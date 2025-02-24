諾如病毒｜深圳疫情升溫 3類地點屬高危 長者北上飲茶/帶子女回內地7招防疫
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港人近年愛北上消遣，近日深圳諾如病毒風險等級提升起市民關注，《日日健康》醫聊室邀請到腸胃肝臟科專科醫生施婉珍，拆解諾如病毒的傳播途徑、與一般腸胃不適如何分辨，以及家長帶子女回內地、長者回內地飲茶時如何預防。
諾如病毒目錄
1.深圳諾如病毒風險等級升至「中」，代表很嚴重嗎？
施婉珍醫生稱，諾如病毒風險等級升至 「中」級，表明諾如病毒在當地的傳播活躍度有所增加，感染人數呈上升趨勢。雖然這並不意味著情況已非常嚴重，但這是一個預警信號，提醒大眾需要提高警覺，加強防範意識，採取必要的預防措施，以降低感染風險，相關部門也會加大監測力度，及時發佈疫情資訊，做好防控準備。
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2.諾如病毒傳染性強，有哪些常見傳播途徑？家庭或集體聚會傳播風險是否更高？
諾如病毒的傳染性極強，常見的傳播途徑主要有以下幾種：
- 通過食用被諾如病毒污染的食物傳播，如未清洗乾淨的蔬菜水果、半生不熟的貝類海鮮等。
- 飲用被污染的水，如未經處理的生水或被污染的桶裝水。
- 人與人之間的密切接觸傳播，像照顧感染諾如病毒的患者，或與其共用生活用品等。
- 接觸被污染的物體表面後觸摸口鼻，也可能會導致感染。
在家庭或集體聚會中，由於人多聚集，接觸頻繁，且可能存在食物或餐具共用等情況，傳播風險確實更高，例如家庭聚餐時，一道被污染的菜肴可能使多名家庭成員感染；集體聚會中，若有人感染諾如病毒，其在打噴嚏、嘔吐時產生的氣溶膠，極易令病毒在人群中傳播。
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3.哪些回內地港人常去活動或地點屬高危？
施婉珍醫生指出，例如：
- 內地旅遊景區：由於人多密集，公共設施使用頻繁，若衛生條件欠佳，容易感染諾如病毒；
- 小餐館：在一些餐廳用餐，尤其是小餐館，食品衛生難以保證。
- 大型活動：另外，參加各類展會、廟會等大型活動，由於人員來自不同地區，流動性大，也增加了感染風險。
4.諾如病毒有哪些常見症狀？
感染諾如病毒的常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。腹瀉通常為黃色稀水便或水便，每日可達數次至十餘次。部分患者還可能伴有輕度發熱、頭痛、寒冷、肌肉痛等。這些症狀一般在感染後的24-48小時內出現。
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5.迷思一：感染諾如病毒與一般腸胃不適如何分辨？
一般腸胃不適：
- 可能由飲食不規律、食用刺激性食物等引起。
- 症狀相對較輕。
- 持續時間較短。
- 通常不會出現群體發病的情況。
諾如病毒感染：
- 症狀較為劇烈。
- 嘔吐、腹瀉較為頻繁。
- 可能伴有發熱等全身症狀。
- 容易在人群中傳播，出現多人同時發病的現象。
6.海鮮類食物被指是諾如病毒傳播途徑之一，如何處理才能確保安全？
- 選擇新鮮、來源可靠的海鮮。
- 處理海鮮時，使用專門的刀具和砧板，避免與其他食材交叉污染。
- 清洗海鮮時，在流水下徹底沖洗。
- 烹飪海鮮時，一定要徹底煮熟。
- 貝類海鮮需要煮沸10至15分鐘以上，以殺死可能存在的諾如病毒。
7.家長帶子女回內地時，如何預防諾如病毒？
施婉珍醫生建議，家長帶子女回內地時，要特別注意小孩的個人衛生：
- 隨身攜帶消毒濕紙巾，以便在無法及時洗手的情況下可用來清潔雙手
- 教育子女不要隨意觸摸公共設施，避免將手放入口中
- 選擇衛生條件良好的餐廳用餐，避免食用生冷食物
- 如果子女出現不適症狀，要及時就醫
8.長者愛回內地飲茶、旅遊消遣時，如何預防諾如病毒？
長者回內地飲茶和旅遊消遣時，要注意飲食衛生：
- 選擇正規、衛生條件好的茶樓和餐廳，避免食用不潔食物
- 要注意休息，避免過度勞累，因為身體疲勞時免疫力會下降
- 隨身攜帶常用藥品，以便在出現不適時能及時應對
9.出現不適症狀，懷疑自己感染諾如病毒應怎樣做？
- 如果出現噁心、嘔吐、腹瀉等不適症狀，懷疑自己感染諾如病毒，應立即停止工作或活動，居家隔離休息，避免前往人多密集場所，防止病毒傳播。
- 及時補充水分和電解質，可飲用口服補液鹽。
- 若症狀嚴重，如出現嚴重脫水、高燒不退等情況，應儘快就醫，按照醫生的建議進行治療。
10.感染諾如病毒是否會有長期免疫力？是否有再次感染的風險？
施婉珍醫生強調，感染諾如病毒後並不會產生長期免疫力。諾如病毒有多種變異株，感染一種變異株後，對其他變異株並沒有免疫力，所以存在再次感染的風險。即使曾經感染過諾如病毒，也不能掉以輕心，仍需做好預防措施。
圖片來源：受訪者提供