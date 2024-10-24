脂肪肝改善丨進食抗性澱粉可顯著減少脂肪肝 實測4個月內減少40%

非酒精性脂肪肝目前尚無藥物可治療非酒精性脂肪肝，主要依靠改變飲食和生活方式來控制病情。一項研究顯示，食用抗性澱粉有助改善脂肪肝，實測4個月減脂40%《日日健康》為你整理出有關抗性澱粉改善脂肪肝的營養資訊。

