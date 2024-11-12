糖尿病｜男子不嗜甜患糖尿半身癱瘓 揭愛吃一種食物血糖超標

糖尿病是本港主要的慢性疾病，亦是導致死亡的重要原因，港劇香港糖尿聯會的數據顯示，現時全港大約有超過70萬人患糖尿。許多人認為只要不吃甜食就不會患上糖尿病，但事實並非如此。台灣毒物科護理師譚敦慈分享了一名親戚的故事，這位親戚平時不嗜甜，有一天突然發現單側手腳無法正常活動！

