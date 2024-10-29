80歲翁患糖尿病40年不戒雪糕從沒併發症 飯前飯後必做1事3招穩定血糖
台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中分享父親控制糖尿病的經歷。80多歲的父親患糖尿病已有40多年，但視力和腎臟功能始終維持良好，譚敦慈提到，關鍵在於他每天飯後必定散步至少半小時的習慣。她指即使父親愛吃雪糕，但他非常自律，會把一小盒雪糕分成三天來吃。同時，若當天吃了甜食，他就會減少其他餐食中的糖和油脂攝取，並增加飯後的運動時間至一小時，讓血糖不至於快速飆升，因此能好好控制病情，沒引發併發症。
真人實測飯後血糖變化
譚敦慈續指，自己雖然並無糖尿病，但也曾連續數月使用連續血糖監測儀來了解血糖變化，結果發現，飯前血糖約在80mg/dL左右，而飯後的血糖變化則依據活動情況而不同。若飯後選擇癱坐或躺下，血糖便容易升至100mg/dL以上；如飯後立刻起來活動，例如做家務或在家裡走動，血糖則可穩定保持在100mg/dL以下。因此她建議，飯後不要立即休息，應站起來稍微活動，這樣能有效避免血糖飆升。
3個有效控制血糖的飲食習慣
譚敦慈還分享了自己用來穩定血糖的3個飲食習慣，這些方法有助於將飯前和飯後的血糖差距控制在10至20mg/dL之間，從而減少出現併發症的風險：
1.飯後立即起身活動
- 飯後不要馬上癱坐休息，而是立刻收拾碗筷、擦桌子，或用除塵紙拖把打掃，能有效控制血糖避免飆升。
- 她多年來保持早餐後去行山的習慣，飯前和飯後的血糖差距都能控制在10至20mg/dL之間。
2.只在早上吃水果
- 她建議水果最好放在早餐時吃，並且份量不宜超過兩個拳頭
- 有研究指出晚上吃水果更容易造成血糖波動和脂肪肝風險
3.調整進食順序
- 每餐進食順序為：先喝一杯水，接著吃一碗不同顏色的蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃主食。
- 盡量選擇原型食物，並在煮飯時加入蕎麥或原粒燕麥，以減少血糖波動。
70萬港人患糖尿病 注意8大症狀
根據本港醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，在65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。根據世衞準則，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐後兩小時血糖11.1 mmol/L的人士，即可判斷為患上「糖尿病」。
部分糖尿病者在患病初期或會出現以下徵狀：
- 經常口渴
- 小便頻密
- 感到飢餓
- 體重下降
- 容易疲倦
- 視力模糊
- 傷口不易癒合
- 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況
2大糖尿病嚴重併發症
一、急性併發症
急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)
患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清。若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒，3茶匙砂糖，或普通汽水/果汁1/2杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊。
急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)
患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況。此時患者應盡快送院醫治。
二、慢性併發症
若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能。
- 腦：腦血管病如中風等
- 眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼
- 心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓
- 腎臟：蛋白尿、感染、腎功能衰竭
- 足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染（下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢）
5類人士易患糖尿病
醫管局指出，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：
- 有患糖尿病的直系親屬；
- 患有高血壓、高血脂人士；
- 曾有妊娠糖尿病史或曾誕下過重嬰兒 (體重4公斤或以上) 的女士；
- 體重肥胖人士(其體重指標BMI超過23)；
- 中年(45歲或以上)人士等。