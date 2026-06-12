大腸癌可防可治 及早檢查守護腸道健康 認識早期徵狀與篩查重要性 避免延誤診斷錯過黃金治療時機

在香港，大腸癌一直是最常見的癌症之一，更是致命癌症中排行第二位。不少市民一聽到「癌症」便感到害怕，但其實若能及早發現，大腸癌的存活率可相當高。可惜的是，很多患者因忽略早期症狀，或誤以為只是一般腸胃問題，最終錯過最佳治療時機。

