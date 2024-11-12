糖尿病｜男子不嗜甜患糖尿半身癱瘓 揭愛吃一種食物血糖超標
糖尿病是本港主要的慢性疾病，亦是導致死亡的重要原因，港劇香港糖尿聯會的數據顯示，現時全港大約有超過70萬人患糖尿。許多人認為只要不吃甜食就不會患上糖尿病，但事實並非如此。台灣毒物科護理師譚敦慈分享了一名親戚的故事，這位親戚平時不嗜甜，有一天突然發現單側手腳無法正常活動！
糖尿病神經病變無可逆轉
經醫院檢查後發現這名親戚是糖尿病引起的神經病變，甚至被判定為身心障礙。譚敦慈指出，這位親戚雖然不吃甜食，但非常喜歡吃薯條，加上有糖尿病的家族病史，最終罹患糖尿病。進一步的檢查發現，這位親戚的糖化血紅素超過了8%（正常值為4至5.6%），確診為糖尿病併發神經病變。
糖尿病神經病變是一種由長期高血糖值引起的神經傷害，是一種嚴重且最常見的糖尿病慢性併發症，也是多數糖尿病人產生不適的主因之一，約60~70％的糖尿病患者會經歷過某種型態的神經病變。
糖尿病初期難察覺 4大症狀要留神
糖尿病引發的神經病變往往難以逆轉，因此早期預防和控制非常重要。糖尿病初期的症狀往往難以察覺，但其實有一些跡象可以引起我們的注意。糖尿病初期可能會出現以下症狀：
- 手腳發麻或刺痛：這可能是因為高血糖對周邊神經造成損傷，早期可能只是偶爾感到刺痛或麻木，但持續下去會導致更嚴重的神經病變。
- 疲倦無力：高血糖會影響身體正常的代謝過程，導致能量不足，患者可能常常感到疲倦，即使休息後也無法恢復精神。
- 視力模糊：血糖升高會影響視力，患者可能感到眼睛乾澀或視力變差，這些症狀雖然可能短暫，但也是糖尿病的警訊之一。
- 容易感到飢餓或口渴：糖尿病患者由於身體無法有效利用葡萄糖，因此常常感到飢餓，同時多尿也導致頻繁口渴。
4大不良習慣恐誘發糖尿
不少年輕的糖尿病患者在就醫時，往往並不知道自己患有糖尿病。這些患者中普遍存在以下不良生活習慣，加上感染等誘發因素，可能導致嚴重的併發症，如敗血症甚至敗血性休克：
- 熬夜：長期睡眠不足會影響胰島素敏感性，增加患糖尿病的風險。
- 喜愛高糖高油的飲食：這些飲食習慣容易導致肥胖和胰島素抵抗，是糖尿病的重要風險因素。
- 飲酒：過量飲酒會增加胰臟負擔，並且干擾血糖的穩定控制。
- 缺乏運動：缺乏身體活動會影響新陳代謝，使得血糖難以正常控制。
譚敦慈特别提醒，有糖尿病家族史且年過40歲的人群尤其需要注意自己的健康狀況，應定期檢查血糖，並改掉不良生活習慣，以避免糖尿病的發生和進一步的併發症。糖尿病雖然難以根治，但透過早期發現與積極控制，仍可以有效預防病情惡化，維持良好的生活品質。