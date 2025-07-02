胃酸倒流｜胸悶、頭暈以為心臟病 生活壞習慣恐致胃酸倒流 病徵+預防方法拆解
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一名30歲張小姐早前因為覺得胸悶、心悸、頭暈，原以為是心臟疾病，就醫後心臟科醫師安排相關檢查無異狀，於是轉介肝膽腸胃科安排上消化道內視鏡檢查，發現是胃酸倒流（胃食道逆流）惹的禍。
胃酸倒流目錄
生活壓力過大、緊湊 易造成胃酸倒流
南投醫院洪弘昌院長也是肝膽腸胃科專家表示，現代人生活節奏較為快速、工作壓力大，飲食精緻化、熬夜吃消夜等不良的飲食生活習慣，越來越多人有胃酸倒流的問題，常見症狀除了典型的胸口灼熱、胃酸逆流之外，胸痛、吞嚥困難、咽喉有異物感、咳嗽、清喉嚨等症狀都有可能是胃酸倒流的表現。
中醫胃酸倒流 脾胃虛弱、情志影響、飲食不節所致
除了西醫，中醫在胃酸倒流的治療上也是有不錯的效果。南投醫院中醫科賴卉蓮醫師表示，就中醫觀點，胃酸倒流發病原因可能有脾胃虛弱、情志影響、飲食不節等。脾胃虛弱的人因先天體質不好或是過勞導致脾胃功能受損而發病。
常見患者心情鬱悶或易怒傷肝而導致氣機阻滯，影響脾胃消化而發病。或者患者飲食不節，偏食肥甘厚味、煎炸、黏膩等難消化食物，或過飢過飽損傷脾胃而發病。
治療胃酸倒流 藥物+按摩缺一不可
在治療上，賴卉蓮醫師表示，除了使用直接制酸的藥物以外，常加以健脾及滋養胃陰的中藥來修復胃黏膜，再針對產生胃酸逆流的原因加以治療，如情志鬱悶加以疏肝理氣；飲食不節過飽或食積者加以消食；過食生冷者加以溫補脾胃等來改善病症；除了藥物治療以外，也可經由按摩內關穴及足三里穴來預防保健。
預防改善生活飲食習慣重要
生活習慣的調整也很重要，賴卉蓮醫師提醒，應保持三餐定時定量、少吃易生痰或促進胃酸分泌的食物（如柑橘類、番茄、辛香料、碳酸汽水、及甜點蛋糕巧克力等）、少吃難消化的食物（如糯米製品）等減輕脾胃的負擔，情緒保持穩定有適當的抒發管道，規律運動，避免經常熬夜、抽菸、喝酒、吃宵夜等，都是可以預防胃酸倒流的好習慣。