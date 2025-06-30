諾如病毒｜本港急性腸胃炎數字創兩年新高 半數涉諾如病毒傳染力強 酒精殺不死6招自保

近期本港急性腸胃炎（AGE）個案顯著上升，據衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》指出，今年截至5月底已錄得167宗急性腸胃炎個案，數字創近兩年同期新高，當中約半數個案由具高度傳染性的諾如病毒所引致。有醫生提醒，諾如病毒無法以一般酒精搓手液殺滅，飲食方面尤其要注意貝類水產，必須充分加熱一定時間方可食用。

