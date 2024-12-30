食雪｜女子遊北海道食雪大病一周下場曝光 積雪或含蟲體糞尿危險性拆解
女事主近日在社交平台「threads」發文，指自己最近前往日本北海道旅行，因嘗試「食雪」而患病的慘痛經歷。她描述：「我是抓剛下的雪，而且是在毫無人煙的山上，並非市區或滑雪場。」未料此舉令她後悔不已，「喉嚨爆痛、鼻塞、發燒加腸胃不適，整整病了一周，整趟旅程直接毀了。」她更坦言，希望以自身的經歷提醒其他人避免相同的悲劇：「希望這篇文能救一個是一個。」
網民齊分享食雪經歷 有人一吃即吐
事主的分享引來不少網民的討論，部分人也分享了自己的「食雪」經歷，幸運地未有出現不適症狀，「我跟同學也吃過瑞士的雪欸……還加了早餐剩下的小包蜂蜜，大家都沒事」、「我之前去日本也是吃了不少雪，現在想想那時沒生病真是神明保祐。」也有網民提到自己的警覺：「10幾年前在韓國吃了一口雪，馬上吐掉，還好沒事，但當時真是不小心。」
然而，也有網民質疑事主的病因：「其實你這個可能是流感吧，主要是呼吸道症狀」、「日本現在流感疫情嚴重，你可能是中招了，不一定是因為雪。」另一方面，面對網民嘲笑，事主留言回應：「你可以笑我，但請有禮貌，我跟你各位沒有很熟，請麻煩講話不要太超過啦 陌生人的界線還是要保持一下，好嗎」
白雪或含廢氣污染物、糞尿蟲屍
專家曾警告，雪雖然看似純淨，但實際上可能暗藏多種危險成分。根據外國研究，雪在降落時會吸收汽車廢氣、工廠排放物等污染物，其中包括苯、甲苯及二甲苯等有害化學物質，甚至可能致癌。尤其是剛降落的雪，污染物濃度更高。加拿大薩克其萬大學的研究員建議，若堅持要嘗試吃雪，應待雪落地數小時後，讓空氣中的污染物沉降後再食用。
至於地面上的積雪，更易接觸到各種污物，包括動物糞尿、煙蒂、灰塵、昆蟲屍體及融雪劑等。但要特別留意的是，在車道旁的積雪，有可能因長時間吸收廢氣而含有更多有害物質，即使是在看似乾淨的地區，地面積雪亦不宜隨意食用。
以下是雪中可能包含的成分示例：
- 汽車廢氣（如氮氧化物、硫氧化物等）
- 工廠排放物（如全氟和多氟烷基物質等）
- 森林火災產生的黑碳
- 土壤顆粒（如沙塵等）
- 礦物顆粒（如火山灰等）
- 細菌（如植物病原菌等）
- 花粉等
積在地面的雪可能受到地面污物的影響，例如：
- 汽車廢氣（靠近車道時）
- 污泥飛濺（靠近車道時）
- 可能與動物接觸（如糞便等）
- 煙蒂
- 來自住宅的灰塵
- 昆蟲屍體
- 防凍劑、融雪劑等
另外，雪的顏色也能反映其潛在危險：
- 黃色雪：可能被尿液污染或含沙塵
- 紅色或綠色雪：含藻類植物
- 黑色或灰色雪：充滿污垢和砂石