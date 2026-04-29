便秘問題｜排便用力過度可致中風心肌梗塞 依賴瀉藥有風險醫生教1種姿勢有助排便

便秘看似尋常，卻是困擾都市人的一大健康隱患。正常的排便習慣因人而異，由每天排便一至兩次，至每兩至三天排便一次而無排便困難及其他不適，均屬於正常範圍。但若出現排便週期延長、糞質乾結難排或便意暢順受阻，則屬於便祕。長期忽視不僅會腹脹不適，更可能隱藏大腸瘜肉或癌症風險。《日日健康》醫聊室就邀請到外科專科劉卓靈醫生，為大家拆解種種與便秘相關的疑難。

