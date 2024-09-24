全港100萬人患脂肪肝 醫生推薦2大超級食物 消除脂肪肝預防肝癌
15歲少年嗜甜患中度脂肪肝
台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《健康晚點名》中指出，脂肪肝會隨著時間逐漸演變為肝硬化，通常每7年為一個纖維化階段，包括輕度纖維化、中度纖維化、嚴重纖維化及肝硬化。換句話說，若按每7年增加一個階段計算，僅需28年便可能發展為肝硬化，將提升罹患肝癌風險。
錢醫生分享了一名15歲少年的案例，在一次健康檢查中，該少年血液檢查顯示肝指數達120多、GBT指數超過200（正常值應低於50），顯示肝臟有明顯發炎跡象。隨後，家長帶他就醫，經詳細檢查後發現他體重過重，確診為中度脂肪肝。醫生在問診時得知，這名少年非常喜愛零食及高糖飲品。醫生因此建議他必須戒掉這些食物並積極減重，並警告他若不改善脂肪肝，30年後可能會出現肝硬化，「他才15歲，30年後才45歲，正值他人生最豐富的年華。」。
脂肪肝患者罹癌風險高56倍
錢醫生在節目中引用一項瑞士研究，指出脂肪肝患者罹患肝癌的風險會增加16倍，若進一步演變為肝纖維化，風險將驟增至56倍。
該研究又發現，脂肪肝患者罹患胃癌、胰臟癌及大腸癌等消化系統相關癌症的風險也會顯著上升。當肝臟長期處於發炎狀態，其解毒功能逐漸受損，導致體內毒素積聚，進而影響腎功能，並可能提高子宮癌及乳癌的風險。
推介2大超級食物護肝抗炎
如何預防脂肪肝、減低肝癌風險？錢醫生提出5大護肝建議：
- 積極減肥，減輕體重
- 少吃多動，每餐七分飽
- 規律運動，多做中等強度運動
- 規律及充足睡眠
- 遠離高油、高糖等「地雷食物」
此外，錢醫生還推介2種「超級食物」，有助於保護肝臟，消除脂肪肝及肝癌的威脅：
預防脂肪肝食物｜1. 番茄
- 功效：富含茄紅素，具降血壓及穩定膽固醇水平作用，對改善脂肪肝及慢性脂肪性肝炎有效。研究發現，老鼠在食用高膽固醇、高油食物後再食用番茄，其脂肪肝的風險顯著下降。
- 食用建議：選擇較大的番茄品種，例如牛茄，避免選擇過小或過甜的品種。
預防脂肪肝食物｜2. 薑黃
- 功效：其抗炎效果卓越，研究顯示攝取薑黃能有效降低肝酵素（ALT）。
- 食用建議：將薑黃適量加入日常飲食中，或透過補充品每日攝取1000毫克。
脂肪肝5大常見徵兆
脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
4類高危飲食易引發脂肪肝
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。
8種營養素逆轉脂肪肝
台灣營養師余朱青曾提到，肝臟在代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成，但可以透過飲食補充。她推薦以下8種營養素，有助於改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。
1.抗氧化蔬果（維他命A）
- 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜
2.抗氧化蔬果（維他命B）
- 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔
3.抗氧化蔬果（維他命C）
- 番石榴、奇異果
4.抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）
- 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果
5.優質蛋白質
- 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉
6.藻褐素
- 褐藻類的海帶及昆布
7.抗炎抗氧化食材
- 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
- 茄子、葡萄（花青素）
- 番茄、南瓜（茄紅素）
8.具解毒功能植物營養素
- 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜
她指出，選擇食材時應以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物，並控制鹽及食品添加劑的攝取，以免加重肝臟負擔。除了攝取對肝臟有益的食物，還應避免以下食物：
- 高脂、高糖、高鹽的食物
- 酒精
- 來源不明的草藥補品