經常胃痛是甚麼原因？ 醫生教你簡單分辨胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流

喝完酒、吃完大餐，馬上就開始胃痛，痛到只能躺在床上、吃不下，翻來覆去難以緩解，只好塞幾顆藥房買的胃藥應急，雖然吃了以後覺得症狀舒緩很多，但可能仍潛藏許多隱憂！台灣林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系副教授級主治醫師李柏賢表示，肚子痛不一定就是胃發炎，由於腹部內有許多臟器，不同部位的疼痛代表不同的器官，而胃痛的位置為腹部左上方、偏中間，另外，胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流的疼痛呈現方式不盡相同，醫師教你如何正確判斷胃痛！

