食雪｜女子遊北海道食雪大病一周下場曝光 積雪或含蟲體糞尿危險性拆解

食雪｜女子遊北海道食雪大病一周下場曝光 積雪或含蟲體糞尿危險性拆解

腸胃保健
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近日，一名網民在社交平台分享了其於旅途中因「食雪」而引發健康問題的經歷，引發網民熱議。她強調，僅僅因為在無人山區嘗試了一口剛下的雪，便患上喉嚨痛、鼻塞、發燒及腸胃不適等症狀，整趟旅程毀於一旦。專家則警告，雪中可能含有汽車廢氣及其他污染物，食用不當恐影響健康。

女事主近日在社交平台「threads」發文，指自己最近前往日本北海道旅行，因嘗試「食雪」而患病的慘痛經歷。她描述：「我是抓剛下的雪，而且是在毫無人煙的山上，並非市區或滑雪場。」未料此舉令她後悔不已，「喉嚨爆痛、鼻塞、發燒加腸胃不適，整整病了一周，整趟旅程直接毀了。」她更坦言，希望以自身的經歷提醒其他人避免相同的悲劇：「希望這篇文能救一個是一個。」

食雪 一名女子遊日本北海道時食雪，隨後發燒及腸胃不適「病足一周」，不少網民見狀也分享自身食雪經歷。（圖片來源：網上圖片）
一名女子遊日本北海道時食雪，隨後發燒及腸胃不適「病足一周」，不少網民見狀也分享自身食雪經歷。（圖片來源：網上圖片）

網民齊分享食雪經歷 有人一吃即吐

事主的分享引來不少網民的討論，部分人也分享了自己的「食雪」經歷，幸運地未有出現不適症狀，「我跟同學也吃過瑞士的雪欸……還加了早餐剩下的小包蜂蜜，大家都沒事」、「我之前去日本也是吃了不少雪，現在想想那時沒生病真是神明保祐。」也有網民提到自己的警覺：「10幾年前在韓國吃了一口雪，馬上吐掉，還好沒事，但當時真是不小心。」

然而，也有網民質疑事主的病因：「其實你這個可能是流感吧，主要是呼吸道症狀」、「日本現在流感疫情嚴重，你可能是中招了，不一定是因為雪。」另一方面，面對網民嘲笑，事主留言回應：「你可以笑我，但請有禮貌，我跟你各位沒有很熟，請麻煩講話不要太超過啦 陌生人的界線還是要保持一下，好嗎」

白雪或含廢氣污染物、糞尿蟲屍

專家曾警告，雪雖然看似純淨，但實際上可能暗藏多種危險成分。根據外國研究，雪在降落時會吸收汽車廢氣、工廠排放物等污染物，其中包括苯、甲苯及二甲苯等有害化學物質，甚至可能致癌。尤其是剛降落的雪，污染物濃度更高。加拿大薩克其萬大學的研究員建議，若堅持要嘗試吃雪，應待雪落地數小時後，讓空氣中的污染物沉降後再食用。

至於地面上的積雪，更易接觸到各種污物，包括動物糞尿、煙蒂、灰塵、昆蟲屍體及融雪劑等。但要特別留意的是，在車道旁的積雪，有可能因長時間吸收廢氣而含有更多有害物質，即使是在看似乾淨的地區，地面積雪亦不宜隨意食用。

以下是雪中可能包含的成分示例：

  • 汽車廢氣（如氮氧化物、硫氧化物等）
  • 工廠排放物（如全氟和多氟烷基物質等）
  • 森林火災產生的黑碳
  • 土壤顆粒（如沙塵等）
  • 礦物顆粒（如火山灰等）
  • 細菌（如植物病原菌等）
  • 花粉等

積在地面的雪可能受到地面污物的影響，例如：

  • 汽車廢氣（靠近車道時）
  • 污泥飛濺（靠近車道時）
  • 可能與動物接觸（如糞便等）
  • 煙蒂
  • 來自住宅的灰塵
  • 昆蟲屍體
  • 防凍劑、融雪劑等

另外，雪的顏色也能反映其潛在危險：

  • 黃色雪：可能被尿液污染或含沙塵
  • 紅色或綠色雪：含藻類植物
  • 黑色或灰色雪：充滿污垢和砂石
食雪 一名女子遊日本北海道時食雪，隨後發燒及腸胃不適「病足一周」，不少網民見狀也分享自身食雪經歷。（圖片來源：網上圖片）
一名女子遊日本北海道時食雪，隨後發燒及腸胃不適「病足一周」，不少網民見狀也分享自身食雪經歷。（圖片來源：網上圖片）

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食雪風險
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