肝臟健康｜肝癌每年殺1400港人 醫生警告6大陋習傷肝 食隔夜餸有風險
飲食與作息密切影響身體健康，尤其是肝臟。台灣執業的馬來西亞籍重症專科黃軒醫生提醒，日常起居中6大陋習可能損害肝臟健康，甚至引發肝癌。除了酗酒與不良飲食習慣之外，有些標榜「保肝」的保健品原來越吃越傷，隔夜餸亦埋下健康隱憂！《東方新地》 Healthy Days提提你6大常見陋習應避免！
6 大常見傷肝陋習｜1. 應酬喝酒
酒精是肝臟的頭號敵人，長期大量飲酒會引發酒精性肝病、肝硬化，甚至肝癌。世界衛生組織已將酒精列為一級致癌物，醫生建議最好滴酒不沾。若因應酬無法拒絕酒精，最終只會損害自己的健康。
6 大常見傷肝陋習｜2. 沉迷保健食品
不當使用保健品是藥物性肝損傷的主因之一。研究顯示，每10萬人中有23.8人因服用藥物或保健品導致肝臟損傷，其中26.81%涉及保健品。以下4種常見「護肝」產品，長期大量食用可能反而傷肝：
- 水飛薊 (Milk Thistle)：雖有助於解毒和修復肝細胞，但過量使用會對肝臟造成負面影響。
- 五味子 (Schisandra)：雖具有抗氧化功能，但濫用可能引起藥物性肝損傷。
- 朝鮮薊 (Artichoke)：可能改善膽固醇，但某些人使用後出現過敏反應。
- 蒲公英 (Dandelion)：富含抗氧化劑，但過量使用也可能對肝臟有害。
黃軒醫生提醒，服用保健品時要謹慎，避免濫用不明品牌或來源的產品，以免對肝臟造成負面影響。
6 大常見傷肝陋習｜3. 愛飲含糖飲品
飲用含糖飲品與非酒精性脂肪肝病 (NAFLD) 風險密切相關。《Journal of Hepatology》的研究指出，每天飲用含糖飲料的人罹患脂肪肝的風險比偶爾飲用者高出31%。隨飲用量增加，患病風險也顯著提高：
- 每周少於1杯：脂肪肝風險 14%
- 每周1至6杯：風險增至 26%
- 每周超過7杯：風險飆升至 53%
醫生建議減少攝取含糖飲料，以避免肝臟負擔。
6 大常見傷肝陋習｜4. 吃隔夜飯餸
隔夜食物若未妥善儲存，容易滋生細菌與毒素，如黃曲霉毒素，這是已知的致癌物，會加重肝炎或肝硬化患者的病情，甚至導致肝癌。食物中的金黃色葡萄球菌與沙門氏菌也可能引發食物中毒，加重肝臟負擔。如需食用隔夜食物，最好適當儲存和處理食物，減少細菌和毒素產生風險。
6 大常見傷肝陋習｜5. 吃生食
食用未經充分煮熟的生魚片、海鮮或肉類可能導致寄生蟲感染，增加肝病風險。例如：
- 海鮮產品：是許多寄生蟲的宿主，包括肝吸蟲（Clonorchis sinensis）和異形吸蟲（Opisthorchis viverrini），可通過食用未經充分煮熟的海產品傳播經海產品傳播，可引發膽管炎或膽管癌。
- 生肉產品：生牛肉和生豬肉可能攜帶各種致病細菌，如大腸桿菌（E. coli）、沙門氏菌（Salmonella）和李斯特菌（Listeria monocytogenes），可在人體內可引發嚴重的食物中毒，並通過血液傳播，嚴重可致肝膿腫、肝功能衰竭，甚至致命的敗血症。
6 大常見傷肝陋習｜6. 捱夜與吃宵夜
熬夜或在深夜進食高脂、高糖食物，會增加非酒精性脂肪肝的風險。生理時鐘紊亂會影響肝臟代謝，導致胰島素抵抗及肝硬化的風險升高。長期熬夜也會使血糖和脂肪代謝失調，對肝臟造成不可逆的損傷。
增加肝癌風險的4大因素
- 慢性病毒性肝炎：乙型肝炎和丙型肝炎會導致慢性肝損傷，增加肝癌風險。
- 家族病史：若家族成員曾患肝癌，需特別關注自身肝臟健康。
- 糖尿病及肥胖：這些代謝疾病會加重肝臟負擔，提升患癌風險。
- 飲食中的毒素：避免食用發霉的花生、玉米等，因為其中含有黃曲霉毒素。
- 健康飲食：少吃高脂、高糖食品，避免飲酒及過量保健品。
- 保持體重：控制糖尿病和肥胖，可有效改善肝臟健康。
- 規律作息：避免熬夜，遵循正常生理時鐘。
- 安全飲食：避免食用生食或儲存不當的隔夜食物。
肝臟是身體重要的代謝器官，健康的飲食與規律的生活習慣是保護肝臟的關鍵。定期檢查肝功能，並避免不必要的保健品攝入，是預防肝病及肝癌的有效方法。保護肝臟，由良好的生活和飲食習慣開始！