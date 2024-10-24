脂肪肝改善丨進食抗性澱粉可顯著減少脂肪肝 實測4個月內減少40%
脂肪肝分兩大類
脂肪肝分為酒精性和非酒精性兩類。酒精性脂肪肝與過量飲酒有關，而非酒精性脂肪肝則是由肝細胞過多堆積脂肪所引起，可導致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌。目前尚無藥物可治療非酒精性脂肪肝，主要依靠改變飲食和生活方式來控制病情。
脂肪肝隱藏危機 4大症狀易忽視
脂肪肝的症狀在初期通常較不明顯，許多患者可能無症狀。然而，一些常見的症狀包括疲倦、腹部不適、食慾不振以及右上腹部隱痛。隨著脂肪在肝臟中逐漸堆積，患者可能會出現肝臟腫大及肝功能異常。
脂肪肝的高危因素包括肥胖、2型糖尿病、高血脂、代謝綜合症、不健康飲食、高酒精攝入量及缺乏運動。此外，年齡較大的人群以及有家族病史的人也有更高的風險。
科學實證：抗性澱粉可改善脂肪肝
一項發表於《Cell Metabolism》的研究顯示，食用抗性澱粉有助於改善脂肪肝。研究招募了200位脂肪肝患者，將其分為兩組。一組每天攝取40克抗性澱粉，另一組攝取同樣熱量的非抗性玉米澱粉。兩組均根據營養師設計的標準菜單進行飲食管理，並在每餐前攝取20克澱粉及300毫升水，每天兩次。
在持續四個月後，研究結果顯示，食用抗性澱粉的患者相比對照組，其三酸甘油酯水平下降約40%。脂肪肝的嚴重程度從24減至13，體重由83公斤降至78公斤。同時，其肝酶及非酒精性脂肪肝相關的炎症因子也有所減少。研究還發現，抗性澱粉組的腸道微生物群發生變化，一種影響肝臟脂肪代謝的細菌（Bacteroides stercoris）水平下降。後續實驗顯示，移植這些患者的腸道微生物群至高脂肪、高膽固醇飲食的小鼠體內，小鼠的肝臟脂肪代謝也得到改善。
抗性澱粉為何避免血糖飆升
一般澱粉進入小腸後會被分解為葡萄糖，被人體吸收後就會提高血糖值，而抗性澱粉的特點在於，它難以被小腸吸收，因此不會提高血糖，有控制血糖的作用；而且和膳食纖維一樣，會在進入大腸之後才被分解，成為腸道內益菌的食物，有助於腸道健康。
抗性澱粉還會增加飽足感，有助減重，還能降低膽固醇，有益心臟健康，並降低罹患大腸癌的風險，而抗性澱粉比起一般膳食纖維還有1項優點，它在發酵的過程較緩慢，因此產生的氣體較少，造成腸胃不適的狀況也會相對地輕微。
6種食物含抗性澱粉
- 綠色香蕉
- 燕麥
- 番薯
- 煮熟後冷卻的馬鈴薯
- 糙米
- 豆類
和攝取纖維一樣，如果一次增加太多抗性澱粉攝取量，容易出現消化不良或血糖劇烈變化等負面影響
改善脂肪肝的另外兩個方法
- 增加體力活動：適度的體力活動和運動是改善脂肪肝的重要方式之一。每天進行30分鐘至1小時的有氧運動，如步行、跑步、游泳或騎自行車，有助於減少肝臟內脂肪的積聚。定期的體力活動可以改善胰島素敏感性，減少體脂，從而有效降低脂肪肝的風險。
- 健康飲食：保持均衡的飲食，特別是減少糖類和飽和脂肪的攝入，可以改善脂肪肝的情況。建議多攝取富含膳食纖維的食物，如蔬菜、水果、全穀物等，並適量攝取健康的脂肪，如橄欖油和魚類中的Omega-3脂肪酸。此外，減少含糖飲料和高卡路里食物的攝入，有助於減輕體重並減少脂肪在肝臟中的積聚。