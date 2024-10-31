腸胃消化｜3種食物OL至愛 中醫揭寒涼易積濕氣 女性忌多吃
中醫角度認為不同食物的屬性對身體健康有著深遠影響。尤其對女性而言，過量食用寒涼食物會導致體內寒濕加重，影響氣血運行和婦科健康。東方新地《日日健康》請到註冊中醫師陳綺琪為大家講解幾種深受都市人喜愛的食物性味，女士們尤其要多多留意！
綠茶有助抗氧化？ 性味寒涼不宜日日飲用
綠茶、清茶、白茶等茶葉均偏寒涼，其中綠茶因其抗氧化效果，成為不少女士的偏愛，但在香港的潮濕天氣中，辦公室、商場等冷氣環境增加寒濕，再加上這類茶飲，會進一步加劇體內寒濕，不利於女性健康。
相對而言，紅茶和熟普洱屬於溫性茶類，對寒性體質的女性更為理想。當然，所有咖啡因類飲品都不宜飲用太多，尤其女士更年期之後，骨質容易流失得更快，還是適可而止更好。 陳醫師特別提醒，港人喜愛的烏龍茶屬於青茶，性微寒，不建議每日攝入。
乳酪有助改善腸道健康？ 3大缺點得不償失
乳酪雖然有助於腸道菌群，但生冷黏笠容易損害脾胃，加重體內寒濕，而且不少都市人都有乳糖不耐症，食乳酪未必可改善腸胃，分分鐘弄巧反挫。如果想為腸胃補充益菌，相比之下益生菌補充劑更適合。
雪糕和乳酪有類似的特點，普遍而言雪糕糖分更高，除了生冷食物、甜食亦會加劇身體的濕重。另外辦公一族喜歡的拿鐵飲品，如果加上綠茶，則是下下之選，即使是熱的綠茶拿鐵等奶茶飲品，奶製品仍然會帶來濕氣，增加體內黏膩感，導致寒氣積聚，容易引發婦科問題。
秋冬飲燒仙草暖身？ 性味寒涼小心反效果
台灣燒仙草熱吃時口感濃稠，看似適合秋冬暖身，醫師提醒仙草即是涼粉草，顧名思義性味寒涼，通常用於清熱下火，體質偏寒者或女性生理期間應避免飲用。
同為秋天的時令食材，大閘蟹亦屬寒涼食物，可配搭紫蘇葉和薑片烹調，於進食大閘蟹之後亦可以適量飲用薑及陳皮茶。