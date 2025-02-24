諾如病毒｜深圳疫情升溫 3類地點屬高危 長者北上飲茶/帶子女回內地7招防疫

港人近年愛北上消遣，近日深圳諾如病毒風險等級提升起市民關注，《日日健康》醫聊室邀請到腸胃肝臟科專科醫生施婉珍，拆解諾如病毒的傳播途徑、與一般腸胃不適如何分辨，以及家長帶子女回內地、長者回內地飲茶時如何預防。