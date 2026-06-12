大腸癌可防可治 及早檢查守護腸道健康 認識早期徵狀與篩查重要性 避免延誤診斷錯過黃金治療時機
大便出血未必只是痔瘡
臨床上，最常見的情況之一，是患者出現大便出血，卻一直以為只是痔瘡。有些人甚至自行到藥房購買藥膏處理，症狀反覆持續數月仍未求醫。事實上，大便帶血未必一定是痔瘡，亦有可能是大腸瘜肉、腸道發炎，甚至是大腸癌的警號。
除了出血之外，大腸癌的常見症狀還包括排便習慣改變，例如突然持續腹瀉或便秘、大便變幼、排便後仍有便意、腹脹或腹痛、體重無故下降、容易疲倦以及出現貧血等情況。不過，大腸癌在早期未必有明顯症狀，因此不少患者都是在身體檢查或接受大腸鏡檢查時，才發現問題。
大腸癌成因與高危因素
很多人會問：「為甚麼會患上大腸癌？」其實，大腸癌的形成與多種因素有關，包括高脂、高紅肉及加工食品的飲食習慣、缺乏膳食纖維、缺少運動、肥胖、吸煙、飲酒，以及長期處於生活壓力下等。另外，若家族中有人曾患大腸癌或大腸瘜肉，患病風險亦會相對較高。
大腸瘜肉與癌變風險
當中，大腸瘜肉尤其值得關注。所謂大腸瘜肉，是指生長於大腸內壁的小組織增生，初期通常沒有明顯症狀。雖然並非所有瘜肉都會癌變，但部分腺瘤性瘜肉有機會隨時間演變成大腸癌，因此醫生一般會建議在檢查時直接切除，以減低變癌風險。
不少病人亦會關心：「切除瘜肉後是否一勞永逸？」答案是不一定。即使已切除瘜肉，日後仍有機會再次生長，因此患者需要按照醫生建議，定期接受大腸鏡檢查，持續監察腸道健康。
大腸鏡檢查的重要性
提到大腸內窺鏡，不少人都因害怕尷尬或擔心痛楚而抗拒檢查。其實，現時的大腸鏡技術已相當成熟，大部分檢查可在鎮靜劑或監察麻醉下進行，過程安全，而且不適感有限。更重要的是，大腸鏡不只是檢查工具，更能同時切除瘜肉，達到預防癌症的效果。
一般而言，50歲以上人士應開始定期接受大腸癌篩查；若屬非高風險一族，可大約每十年進行一次腸鏡檢查。若有家族病史或其他高危因素，如曾患有較多或較大的腸瘜肉，即使較年輕人士，都應及早與醫生商討，按情況安排腸鏡檢查監察。許多研究已指出，透過定期篩查，可以有效降低大腸癌死亡率。
大腸癌並非絕症 及早治療是關鍵
值得慶幸的是，大腸癌並不等同絕症。若能在第一期發現，存活率可高達九成以上；第二期患者術後存活率亦達87%。即使病情屬較後期，現時亦有手術、化療、標靶治療及免疫治療等不同方案，醫生會根據病人情況，制定合適的治療計劃。
從生活習慣開始預防
除了定期檢查，日常生活中的預防同樣重要。市民應盡量保持均衡飲食，多進食高纖維食物，如蔬菜、水果及全穀類，減少紅肉及加工肉類攝取。同時建立規律運動習慣、控制體重、避免吸煙及過量飲酒，都有助降低患病風險。
病向淺中醫，不要因為害怕檢查而逃避面對問題。很多時候，癌症真正可怕的並非疾病本身，而是延誤診斷。當身體出現異常警號，例如出現大便出血或排便習慣突然改變，並持續1至2 星期或以上，或症狀嚴重，便應及早求醫。
健康從來不是等到生病後才去重視，而是透過預防與定期檢查，及早守護自己與家人的健康。只要提升大眾對大腸癌的認識，建立正確健康觀念，很多悲劇其實可以避免。
專欄 ：仁安健談
撰文：李永恒醫生 腸胃肝臟科顧問醫生