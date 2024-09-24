本港年增1400人洗腎換腎 醫生警告小心5大傷腎早餐 注意10大腎病先兆
本港每10人就有1人患有不同程度的腎病，每年更有多達1400名新症病人，因為末期腎病而需要洗腎或換腎。腎病與三高（高血壓、糖尿病、高血脂）往往息息相關，有醫生提醒，日常生活中不少美味食物其實暗藏健康風險，特別是早餐常見的5類包餡食物，長期食用對腎臟負擔不小！
台灣腎臟科醫生洪永祥在Facebook上分享了導致慢性腎衰竭的5大高熱量包餡食物。他表示，三高是慢性腎衰竭最常見的原因之一。而高油、高鹽、高糖及高熱量的「4高食物」則是「傷腎大魔王」，對於腎病患者來說風險尤其高。
以不少人常當早餐食用的水餃、鍋貼為例，其實也屬於「傷腎」食物。當澱粉緊緊包著五花肉，一口吃下肚，更是「一點油脂都不漏掉，完全吃進肚，超級傷腎。」洪永祥警告腎病患者需特別注意以下「5大包餡食物」：
5大高熱量包餡食物排行榜
第5名：胡椒餅，1顆約350卡
第4名：鮮肉大餛飩湯，8顆約400卡
第3名：水餃，10顆約500卡
第2名：小籠包，8顆約 520卡
第1名：鍋貼，10顆約750卡
10大腎病先兆
根據醫管局「智友站」資料，腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，但可留意以下10大徵狀：
- 小便帶血 / 茶色尿 (血尿)
- 小便帶泡沫 (蛋白尿)
- 小便混濁 (尿感染)
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
8成洗腎病人有高血壓
據《2022年台灣腎病年報》，近8成洗腎病人在洗腎前一年都有高血壓病史，另有4成人患有糖尿病，3成人有高血脂，故三高患者需特別注意身體狀況。
圖片來源：canva圖片