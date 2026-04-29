便秘問題｜排便用力過度可致中風心肌梗塞 依賴瀉藥有風險醫生教1種姿勢有助排便
一、單純排便次數少就是便秘嗎？
不少人認為只要排便次數減少就是便秘，但其實便秘是一種排便功能紊亂的綜合表現，並非單憑次數界定。通常出現以下2項或以上症狀，且持續超過3個月，即可判定為便秘，需要及時尋求醫療協助：
- 每星期排便少於3次
- 排便時需過度用力
- 便後持續有排不淨的感覺
- 糞便呈粒狀、硬塊狀
- 肛門或直腸有阻塞、閉塞感
- 需要用手輔助（如按壓腹部、擴肛）才能排便
二、便秘的主要成因包括哪些？
很多人出現便秘後，下意識認為自己蔬菜吃少了、水喝少了，但便秘的成因遠比想象中複雜：
飲食方面，膳食纖維攝取不足（如蔬果、全穀物攝入少）會使大便體積減小、腸道蠕動減緩；水分攝取不足則導致大便乾硬難以排出；過量攝入高脂肪、高蛋白食物（如油炸食物、紅肉）亦會延緩腸道運輸，增加便秘風險。
非飲食成因則更為多元，常見包括：年齡增長，腸道蠕動減慢、消化液分泌減少，加上腹肌與盆底肌肉乏力、直腸敏感性下降，令長者便秘風險遠高於青壯年；某些藥物如部分抗高血壓藥、鐵劑、鈣片、抗抑鬱藥及止痛藥等，都可能抑制腸道蠕動；身體疾病方面，直腸或大腸癌、甲狀腺功能減退、神經系統疾病（如帕金遜症）、腸易激綜合症及痔瘡等，均可能引發或加劇便秘。
此外，生活習慣如長期久坐、缺乏運動、刻意忍便、作息不定時，以及精神壓力（焦慮、緊張）、妊娠等，都會干擾腸道正常功能。
三、過度用力排便會有哪些健康隱患？
面對乾硬難排的糞便，不少便秘患者往往會不自覺過度用力，看似是在解決問題，實則暗藏多重健康風險，尤其對特殊人群危害極大。
首先，用力排便時肛門周圍的血管壓力會急劇上升，長期如此易誘發或惡化痔瘡；而乾硬的糞便強行通過肛門，亦有機會撕裂肛管皮膚，引發劇痛的肛裂。
對於長者或本身患有高血壓、心臟病的人士，突然用力會令血壓飆升、心跳加快，增加中風或心肌梗塞的機會。部分人甚至會因過度刺激迷走神經，導致心跳減慢、血壓驟降，出現短暫頭暈、眼前發黑，甚至排便性暈厥。長期過度用力還會削弱盆底肌的支持力，嚴重時有機會造成直腸黏膜脫垂，進一步干擾正常排便功能。
四、日常如何正確改善便秘問題？
改善便秘的核心是從生活習慣入手調理，而非急於依賴產品或藥物，這也是最穩妥、最治本的方式。主要從飲食、運動、排便習慣三方面著手：
飲食調理是基礎。每日應攝取足夠的膳食纖維，目標約為25至30克。多吃蔬菜（如菠菜、西芹、白菜）、水果（如橙、雪梨、蘋果、香蕉）、全穀物（糙米、燕麥、粟米）及豆類。
同時要補充充足水分，每天飲用1500至2000毫升水（約6至8杯），可於每餐前飲200至300毫升，天氣炎熱或出汗較多時更要額外補充，以防脫水令便秘加劇。飲食上宜清淡，減少辛辣、油炸及乾硬食物。
適量運動能有效促進腸道蠕動，建議每週進行至少150分鐘中等強度有氧運動，比如快步走、慢跑、游泳、騎單車等，每次運動時長不少於30分鐘，讓腸道肌肉得到鍛煉，提升蠕動能力。
養成良好的排便習慣同樣關鍵，每日定時如廁，切忌刻意忍便，有便意時及時前往洗手間。排便時保持身心放鬆，可將雙腳用小凳墊高，身體微微前傾，擴張直腸角度，讓排便更順暢。此外，通過冥想、瑜伽、深呼吸等方式減輕精神壓力，也能間接調節腸道功能，緩解便秘。
五、使用藥物治療時需要注意甚麼？
當飲食及生活調整效果不佳時，可以在醫生指導下用藥，切勿自行購買或隨意服用。常用藥物如瀉藥、促胃腸動力藥等雖然可以暫時緩解便秘，但長期使用容易導致腸道依賴，自主蠕動能力減弱，停藥後可能對腸道功能造成進一步損害。
若用藥後症狀持續或出現便血、劇痛、體重驟降等異常，應立即就醫排查其他疾病。藥物僅為短期輔助，排便恢復正常後，應盡快回歸高纖飲食、攝取充足水分並堅持規律運動，以長期維持腸道健康。
六、便秘可能是大腸癌的症狀？
大多數便秘屬於功能性問題，但如果出現長期頑固性便秘或排便習慣突然改變，可能是大腸瘜肉或大腸癌的早期徵兆，應提高警覺並進一步檢查。若大腸瘜肉或腫瘤體積較大，可能造成腸道狹窄甚至阻塞，使糞便難以通過，導致便秘、腹脹或排便變細（如鉛筆狀糞便）。
若經飲食、運動及藥物治療後，便秘情況仍未見改善，建議及早接受大腸內窺鏡檢查，以排除大腸瘜肉或大腸癌的可能性，查明原因才能對症下藥，接受準確治療。