10大傷腎食物排行榜｜醫生警告常吃恐終身洗腎 頭3位港人最愛 穀物早餐上榜
腎絲球不可再生 腎臟「存款」要節約使用
台灣腎臟科醫生洪永祥日前在其Facebook專頁分享指，人體一生約擁有兩百萬顆腎絲球（renal glomerulus），而且「死掉一顆就少一顆」不會再生，引致腎功能衰退。因此維護腎臟健康、令「腎臟的存款一定要省著點用」尤為重要。腎絲球其實是負責過濾血液中的廢物和水分，當這些過濾器受損，腎功能將逐漸衰退。如果想遠離洗腎的命運，保持健康的飲食習慣尤為關鍵。
十大傷腎食物
許多人誤以為只有高鹽食物會對腎臟有害，但洪醫生指出，高油高糖食品同樣會對腎臟產生長期的損害，並列出10種常見且容易被忽略的「傷腎食物」，經常食用這些食物會逐漸感到口渴、水腫，並發現尿液中出現泡沫，這些都是腎功能退化的徵兆。
傷腎食物第十位｜穀物早餐
市售穀物早餐常打著「低脂、高纖維」的健康口號，吸引許多消費者選購，尤其是以兒童為銷售對象的穀物更是五花八門。然而，這些穀物的主要成分往往是裹著糖的碳水化合物，實際上含有大量的隱形糖分。
根據英國消費者雜誌的研究，近90%的市售穀物早餐都含有高糖，而其中13%含有高鹽，10%含有高飽和脂肪。這些隱藏的高糖、高鹽成分不僅不利於健康，長期食用還會對腎臟造成負擔，讓腎功能在不知不覺中退化。尤其是每天以這些加工穀物作為早餐的習慣，會令腎臟長期處於高壓狀態，難以負荷。
食物例子：粟米片、小麥片等加工穀物
傷腎食物第九位｜蔥花肉鬆捲、奶酥麵包
台式麵包如蔥花肉鬆捲、奶酥麵包等，雖然美味可口，但背後隱藏著令人驚訝的高熱量和脂肪。
- 蔥花肉鬆捲：鬆軟口感來自於大量的油脂，加上抹上美乃滋及肉鬆，熱量驚人，達到565卡路里，相當於吃了兩碗白飯的熱量
- 奶酥麵包：內餡則是由奶油、奶粉及糖製成，單單一個奶酥麵包便高達540卡路里
這些高糖高脂的食物，不僅會讓人發胖，還會對腎臟造成長期的損害，尤其是內含的反式脂肪及飽和脂肪酸，對腎臟功能的損傷尤為嚴重，建議大家應避免過量食用。
食物例子：蔥花肉鬆捲、奶酥麵包
傷腎食物第八位｜燒餅、油炸鬼
油炸鬼和燒餅是許多人喜愛的傳統早餐，但這些食物在高溫油炸過程中會產生丙烯醯胺和多環芳香烴等致癌物質，這些物質不僅會增加癌症風險，還會對腎臟造成不可逆的損害。特別是一些商家為了增加油炸鬼的酥脆感，會使用含有重金屬鋁的膨脹劑。攝取過多鋁可能會導致腦部與腎臟的損害，進一步增加失智及腎衰竭的風險。此外，一份油炸鬼的熱量高達500至600卡路里，吃掉一份相當於喝了2/3杯珍珠奶茶的熱量。
食物例子：燒餅、油炸鬼
傷腎食物第七位｜鍋貼、水餃
包餡食物如鍋貼、水餃、小籠包等，雖然是許多忙碌人士的方便餐選擇，但這類食物的熱量及油脂含量卻不可忽視。外皮由澱粉製成，內餡則是高脂的五花肉，這種組合讓一份鍋貼的熱量高達750卡路里，遠超過一餐的熱量需求。經常攝取這類包餡食物，容易導致代謝綜合症的發生，包括高血糖、高血壓、高膽固醇等問題，並加速腎功能的退化。很多人以為這些小點心無害，但長期食用會在不知不覺中對腎臟造成慢性破壞。
食物例子：鍋貼、水餃、小籠包
傷腎食物第六位｜肉鬆、肉乾、香腸
肉鬆、肉乾和香腸等加工肉類是許多人喜愛的零食和配飯食品，但這些食物對於糖尿病及腎病患者來說，這些食物的危害更大，應盡量避免。
肉鬆：事實上很多營養加工食品，會用大量的油、醬油、糖與鹽調味，加工過程中幾乎胺基酸、維生素營養耗盡，只剩下高油鹽糖調味加工食品，尤其是糖尿病人及腎臟病人，就不宜吃肉鬆。
肉乾與香腸：同樣是高油鹽糖加上高溫加工的紅肉，吃完口乾舌燥，有研究發現除了致癌風險外，會引發身體慢性發炎，例如慢性腎絲球腎炎、心血管疾病、自體免疫性疾病、癌症等。
食物例子：肉鬆、肉乾、香腸
傷腎食物第五位｜鐵板麵
鐵板麵其實是高油、高鹽的代表，每100克的油麵熱量達361卡路里，鈉含量更高達712毫克。這些食物經過鐵板的高溫烹煮後，還容易與焦炭接觸，產生異環胺和丙烯醯胺等致癌物質，對腎臟造成損害。鐵板麵的調味包中含有大量的鹽和勾芡成分，會進一步增加熱量和腎臟的負擔。經常食用這些高油鹽的食物，無疑會讓腎功能逐步退化。
食物例子：鐵板麵
傷腎食物第四位｜三寶飯
一份三寶飯的熱量可高達1,330卡路里，已經一般人兩餐的熱量。尤其是叉燒和燒肉這類紅肉，通常使用五花肉製成，脂肪含量極高，加上烤鴨皮、烤雞皮這些高油脂部位，更進一步提升熱量。同時，燒臘醬汁通常含有高鹽和高糖，進一步增加腎臟的負擔。
建議： 避免食肥肉、雞皮、鴨皮等部位，盡量選擇低油燒味，如白切雞等
傷腎食物第三位｜炸雞排
炸雞排一片平均熱量可達630卡路里，遠超過兩碗白飯的熱量，而且烹調過程中還會使用大量的高鹽、高糖調味品，進一步增加腎臟的負擔。更重要的是，許多商家並不會定期更換油鍋中的油，回鍋油中充滿了致癌物質和重金屬，長期食用可能導致肝、腎及血管的損害，甚至提升致癌風險。洪醫生又舉例稱，曾有12歲女童每星期吃4至5次炸雞排或鹽酥雞，結果因感冒，繼而引發尿毒症，經檢查發現腎臟已經壞死，終身都要洗腎度日。
傷腎食物第二位｜日式拉麵
日式拉麵深受大家喜愛，甚至有人視喝完湯頭為吃拉麵的「禮儀」，但洪醫生指出，一碗日式拉麵的鈉含量可高達2,000至4,000毫克，相當於每日建議鈉攝取量的兩倍以上。長期攝取高鈉的食物會讓血液中的鈉離子含量飆升，對腎臟及血管造成雙重壓力，最終引發水腫、高血壓，甚至增加痛風的風險。
建議： 少喝湯、減少食拉麵頻率、選擇低鹽或自製健康湯底
傷腎食物第一位｜珍珠奶茶
一杯700c.c.的珍珠奶茶熱量高達783卡路里，幾乎等於一餐的熱量。其中珍珠奶茶中的奶精是由油脂類製成，而非真正的牛奶，這些油脂會增加血脂含量，對腎臟的代謝負擔非常大。而且當中含有大量高果糖糖漿，果糖分子會在代謝過程中產生過多的磷酸三碳糖，進而促進肝臟內脂肪的合成，增加三酸甘油酯的堆積，提升胰島素抗性，最終導致糖尿病、高血壓、脂肪肝和痛風等慢性病，這些慢性病均為「腎的最大元兇」。
建議： 適量飲用、選擇少甜、無奶精版本
10大慢性腎衰竭徵狀
腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，可包括：
- 小便帶血 / 茶色尿 （血尿）
- 小便帶泡沫 （蛋白尿）
- 小便混濁 （尿感染）
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
當腎功能降至腎功能衰竭階段（少於正常機能的25%），可能開始有尿毒症徵狀:
- 夜尿、尿量減少
- 食慾不振、噁心、嘔吐
- 疲倦、臉色蒼白 (貧血)
- 皮膚痕癢
- 高血壓
- 氣喘
- 水腫 (足踝或眼皮浮腫)
- 神智不清、抽搐、昏迷