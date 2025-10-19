腸胃消化｜3種食物OL至愛 中醫揭寒涼易積濕氣 女性忌多吃
中醫角度認為不同食物的屬性對身體健康有著深遠影響。尤其對女性而言，過量食用寒涼食物會導致體內寒濕加重，影響氣血運行和婦科健康。《東方新地》日日健康醫聊室請到註冊中醫師陳綺琪為大家講解幾種深受都市人喜愛的食物性味，女士們尤其要多多留意！
綠茶有助抗氧化？ 性味寒涼不宜日日飲用
綠茶、清茶、白茶等茶葉均偏寒涼，其中綠茶因其抗氧化效果，成為不少女士的偏愛，但在香港的潮濕天氣中，辦公室、商場等冷氣環境增加寒濕，再加上這類茶飲，會進一步加劇體內寒濕，不利於女性健康。
相對而言，紅茶和熟普洱屬於溫性茶類，對寒性體質的女性更為理想。當然，所有咖啡因類飲品都不宜飲用太多，尤其女士更年期之後，骨質容易流失得更快，還是適可而止更好。 陳醫師特別提醒，港人喜愛的烏龍茶屬於青茶，性微寒，不建議每日攝入。
乳酪有助改善腸道健康？ 3大缺點得不償失
乳酪雖然有助於腸道菌群，但生冷黏笠容易損害脾胃，加重體內寒濕，而且不少都市人都有乳糖不耐症，食乳酪未必可改善腸胃，分分鐘弄巧反挫。如果想為腸胃補充益菌，相比之下益生菌補充劑更適合。
雪糕和乳酪有類似的特點，普遍而言雪糕糖分更高，除了生冷食物、甜食亦會加劇身體的濕重。另外辦公一族喜歡的拿鐵飲品，如果加上綠茶，則是下下之選，即使是熱的綠茶拿鐵等奶茶飲品，奶製品仍然會帶來濕氣，增加體內黏膩感，導致寒氣積聚，容易引發婦科問題。
秋冬飲燒仙草暖身？ 性味寒涼小心反效果
台灣燒仙草熱吃時口感濃稠，看似適合秋冬暖身，醫師提醒仙草即是涼粉草，顧名思義性味寒涼，通常用於清熱下火，體質偏寒者或女性生理期間應避免飲用。
同為秋天的時令食材，大閘蟹亦屬寒涼食物，可配搭紫蘇葉和薑片烹調，於進食大閘蟹之後亦可以適量飲用薑及陳皮茶。