10大傷腎食物排行榜｜醫生警告常吃恐終身洗腎 頭3位港人最愛 穀物早餐上榜

現代生活節奏快，許多人不知不覺養成不良飲食習慣，加上工作壓力及生活不規律加重腎臟負擔，進而引發腎臟疾病。有台灣腎臟科醫生提醒，有些日常飲食中看似無害的食物，其實對腎臟造成不少負擔，為此他列出10種常見的「傷腎食物」，大家應盡量減少食用，避免未來因腎功能衰退而面臨洗腎的危機。

