 餃子皮：4片
- 紫洋蔥：1個
- 三色椒：各1個
- 火腿扒：1片
- 蝦仁（預先烚熟）：隨意
- 車厘茄：1罐
- 茄膏：隨意
- 水牛芝士碎：隨意
做法：
- 將紫洋蔥，三色椒，火腿扒切粒; 車厘茄切半。
- 將茄膏平均塗在餃子皮上。
- 鋪上其他材料。
- 放入已預熱180℃的焗爐焗10-15分鐘，即成。