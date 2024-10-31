腸胃消化｜3種食物OL至愛 中醫揭寒涼易積濕氣 女性忌多吃

中醫角度認為不同食物的屬性對身體健康有著深遠影響。尤其對女性而言，過量食用寒涼食物會導致體內寒濕加重，影響氣血運行和婦科健康。東方新地《日日健康》請到註冊中醫師陳綺琪為大家講解幾種深受都市人喜愛的食物性味，女士們尤其要多多留意！

