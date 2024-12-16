止痛藥副作用｜止痛藥越食越無效兼傷肝腎？ 醫生：2類易上癮注意「2不」減副作用

【止痛藥/傷腎/止痛藥種類/止痛藥副作用】止痛藥雖然是常見的舒緩疼痛方法，但亂服或長期依賴止痛藥可能腎臟受損。泌尿科專科醫生朱永康接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，不同類型止痛藥會產生不同副作用，部分甚至可能可能導致成癮，建議市民了解常見止痛藥種類、副作用及正確服用方法。