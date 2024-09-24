本港年增1400人洗腎換腎 醫生警告小心5大傷腎早餐 注意10大腎病先兆

本港每10人就有1人患有不同程度的腎病，每年更有多達1400名新症病人，因為末期腎病而需要洗腎或換腎。腎病與三高（高血壓、糖尿病、高血脂）往往息息相關，有醫生提醒，日常生活中不少美味食物其實暗藏健康風險，特別是早餐常見的5類包餡食物，長期食用對腎臟負擔不小！

