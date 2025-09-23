十二指腸潰瘍｜38歲男上腹隱痛以為普通胃痛 終揭十二指腸穿窿 醫生籲留意7大病徵大便變一種色注意

【十二指腸潰瘍/典型病徵/高危因素/併發症】一名38歲男士長期熬夜趕工、三餐不定、吸煙及依賴咖啡提神，上腹隱痛多年卻誤當普通胃痛自行服藥，直至因十二指腸潰瘍穿孔及腹膜炎緊急送院才揭曉病情。腸胃肝臟科專科醫生施婉珍接受《日日健康》訪問時指出，十二指腸潰瘍的典型病徵包括空腹或夜間加劇的上腹痛、胃灼熱、胃酸倒流、噁心嘔吐、食慾減退及體重下降，若長期忽視，潰瘍更可惡化為消化道出血或穿孔，提醒市民一旦出現相關症狀應及早檢查與治療。