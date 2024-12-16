脂肪肝｜無藥可醫或致肝硬化 初期難察覺留意3大症狀
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肝臟是人體的核心器官之一，負責分解毒素、代謝及營養儲存。然而，現代不良的生活習慣和飲食方式使脂肪肝、肝硬化以及肝炎的風險逐漸升高，從而為身體埋下肝癌的風險。日日健康《醫聊室》請到腸胃肝臟科專科蔡偉樂醫生為你講解肝臟健康3大迷思，脂肪肝有機會惡化成肝硬化！
肝臟健康迷思1｜脂肪肝無藥可醫？ 都市人3大習慣好傷肝
脂肪肝是由肝細胞過量累積脂肪引起的。其主要成因包括：
- 飲酒過度：酒精是導致脂肪肝的關鍵因素之一；
- 不良飲食習慣：過多攝取高糖、高脂肪食品；
- 代謝問題：如肥胖、糖尿病、高血脂等疾病。
脂肪肝在早期是可逆的，患者要從飲食開始著手改善，例如減少油炸、高糖加工食品的攝取，增加蔬菜、水果及富含纖維的食物比例，規律運動（每週至少進行150分鐘的適度運動），戒酒是恢復肝臟功能的關鍵，脂肪肝早期可恢復，一旦發展成肝硬化便難以逆轉！
肝臟健康迷思2｜肝硬化早期無症狀 不可逆轉或會致癌
肝硬化是一種不可逆的肝臟損傷，早期症狀不明顯，患者中後期可出現食慾減退、右上腹隱痛等模糊症狀，晚期患者更會出現黃疸、腹水及劇烈腹痛，留意以下幾個身體狀況的轉，有助及早發現肝硬化，儘早控制病情：
- 長期疲倦
- 胃口變差
- 皮膚發癢或出疹
當肝臟出現嚴重瘢痕組織時，肝功能將無法恢復，只能延緩惡化、採取適當藥物治療和健康生活方式以延緩病情進展，預防和控制肝病相當重要！減少肝炎或肝硬化進一步惡化致癌的可能性；定期進行身體檢查，尤其乙型肝炎患者，應每6至12個月檢查肝臟功能。
肝臟健康迷思3｜肝炎好易傳染 同枱食飯會中招？
肝炎可依病因分為以下4類，並不會由同枱食飯傳播：
- 病毒性肝炎：如乙型肝炎、丙型肝炎。
- 酒精性肝炎：由長期過量飲酒導致。
- 代謝性肝炎：與代謝異常相關。
- 免疫性肝炎：因自身免疫問題引起。乙型肝炎主要透過母嬰垂直傳播，血液及體液接觸傳染，一旦感染難以完全治癒，接種疫苗是最有效預防乙型肝炎的方法。丙型肝炎主要經共用針頭、紋身工具等血液接觸傳播，丙型肝炎沒有疫苗，雖然現代抗病毒療法可有效治療丙型肝炎，日程亦應從源頭盡量避免受到感染，例如不共同針頭、打針時安全注射。