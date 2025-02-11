食物中毒｜劍橋研究：1種飲食習慣有益腸道 減食物中毒/肺炎感染風險增加腸道益菌

食物中毒輕則肚瀉，感染產志賀毒素大腸桿菌等惡菌重則更可奪命。英國劍橋大學今年1月曾發表一項研究，發現腸道健康會影響感染致命細菌風險，充足攝取1種食物營養能促進「好菌」生長，減少「壞菌」入侵機會，從而降低感染風險。

