香港腸胃科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港腸胃科醫生邊個好？香港現時有約236名腸胃肝臟科註冊醫生，面對腹痛、胃脹等腸胃不適，如何選擇合適的腸胃科醫生？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供腸胃科醫生診所名單，助你找到合適的腸胃科醫生。
香港腸胃科醫生邊個好目錄
腸胃科醫生的工作範疇
腸胃肝臟科醫生（腸胃科醫生）專精於消化系統疾病的診斷、治療及照護，涵蓋範圍廣泛，包括：
消化系統疾病診治
什麼情況要看腸胃科醫生？
如果你有以下胃腸道症狀，便可考慮約見腸胃科醫生：
- 持續性腹痛或腹部不適
- 頻繁的胃脹氣或腹脹
- 長期消化不良或胃部灼熱感
- 原因不明的體重變化
- 排便習慣改變，如便秘、腹瀉或血便
- 黃疸或皮膚變黃
腸胃科醫生一般收費多少？公私營腸胃科醫生收費比較？
香港公立醫院腸胃科專科門診，合資格人士首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，藥費另計，每種HK$15。非合資格人士首次診症HK$1,190，包括相關配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）。公營醫療收費較低，但輪候時間長。
私營診所診症費HK$500至HK$2,000不等，胃鏡HK$3,500至HK$10,500，腸鏡HK$7,900至HK$13,500，瘜肉切除等額外程序另計。私營醫療服務快捷，預約彈性，環境舒適。
選擇公營或私營，取決於個人經濟狀況、健康需求及時間安排。私家醫生費用浮動，宜親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。
醫院管理局轄下14間腸胃科專科門診
香港醫院管理局轄下有多間提供腸胃科服務的公立醫院及專科門診：
香港島
- 地址：香港灣仔皇后大道東266號
- 電話：2291 1888
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：香港薄扶林道102號
- 電話：2255 4409
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：香港銅鑼灣東院道19號
- 電話：2162 6022、2162 6023
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
九龍
- 地址：九龍窩打老道25號
- 電話：3408 7096
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
聖母醫院
- 地址：九龍黃大仙沙田坳道118號
- 電話：2354 2202
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：九龍窩打老道25號
- 電話：2242 6624
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：九龍加士居道30號
- 電話：3506 6635
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：九龍觀塘協和街130號
- 電話：3949 4216
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
新界
- 地址：新界上水保健路9號
- 電話：2683 7523
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
瑪嘉烈醫院
- 地址：九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
- 電話：3505 3301
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 地址：新界沙田銀城街30-32號
- 電話：3505 3301
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 地址：新界荃灣仁濟街7-11號
- 電話：2417 5888
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
將軍澳醫院
- 地址：軍澳坑口寶寧里2號
- 電話：2208 0576
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
私家醫院腸胃科醫生
私營醫院和診所提供多元化的腸胃科醫生選擇，以下為部分名單：
出現腸胃問題，應該先看家庭醫生還是腸胃科醫生？
一般情況下，可先諮詢家庭醫生。若症狀持續或加重，家庭醫生會轉介至腸胃科醫生。部分私營診所也接受直接預約專科醫生。
胃鏡檢查費用大約是多少？需要住院嗎？
私營醫療機構的胃鏡檢查費用約為HK$3,500至HK$10,500，一般無需住院。
腸鏡檢查費用大約是多少？需要住院嗎？
私營醫療機構的腸鏡檢查費用約為HK$7,900至HK$13,500，通常無需住院。
公立醫院和私家醫院腸胃科醫療服務有什麼分別？
公立醫院收費較低，但輪候時間較長；私家醫院則提供更快捷、彈性的服務，但收費較高。
如何選擇合適的腸胃科醫生？
可考慮醫生的專業背景、診所地點、收費、患者評價等因素，並諮詢家庭醫生或親友的建議。