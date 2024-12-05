腸胃消化｜膽結石初期無明顯症狀 誘發膽囊炎恐患癌 晚期手術存活率低
膽結石無症狀 經常胃痛要小心
膽囊是一個位於肝臟下方的小型梨形器官，主要負責儲存和濃縮肝臟分泌的膽汁。膽結石的形成通常是因為膽汁成分的不平衡。當膽固醇過多、膽鹽不足或膽囊排空不完全時，可能導致膽結石的產生。這些結石可能導致膽囊出口堵塞，從而引起疼痛和炎症。典型的症狀包括在進食後出現的上腹或右上腹疼痛，這種疼痛甚至可以延伸至背部或右肩。此外，患者還可能經歷噁心、嘔吐及消化不良的情況。
一些高危因素會導致人更容易患上膽結石，包括肥胖、高脂飲食、年齡（尤其是40歲以上）、女性（特別是在懷孕期間），以及有家族病史。為了減少膽結石的風險，應當保持健康體重、進行均衡飲食（減少飽和脂肪和膽固醇的攝入），以及定期進行運動。
膽結石能自然排出？ 恐誘發膽囊炎需切除
一旦膽石阻塞膽囊出口令膽汁無法正常流出，導致膽囊內的壓力增加並引起炎症。另外細菌感染亦是導致膽囊炎的常見原因，患者通常會出現右上腹的劇烈疼痛和發燒，膽結石在沒有症狀的時候，一般不需要治療，然而只要曾經疼痛、發炎便可能復發而且影響生活，這時醫生通常會建議患者手術移除膽石，包括電擊碎石，碎石掉進腸道隨糞便排出，或切除膽囊，患者術需注意避免食用高脂肪食物，因為膽汁的儲存功能消失，消化脂肪的能力可能受到一定影響。
一位50歲婦女曾經歷數月的右上腹劇烈疼痛，最終被診斷出患有膽結石。由於膽石阻塞膽囊出口，她經歷了多次膽囊炎發作，最終不得不接受腹腔鏡膽囊切除手術。
需要注意的是膽結石一旦形成便不易消失，坊間一些排石偏方例如食用蘋果汁、檸檬汁、植物油等有機會令膽囊強烈收縮擠出小結石，造成劇痛甚至引發膽囊炎。
膽囊炎成無聲殺手？ 慢性發炎增加患癌風險
膽囊炎可能導致發炎性瘜肉的出現，但這些瘜肉通常不會癌變。即使膽囊炎本身不會直接導致癌症，但長期的慢性炎症可能會增加癌症風險，而膽囊癌的臨床症狀與膽石或膽囊炎相似，容易被誤診。萬一不幸罹患膽囊癌而屬於比較晚期階段，手術後存活率相對較低，第三期、第四期膽囊癌的5年存活率分別為10%和2%，及早發現並治療膽囊疾病是遠離膽囊癌的重要措施。
近年港人患有膽結石和膽囊炎的人數逐漸增加，這可能與都市生活方式的改變有關。高脂高熱量飲食的普及以及缺乏運動，都是導致膽囊疾病高發的因素。隨著人們對膽囊健康認識的提高，預防和及時治療變得尤為重要。