中醫角度看胃脘痛
日常在中醫門診，經常遇到有腸胃問題的病人。都市人生活節奏急促，若加上飲食不定時、作息紊亂等不良生活習慣，各種腸胃問題便接踵而來，其中最普遍的就是胃痛。
中醫理論中，胃痛又稱為胃脘痛，泛指上腹胃脘近心窩處的疼痛。常見症狀包括脹痛、隱痛、冷痛、灼痛等。中醫認爲胃痛主要涉及兩大類──一是胃失和降、氣機阻滯，不通則痛；二是脾胃虛弱，不榮則痛。值得注意的是，胃痛並非單一臟腑問題，往往與脾、肝二臟功能息息相關。
各類不良生活習慣正是造成體質失衡、誘發及加重胃痛的主要根源。不少人容易忽略胃痛的嚴重性，認為短暫疼痛並無大礙，但若長期胃痛而未加以調理治療，不但會食欲不振、影響營養吸收，長遠更可能演變成慢性胃炎、胃潰瘍、消化道出血或穿孔等嚴重疾病，危害身體健康。
臨床上，胃痛證型衆多，筆者簡單分析以下各種證型的臨床表現。
- 寒邪犯胃：
外感寒邪侵入胃脘，或本身體質虛寒，令寒氣凝滯在脾胃，胃氣運行不暢，進而引發胃痛。這類患者多見胃部冷痛、遇寒加重，保暖、吃熱食後就能明顯舒緩。
- 飲食傷胃：
飢飽不定、飲食偏雜會損傷脾胃運化功能，食物停滯胃脘無法消化。患者多見胃脘脹痛、打嗝反酸、腹脹沒胃口。若長期嗜辛辣油膩、烈酒濃茶，則易蘊生濕熱，造成胃灼痛。
- 肝氣犯胃：
中醫認為肝主疏泄，若長期心情鬱悶、易怒、思慮過度，則肝氣鬱滯，疏泄失常，進而影響胃腑。典型症狀為胃脘脹痛牽連脅肋、噯氣頻繁，情緒起伏時胃痛明顯加重。
- 脾胃虛弱：
此類屬於虛證胃痛，多因先天不足，或後天調養失當，造成脾胃陽氣虧虛或胃陰耗損。脾胃虛寒者多隱隱作痛，空腹時痛感更明顯，同時伴隨怕冷、大便偏稀。胃陰不足者則胃部隱痛嘈雜、飢不欲食、口乾咽燥、大便乾結。
胃痛是身體發出的「訊號」，不一定是單一原因所致，往往受飲食、情緒等多重因素影響。曾有一位長期受胃痛困擾的病人前來求診，對方因工作煩擾，經常飽飢不定，加上心情鬱悶、容易動怒惱氣而令胃痛加劇，嚴重時甚至會有胸悶心悸、吐酸等症狀。
經中醫辨證，診斷其為肝失調達，氣攻作痛，胃失和降。治療上選用平肝疏肝、和胃的中藥，並囑咐患者注意調整飲食習慣與作息，勞逸結合，同時學習放鬆情緒。經過兩周內服中藥及針灸治療後，其胃痛有明顯改善，發作頻率減少。後續再以丸劑及定時穴位按壓以幫助舒緩。
除內服中藥及針灸治療外，日常亦可透過按壓以下穴位來舒緩輕微胃痛症狀。
- 中脘穴：
肚臍上方4寸（約五指寬），以中指或掌根按揉，順時針方向按3至5分鐘
- 足三里：
小腿前外側、外膝眼下3寸（約四指寬），以拇指按揉雙側穴位，每側3至5分鐘
- 內關穴：
手腕內側、腕橫紋上2寸（約三指寬），以拇指按揉，每側2至3分鐘
要真正改善胃痛，單靠一時的治療並不足夠，更重要的是從日常生活入手，逐步建立良好飲食與作息習慣，讓脾胃得以長期調養。
養胃護胃小貼士：
- 飲食有節、營養均衡，避免進食油炸、甜膩、生冷食物
- 規律作息、勞逸結合、適度運動
- 保持心情舒暢、適度舒壓放鬆，避免煩勞過度、情緒鬱憤
- 注意胃脘部保暖，避免裸露肚腹或以冷氣直吹腹部
以上資料僅供參考，如有疑問，應先諮詢註冊中醫師。
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專欄：輕鬆講‧醫事Talk
撰文：靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）註冊中醫師梁學恒