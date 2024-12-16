止痛藥副作用｜止痛藥越食越無效兼傷肝腎？ 醫生：2類易上癮注意「2不」減副作用

止痛藥副作用｜止痛藥越食越無效兼傷肝腎？ 醫生：2類易上癮注意「2不」減副作用

腸胃保健
東方新地
【止痛藥/傷腎/止痛藥種類/止痛藥副作用】止痛藥雖然是常見的舒緩疼痛方法，但亂服或長期依賴止痛藥可能腎臟受損。泌尿科專科醫生朱永康接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，不同類型止痛藥會產生不同副作用，部分甚至可能可能導致成癮，建議市民了解常見止痛藥種類、副作用及正確服用方法。

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1. 止痛藥是否都會傷肝傷腎，還有哪些潛在風險？

朱醫生指出，止痛藥對肝腎的影響因種類和用法而異。以下是常見止痛藥的特點：

  • 非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)：長期使用可能影響腎功能，尤其是本身患有腎病或其他慢性疾病的人士
  • 乙醯胺酚 (撲熱息痛)：大劑量或與酒精一同使用易損害肝臟，但對腎臟影響較小
  • 鴉片類止痛藥：過量服用或長期使用可能導致成癮

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2. 止痛藥有哪些種類，有何副作用？

第一類：非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)

作用機制：抑制環氧化酶 (COX) 酶的作用，減少前列腺素的生成，從而緩解疼痛、炎症和發熱。

常見藥物：

  • Aspirin
  • Ibuprofen
  • Celecoxib (COX-2選擇性抑制劑)

用途：治療頭痛、關節炎、肌肉疼痛、經痛等

常見副作用：

胃腸道：胃炎、胃潰瘍、胃出血
腎臟問題：長期使用可能影響腎功能
心血管風險：某些NSAIDs 可能增加心臟病或中風風險
過敏反應：皮疹、氣喘（對Aspirin敏感者尤其要注意）

注意：進食後服用或搭配胃保護劑（如質子泵抑制劑）可減少胃腸副作用

第二類：乙醯胺酚 (Paracetamol, Acetaminophen)

作用機制：具解熱和止痛作用，但抗炎作用較弱。具體機制尚不完全明確

常見藥物：

  • 撲熱息痛

用途：輕至中度疼痛，如頭痛、發熱、經痛等。對胃腸刺激性小，適合某些患者

常見副作用：

肝毒性：長期過量使用可能導致肝損傷或肝衰竭、與酒精一同服用更易傷肝
過敏反應：罕見，但可能出現皮疹、面部腫脹

注意：建議每日總劑量不超過 4000 毫克（成人）

⁠第三類：鴉片類止痛藥 (Opioids)

作用機制：通過結合腦部和脊髓的鴉片受體，干擾疼痛信號的傳遞

常見藥物：

  • Morphine
  • Fentanyl

用途：中至重度疼痛，如癌症疼痛、術後疼痛等

注意：易引起成癮和副作用，需醫生監督使用

常見副作用：

中樞神經系統：嗜睡、頭暈、認知能力下降
胃腸道：嚴重便秘、噁心、嘔吐
成癮性：長期使用易導致身體依賴性和耐藥性
呼吸抑制：高劑量可能導致呼吸減慢甚至呼吸停止（特別是Fentanyl）

第四類：局部麻醉劑

作用機制：阻斷神經信號傳遞，減少特定部位的疼痛。

常見藥物：

  • Lidocaine

用途：牙科手術、皮膚止痛、局部手術等

常見副作用：

局部反應：皮膚過敏、紅腫或刺痛
全身影響（高劑量或誤用）：頭暈、心率不規律、在罕見情況下可能引發中毒性癲癇

第五類：神經調節類藥物

作用機制：主要用於控制神經相關的疼痛（神經病理性疼痛）。

常見藥物：

  • Gabapentin
  • 三環類抗抑鬱劑 (Amitriptyline)

用途：神經痛、糖尿病神經病變、帶狀皰疹後神經痛。

常見副作用：

Gabapentin：頭暈、嗜睡、體重增加、水腫
三環類抗抑鬱劑（如amitriptyline）：口乾、視力模糊、便秘、心率加快

第六類：其他專門類型的止痛藥

肌肉鬆弛劑：如 Baclofen，治療肌肉痙攣引起的疼痛。

常見副作用：

嗜睡、肌肉無力
停藥時可能出現戒斷症狀

中樞神經止痛藥：如 Tramadol，兼具鴉片和非鴉片的作用機制。

常見副作用：

頭暈、噁心

在某些患者中可能引發癲癇風險

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3. 曾否遇到病人因長期服用止痛藥產生副作用？

曾經有一位中年病人因為腰背痛，經朋友介紹自行長期服用NSAID類止痛藥，他本身亦患有糖尿及血壓高。最初他服藥的時候確實令痛楚暫時好轉，但後來需要用越來越高的份量才能止痛。

於是他到家庭醫生求醫，經檢查後發覺原來有腎結石並造成輸尿管阻塞，引起腎積水，並且腎功能衰退。他本身的長期病患亦導致他的腎功能雪上加霜。幸好他的結石很快便透過手術清除，輸尿管重新回復暢通，腎功能也慢慢回復至原來水平。

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4. 如何減少止痛藥的副作用？

  • 不要自行增加劑量：應按醫生或藥物包裝指示服用
  • 不要空肚服用：宜在進餐時服用，某些藥物（如NSAIDs）可減少胃部不適
  • 宜：告知病史、尤其是肝、腎、心臟等相關疾病
  • 宜：監測身體反應，出現嚴重副作用應立即停藥並就醫

副作用的發生率與嚴重程度因個體差異而異，選擇合適的藥物和劑量並定期覆診能有效控制風險。

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5. 止痛藥上癮有哪些風險因素？

服用止痛藥是否會上癮，取決於止痛藥的種類和使用方式

  • 容易上癮的止痛藥：鴉片類藥物（如Morphine、Fentanyl）和Tramadol
  • 不易上癮的止痛藥：NSAIDs、乙醯胺酚和局部麻醉劑

以下因素則會增加上癮風險：

  • ⁠長期高劑量使用
  • 無醫生指導的自行用藥
  • ⁠有物質濫用或成癮病史

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6.如何預防止痛藥上癮？

  • 嚴格按照醫生指示服藥
  • 避免長期使用
  • 醫生可能逐步減少劑量以避免戒斷症狀

如需長期使用止痛藥，應與醫生密切合作，定期評估治療效果和風險，並考慮非藥物的疼痛管理方法，如物理治療、心理治療或生活方式的改變。

止痛藥副作用 泌尿科專科朱永康醫生（圖片來源：受訪者提供）
泌尿科專科朱永康醫生（圖片來源：受訪者提供）

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圖片來源：受訪者提供

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