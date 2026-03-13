益生菌｜益生菌食落肚被胃酸殺光？ 推薦1種食法存活率翻倍 醫生拆解最佳服用時間
不少注重腸道健康的都市人，都有每日進食乳酪或飲用乳酪飲品的習慣。不過，坊間一直流傳一個說法：「食再多益生菌都無用，因為一落到胃部就會被胃酸殺光」到底這個說法是否屬實？
台灣內分泌專科醫生蔡明劼在其 Facebook 專頁發文直指，這個觀念絕對是個「天大的誤會」。他解釋，只要是市售合格的產品，當中的益生菌其實遠比我們想像中強大，加上乳製品本身的特性，絕對能讓好菌順利抵達腸道發揮功效。
拆解益生菌突破胃酸的「三大機制」
為何益生菌能撐過極端酸性的胃部環境？蔡明劼醫生拆解了當中的三大醫學原理：
|益生菌「保命」機制
|原理解說
|1. 乳製品化身「最強護盾」
|我們喝下的乳酪或乳酪飲品，本身就是益生菌的最佳保護傘。乳製品中豐富的蛋白質能夠有效中和胃酸，令胃部的 pH 值稍微上升，達到酸鹼緩衝的作用。同時，菌群被包裹在濃稠的乳質當中，能大幅減少與強酸正面接觸的機會。
|2. 標榜百億活菌的「人海戰術」
|市售乳酪產品經常標示含有「百億活菌」。蔡醫生解釋，這龐大的數字其實就代表廠商已計算了途中的損耗。在這場「人海戰術」中，即便途中有一半活菌犧牲，剩下的龐大數量仍足以順利抵達腸道，發揮調節作用。
|3. 實驗室精選「強悍菌株」
|市面上的合格產品（如知名的 LGG 菌、B 菌等），全都是經過實驗室嚴格海選出來的強悍菌株。它們天生具備耐酸、耐膽鹽的強大特性，能夠活著撐過胃酸的嚴酷考驗。
死菌也有價值？能刺激免疫系統
最令人意想不到的是，即使部分益生菌在這場「胃酸突圍戰」中不幸身亡，它們的心血也不會白費。蔡醫生指出這正是益生菌最神奇的地方：即使部分益生菌在胃裡身亡，它們殘留下來的細胞壁成分或代謝產物，依舊能成為腸道微生態的重要養分，甚至能有效刺激及調節人體的免疫系統。
隨餐進食存活率最高
既然益生菌如此強悍，我們應該在甚麼時候進食才能將效益最大化？
蔡醫生建議，若想讓益生菌的存活率翻倍，最好選擇「隨餐」食用。他解釋，當我們進食正餐時，胃酸會被吃下肚的食物大量稀釋，此時胃部的酸性環境最為溫和，能讓益生菌在最少阻礙的情況下，更輕鬆、安全地抵達腸道駐紮。