全港100萬人患脂肪肝 醫生推薦2大超級食物 消除脂肪肝預防肝癌

見的慢性肝病，張敬軒、許廷鏗等明星同樣中招 。中文大學調查曾指出，逾4分之1香港成年人患有此症，另一項中大全民肝臟健康普查推算，全港超過100萬人患脂肪肝。 有台灣醫生分享案例，一名15歲少年被診斷出中度脂肪肝，並且有發展成肝硬化的風險，醫生對他警告，如不妥善處理脂肪肝，30年後可能會出現肝硬化，增加罹癌風險。醫生又指，研究顯示脂肪肝患者罹患肝癌風險高56倍，因此建議多攝取兩種食物預防脂肪肝及肝癌。

