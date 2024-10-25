大閘蟹｜高膽固醇？14種常見食物膽固醇大比拼 1款比大閘蟹高9倍！
秋天是品嘗大閘蟹的季節，但很多人會擔心膽固醇的問題。註冊營養師譚樂廷（Audrey）列出14種常見食物的膽固醇含量，其中一款食物的含量甚至比大閘蟹高9倍！她更分享了吃蟹時的5大注意事項，喜歡吃秋蟹的你，一定要留意！
14種常見食物的膽固醇含量比拼
註冊營養師譚樂廷在其Instagram上列出了14種常見食物的膽固醇含量，供大家參考（每100克生肉計算）：
- 阿拉斯加皇帝蟹（蟹肉連蟹膏）：42毫克
- 松葉蟹（蟹肉連蟹膏）：55毫克
- 雞胸肉（去皮）：64毫克
- 牛肋骨：71毫克
- 免治豬肉：72毫克
- 雞翼（連皮）：77毫克
- 排骨（半肥瘦）：80毫克
- 牛舌：87毫克
- 蝦：152毫克
- 蛋黃：213毫克
- 魷魚：233毫克
- 大閘蟹（蟹肉連蟹膏）：267毫克
- 豬膶：301毫克
- 豬腦：2571毫克
另外Andrey還提供還有蟹肉的其他營養資訊：每100克蟹肉約有103 kca、2.6克脂肪、18克蛋白質（營養換算：半茶匙油 + 2.5份蛋白質）。
2種蟹膽固醇含量低
雖然不少人認為蟹的膽固醇含量很高，但其實阿拉斯加皇帝蟹和松葉蟹的膽固醇含量比豬肉和牛肉更低，以每100毫克計算，兩者的膽固醇含量分別為42毫克和55毫克，比豬肉和牛肉等肉類還要低！。
而大閘蟹的膽固醇含量相對較高，以一隻4至5両重的大閘蟹為例，約含267毫克膽固醇，不過Audrey表示不用太擔心，間中吃1至2隻是沒有問題的。相比之下，豬腦的膽固醇含量比大閘蟹高9倍，三高、痛風人士不適宜食用。
吃大閘蟹的5大宜忌
Audrey提醒，進食大閘蟹時要留意以下5點，另外女士並非任何時候都可享用大閘蟹：
- 避免與內臟、魷魚等高膽固醇食物同時食用。
- 避免與柿子同吃，可能導致腸胃不適。
- 0-3歲嬰幼兒、對海鮮過敏者不宜食蟹。
- 孕婦和經期中的女性應避免食蟹。
- 痛風發作期間及康復後2-3周內避免食用海鮮等高嘌呤食物。
美國膳食指南 取消膽固醇攝取上限
《2015美國膳食指南》取消了每日不應攝取超過300毫克膽固醇的限制，但建議膽固醇的攝入量應盡量少。但當時提出這項內容，是因為現時未有足夠證據就膽固醇的攝取量作出建議，而該膳食指南中仍引用了美國國家醫學研究院建議：「膽固醇的攝入量應越少越好」。
根據衞生署資料，膽固醇是脂肪的一種，是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。人體內大部分的膽固醇都是由肝臟製造，亦可以從肉、魚、海鮮、奶類等源自動物的食物攝取膽固醇。
膽固醇分好壞 多多益善？
由於膽固醇不能溶解於血液中，因此它會與一種稱為「脂蛋白」的物質結合，方可透過血液循環輸送到身體各部分。另外，膽固醇分為「好膽固醇」和「壞膽固醇」，過多的壞膽固醇會增加心血管疾病的風險。因此，應選擇低飽和脂肪和反式脂肪的食物，降低相關健康風險。
壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）
- 理想水平：低於3.4 （低於2.6 mmol/L更為理想）
- 影響：會加速血管內脂肪聚積，增加患上冠心病的風險
好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇）
- 理想水平：高於1.0 （1.6 mmol/L或以上更為理想）
- 作用：預防血管閉塞和破裂，降低患上心臟病風險
圖片來源：註冊營養師譚樂廷Instagram、Canva