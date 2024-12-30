食雪｜女子遊北海道食雪大病一周下場曝光 積雪或含蟲體糞尿危險性拆解

近日，一名網民在社交平台分享了其於旅途中因「食雪」而引發健康問題的經歷，引發網民熱議。她強調，僅僅因為在無人山區嘗試了一口剛下的雪，便患上喉嚨痛、鼻塞、發燒及腸胃不適等症狀，整趟旅程毀於一旦。專家則警告，雪中可能含有汽車廢氣及其他污染物，食用不當恐影響健康。

