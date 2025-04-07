胃抽筋｜胃部一陣陣絞痛 胃痙攣有何症狀？如何紓緩？ 腸胃科醫生拆解2大成因：別虐待自己的胃

胃痙攣（又稱胃抽筋）是身體發出的警告，代表胃已經承受不了！彰化基督教醫院肝膽腸胃科范泉山醫師表示，胃痙攣是指平滑肌痙攣，上腹部會有一陣陣地不自主的抽筋疼痛，其引起的原因多，首要辦別原因很重要，可以先熱敷緩解，而非吃止痛藥壓住身體的警號，如果胃痙攣持續發作沒有好轉，請一定要前往醫院與醫師討論是否需要做胃鏡檢查。