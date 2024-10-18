肝臟健康｜肝癌每年殺1400港人 醫生警告6大陋習傷肝 食隔夜餸有風險

飲食與作息密切影響身體健康，尤其是肝臟。台灣執業的馬來西亞籍重症專科黃軒醫生提醒，日常起居中6大陋習可能損害肝臟健康，甚至引發肝癌。除了酗酒與不良飲食習慣之外，有些標榜「保肝」的保健品原來越吃越傷，隔夜餸亦埋下健康隱憂！《東方新地》 Healthy Days提提你6大常見陋習應避免！

