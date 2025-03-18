胃酸倒流多久會好？｜每17港人1人中招！可致食道癌！ 常見原因、症狀、解決方法拆解
胃酸倒流多久會好目錄
1.胃酸倒流的成因是什麼？有哪些風險因素？
胃酸倒流是指胃部食物和胃酸倒流至食道，患者會不時感到「火燒心」，其形成主要與胃食道括約肌功能失調有關。正常情況下，胃食道括約肌在非進食時會處於關閉狀態，防止胃酸倒流。然而，當胃食道括約肌功能減弱時，胃酸便有機會進入食道，導致胃酸倒流。由於食道的黏膜非常脆弱，而胃酸的酸性十分強，會導致食道組織被腐蝕，令胸口灼痛。
5大胃酸倒流風險因素
此外，林子倩醫生強調，年齡增長與不良飲食習慣亦會提升胃酸倒流出現的風險，其中飲食習慣尤為關鍵。以下因素將會顯著增加胃酸倒流的可能性：
2.胃酸倒流有哪些常見症狀？
胃酸倒流的症狀多樣，有時會被誤認為普通胃痛或心臟問題，常見的症狀包括：
- 胸口灼痛或灼熱感：這是最常見的症狀，表現為在胸骨後方或上腹部有持續性燒灼感的疼痛
- 反酸或酸味嘔吐：胃酸倒流至食道，可能引起嘴裡有酸味或苦味的感覺
- 吞嚥困難：酸性胃液刺激食道黏膜，可能引起吞嚥疼痛或困難
- 聲音嘶啞：胃酸倒流至喉部，可能造成聲音沙啞
- 慢性咳嗽：胃酸倒流刺激氣管，引起咳嗽
- 噁心和嘔吐
- 睡眠困難：特別是睡眠時發作
- 牙齒酸蝕：胃酸刺激牙齦和琺瑯質
3.胃酸倒流多久會好？不治療會有什麼影響？
林子倩醫生提醒，胃酸倒流問題不容輕視，若未能及時採取治療措施，可能會導致以下疾病：
- 食道炎：胃酸逆流到食道中可能引起食道黏膜的炎症，稱為「食道炎」。這可能導致食道疼痛、胸骨後出現灼熱感、吞嚥困難和食道狹窄等症狀
- 食道潰瘍：長期的胃酸倒流可能導致食道潰瘍，且可能伴隨疼痛、出血和食道狹窄
- 食道癌：長期胃酸倒流還有可能增加食道癌風險
4.胃酸倒流如何診斷？
林子倩醫生建議，若發現自己有胃酸倒流的問題，應及早尋找專業醫務人員進行檢查，以確定是否患上胃酸倒流，並排除其他疾病，以及評估食道黏膜的損傷程度。以下是常見的胃酸倒流診斷及檢測方法：
- 胃鏡檢查：亦稱為上消化道內視鏡檢查（OGD），是診斷胃酸倒流的傳統方式之一，可以直接觀察食道、胃及十二指腸，檢查是否有炎症或其他異常問題
- 24小時食道酸鹼值監測：測量食道中的酸鹼度，幫助確認是否存在胃酸倒流。胃酸倒流患者的食道酸鹼值（Ph值）會低於7，且病情愈嚴重，數值愈低，準確度約八成。適合長期受胃酸倒流困擾，但治療進度較差的病人
- 食道運動測試：測量食道的運動功能，觀察進食時食物在食道中的情況，以評估食道的收縮狀態
- 影像學檢查：醫生可能會建議進行X光檢查，以檢查食道和胃部的形狀和結構是否出現異常
5.若檢查後發現胃酸倒流可以如何治療？
胃酸倒流的治療方案大致分為藥物治療及手術治療，對於症狀及發炎程度不太嚴重的病情，醫生通常會建議患者通過藥物和改變生活習慣來控制和舒緩情況。以下是常見的藥物種類：
- 抗酸藥：這是常見的選擇，能中和胃酸，提供快速緩解效用，如氫氧化鋁、氫氧化鎂及碳酸鈣等就是常見的抗酸藥
- H2受體拮抗劑：能減少胃酸的分泌來緩解症狀，常見例子有雷尼替丁、法莫替丁等
- 質子泵抑制劑：是目前治療胃酸倒流的首選藥物，能夠有效抑制胃酸的產生，例如奧美拉唑、蘭索拉唑、埃索美拉唑等
- 促動力藥物：能幫助胃部排空，減少胃酸倒流發生，如多潘立酮和西沙必利等
對於胃酸倒流症狀嚴重且藥物治療效果不佳的患者，一般建議接受手術治療徹底解決胃酸倒流。以下是目前四種常見的手術方案：
- 反流手術：這是最常見的一種，涉及將胃部上部分環繞食道並進行縫合，以增強食道與胃之間的閥門功能，從而阻止胃酸倒流
- 雙環手術：用於修復食道和胃之間的閥門，方式是採用兩道環狀縫合線來增強閥門的功能
- LINX手術：屬於一種相對較新的技術，使用一個磁性環來增強閥門的功能。在這種手術中，醫生會在食道下端植入一個由磁性材料製成的環狀裝置，既能有效阻擋胃酸逆流，又能允許食物順利通過，為患者提供持久的緩解並改善生活質量
- 內窺鏡黏膜切除術：能透過胃鏡進行，在食管底下製造手術傷口，讓黏膜收縮，使食管底下輕微收窄。手術後，可以防止或減少胃酸倒流至食管底下，胃灼熱、火燒心等症狀會隨之改善或消失
6.日常生活中如何預防胃酸倒流？
預防胃酸倒流的關鍵在於改善生活方式和飲食習慣，林子倩醫生建議日常生活中可從以下四大方面著手：
- 飲食管理：控制每次進食分量，不宜過多，可嘗試少吃多餐；進食速度不宜過快；減少高脂肪、高熱量食物的攝取；避免過量飲用咖啡、酒精和碳酸飲料等。
- 生活習慣：控制體重，進食後盡量保持直立姿勢，避免飯後立即躺下或彎腰，睡前2小時內不進食；避免或限制吸煙和酒精的攝取，以免煙酒的化學物質刺激胃部。
- 心理調節：減輕壓力，保持良好心態，避免過度緊張。
- 定期體檢：尤其是有胃酸倒流症狀或家族病史的人群，應定期進行胃鏡檢查。
林子倩醫生提醒，胃酸倒流並非「小問題」，若不加以重視和管理，則有機會引發嚴重的併發症。其關鍵在於早發現、早治療及長期健康管理。通過改善生活方式、合理飲食和及時治療，大部分患者可有效控制病情，改善生活質量。若出現持續性的胃酸倒流症狀，建議及時求助醫生，避免延誤最佳治療時機。
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胃酸倒流的原因有哪些？
胃酸倒流的主要原因是胃食道括約肌功能失調，導致胃酸逆流至食道。
其他原因和風險因素包括：
．飲食結構失衡（高脂肪、高熱量飲食、咖啡、酒精）
．不良生活方式（肥胖、吸煙、酗酒、飯後立即躺下）
．消化功能較弱
．心理壓力過大
．其他因素（懷孕、某些藥物、食道裂孔疝）
胃酸倒流有哪些常見症狀？
胃酸倒流的常見症狀包括：
．胸口灼痛或灼熱感（火燒心）
．反酸或酸味嘔吐
．吞嚥困難
．聲音嘶啞
．慢性咳嗽
．噁心和嘔吐
．睡眠困難
．牙齒酸蝕
如何在日常生活中預防胃酸倒流？
預防胃酸倒流的關鍵在於改善生活方式和飲食習慣：
．飲食管理：控制飲食分量，避免高脂肪、高熱量食物，減少咖啡、酒精攝取。
．生活習慣：控制體重，飯後保持直立，睡前2小時內不進食。
．心理調節：減輕壓力，保持良好心態。
．定期體檢：高風險人群定期進行胃鏡檢查。