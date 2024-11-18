砒霜中毒｜35歲媽媽食牛黃解毒片3年 全身發黑揭慢性砷中毒 注意6類人士忌服
來自杭州的35歲女子黃玲（化名）是一位熱愛運動的媽媽，平時注重健康。然而，近期她發現自己的皮膚逐漸變得「黑黢黢」，尤其手掌和腳底格外明顯，出現粗糙病態的黑色，同時還伴有發熱、月經不調、手腳麻木和胃口不佳等症狀。黃玲原以為是照顧孩子疲累所致，但隨後在醫院檢查中發現，她體內的砷濃度已經超出正常值的十倍，確診為砷中毒，即俗稱的「砒霜中毒」。
醫生：牛黃解毒片不能長期服用
原來黃玲因為便秘，自認為是「上火」導致，3年來不斷地服用牛黃解毒片以清熱解毒，最終導致慢性砷中毒。牛黃解毒片作為一種常用的中成藥，主要成分包括牛黃、雄黃、冰片等，具有抗炎和解毒作用。然而，雄黃中的四硫化四砷具有毒性，長期服用可能導致砷在體內積累，引發慢性砷中毒。
砷中毒主要分為急性和慢性。急性砷中毒會引起噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，嚴重時甚至可能導致昏迷或死亡；慢性砷中毒則會引發皮膚色素沉著、角化過度、疣狀增生等症狀，並可影響神經系統、消化系統及其他器官。
杭州市第一人民醫院血液科主任醫師謝亞萍強調，牛黃解毒片是一種具有抗炎解毒功效的中成藥，但其中雄黃成分有明顯的毒副作用，不能長期、大量服用，否則可能導致嚴重的健康問題。
6類人士不宜服用牛黃解毒片
- 孕婦：雄黃對孕婦及胎兒可能產生不良影響
- 哺乳期女性：藥物中的有害成分可能通過乳汁影響嬰兒健康
- 嬰幼兒：嬰幼兒肝腎功能尚未發育完全，對藥物代謝能力較弱
- 年老體弱者：這類人群對藥物的耐受性較低，服用可能引發不良反應
- 脾胃虛寒者：牛黃解毒片可能加重脾胃虛寒，導致腹痛和腹瀉
- 過敏患者：對牛黃解毒片中成分過敏的患者應禁止服用
無機砷屬一級致癌物
根據食安中心資料指，砷是大自然中常見的一種元素，可分為有機砷、三價無機砷和五價無機砷三種形態。其中無機砷化合物又稱為砒霜，是中國古典文學中常常提及的一種毒物。
食安中心指，急性砷中毒徵狀包括嚴重嘔吐和腹瀉、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭，有報告顯示，吃下2克至21克的砷可引致死亡，但亦有其他報告指吃下1克至16克的砷不會有致命後果。至於從飲用水中長期攝取無機砷，可導致外周血管疾病。雖然人們攝取砷與罹患其他疾病的關係不太明顯，但有證據顯示攝取砷可造成心血管疾病和高血壓。
另外，無機砷被世界衛生組織列為一級致癌物，長期接觸無機砷可引致膀胱癌或肺癌，長期攝入無機砷則會提高患上糖尿病、肺部疾病及心血管疾病風險。食安中心建議市民向可靠的店舖購買食物，並保持均衡飲食，避免大量進食貝類。