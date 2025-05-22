大便顏色｜大便綠色/黑色/白色/紅色有鮮血4顏色是警號 或患腸胃病盡快檢查！

【大便顏色/綠色/黑色/白色/紅色/鮮血】大便不只是身體排泄出來的廢物，從糞便的顏色中其實也可以推敲出可能的消化道疾病。正常的糞便顏色為何？哪些糞便顏色又是身體的警訊呢？光田綜合醫院肝膽腸胃科主任陳俊欽一一說明。民眾在大號時也不妨觀察一下，了解自己的健康狀況。