脂肪肝｜無藥可醫或致肝硬化 初期難察覺留意3大症狀

肝臟是人體的核心器官之一，負責分解毒素、代謝及營養儲存。然而，現代不良的生活習慣和飲食方式使脂肪肝、肝硬化以及肝炎的風險逐漸升高，從而為身體埋下肝癌的風險。日日健康《醫聊室》請到腸胃肝臟科專科蔡偉樂醫生為你講解肝臟健康3大迷思，脂肪肝有機會惡化成肝硬化！