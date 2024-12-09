幽門螺旋菌｜半數港人感染幽門螺旋菌 傳染成因、症狀、測試及治療方法一覽
根據香港中文大學醫學院於2017年的研究顯示，全球約有44億人感染幽門螺旋菌；而在香港，每兩人之中便有一人受感染，比例高達50%。幽門螺旋菌是一種常見細菌，能在胃部生存並引發多種胃部疾病，包括慢性胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌。它的感染途徑和症狀容易被忽視，因此了解幽門螺旋菌的成因、測試及治療方法，對於預防和控制這種感染至關重要。
幽門螺旋菌目錄
幽門螺旋菌是什麼？會一定致病嗎？
幽門螺旋菌（Helicobacter pylori）是一種寄生於胃黏膜的細菌，能分泌毒素破壞胃壁細胞，引起炎症反應，從而導致胃酸分泌增加，加劇胃部不適或潰瘍。然而，並非所有感染者都會出現症狀，大多數人甚至可能終身未察覺自己帶菌。
但需注意，幽門螺旋菌的感染確實會增加胃潰瘍、十二指腸潰瘍以及胃癌的風險，特別是當個人體質較弱或免疫力低下時。
幽門螺旋菌傳染成因｜從糞口傳播到親密接觸
幽門螺旋菌的主要感染途徑包括：
- 糞口傳播：進食受污染的食物或水，或誤觸帶菌者的嘔吐物、糞便等，容易導致感染。
- 口口傳播：如共用餐具、接吻或其他親密接觸。
此外，不良的衛生習慣也是幽門螺旋菌傳播的重要因素。例如，進食前後未徹底洗手或共用公筷，都會增加傳染風險。
幽門螺旋菌症狀｜胃病徵兆一覽
幽門螺旋菌的感染症狀可能輕微且不易察覺，但以下症狀需引起警覺：
- 胃脹、腹脹
- 胃痛或燒灼感
- 噁心、嘔吐
- 食慾不振、體重減輕
- 打嗝頻繁
進一步病變症狀：若未及時治療，可能會發展為慢性胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌：
- 慢性胃炎：上腹脹痛、噯氣或噁心。
- 胃潰瘍：胃部悶脹、黑色大便、餓時或進食後疼痛加劇。
- 胃癌：早期症狀不明顯，但可能出現貧血、嘔血、體重劇減等情況。
呼氣測試（碳13或碳14）
- 服用含標記物的試劑後，測試吹出的氣體，準確檢測胃內是否有幽門螺旋菌。
糞便抗原檢測
- 收集糞便樣本化驗，檢測幽門螺旋菌抗原。
血液檢測
- 檢測血清中的幽門螺旋菌抗體，適合初步篩查，但準確度稍遜於其他方法。
幽門螺旋菌治療方法｜三聯療法是主流
若確診感染幽門螺旋菌，建議立即接受治療，以避免病情進一步惡化。
1. 三聯療法（質子泵抑制劑+兩種抗生素）
- 採用質子泵抑制劑（PPI）抑制胃酸分泌，配合兩種抗生素殺菌。
- 療程一般為 7 至 14 天，清除率高達 85%。
2. 療程後檢測
- 治療完成後 6 至 8 周，需再次進行呼氣測試或糞便檢測，以確保細菌徹底清除。
預防幽門螺旋菌感染｜良好衛生習慣是關鍵
以下是降低感染幽門螺旋菌風險的有效措施：
- 餐前餐後及如廁後徹底洗手。
- 避免與他人共用餐具，提倡使用公筷。
- 清潔和消毒環境，尤其是處理嘔吐物或糞便時應戴手套。
- 確保食物煮熟，避免飲用受污染的水源。
幽門螺旋菌會傳染給家人嗎？
幽門螺旋菌可通過共餐或親密接觸傳播，因此建議家人間使用公筷、保持良好衛生習慣，以降低交叉感染風險。
感染幽門螺旋菌後一定會得胃癌嗎？
並非所有感染者都會發展為胃癌，發病與個人體質、飲食習慣等多種因素相關。但幽門螺旋菌確實是胃癌的高危因素，應及早治療。
治療幽門螺旋菌後會復發嗎？
幽門螺旋菌的復發率低，但如未完成療程或再次接觸帶菌者，可能會再次感染。因此，治療後仍需注意日常防護。
關鍵詞幽門螺旋菌
資料或影片來源：香港中文大學醫院、香港港安醫院‧司徒拔道