香港腸胃科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院收費、診所名單一覽

香港腸胃科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽

腸胃保健
東方新地
香港腸胃科醫生邊個好？香港現時有約236名腸胃肝臟科註冊醫生，面對腹痛、胃脹等腸胃不適，如何選擇合適的腸胃科醫生？《日日健康》編輯團隊整合公立醫院及私家醫院資料，詳細比較收費差異，提供腸胃科醫生診所名單，助你找到合適的腸胃科醫生。

香港腸胃科醫生邊個好目錄

全港腸胃肝臟科醫生名單

腸胃科醫生的工作範疇

腸胃肝臟科醫生（腸胃科醫生）專精於消化系統疾病的診斷、治療及照護，涵蓋範圍廣泛，包括：

消化系統疾病診治

  • 胃腸道疾病：如腸易激綜合症、炎症性腸病、乳糜瀉、小腸細菌過度生長、食物過敏及不耐症、胃潰瘍、大腸憩室炎、大腸闌尾炎、大腸瘜肉、痔瘡、胃癌
  • 食道疾病：如吞嚥困難、胃食道逆流疾病、食道炎、食道裂孔疝等
  • 肝臟疾病：如病毒性肝炎、中毒性肝炎、脂肪肝、肝硬化等
  • 胰腺、膽道和膽囊疾病：如膽石、膽囊炎、胰腺炎等

診斷及手術

腸胃科醫生一般會為患者進行以下的檢查及手術：

什麼情況要看腸胃科醫生？

如果你有以下胃腸道症狀，便可考慮約見腸胃科醫生：

  • 持續性腹痛或腹部不適
  • 頻繁的胃脹氣或腹脹
  • 長期消化不良或胃部灼熱感
  • 原因不明的體重變化
  • 排便習慣改變，如便秘、腹瀉或血便
  • 黃疸或皮膚變黃

腸胃科醫生一般收費多少？公私營腸胃科醫生收費比較？

香港公立醫院腸胃科專科門診，合資格人士首次診症收費HK$135，其後每次HK$80，藥費另計，每種HK$15。非合資格人士首次診症HK$1,190，包括相關配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）。公營醫療收費較低，但輪候時間長。

私營診所診症費HK$500至HK$2,000不等，胃鏡HK$3,500至HK$10,500，腸鏡HK$7,900至HK$13,500，瘜肉切除等額外程序另計。私營醫療服務快捷，預約彈性，環境舒適。

選擇公營或私營，取決於個人經濟狀況、健康需求及時間安排。私家醫生費用浮動，宜親自致電至各診所或到各私家醫院查詢。

醫院管理局轄下14間腸胃科專科門診

香港醫院管理局轄下有多間提供腸胃科服務的公立醫院及專科門診：

香港島

律敦治醫院

  • 地址：香港灣仔皇后大道東266號
  • 電話：2291 1888
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

瑪麗醫院

  • 地址：香港薄扶林道102號
  • 電話：2255 4409
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

東華東院

  • 地址：香港銅鑼灣東院道19號
  • 電話：2162 6022、2162 6023
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

九龍

明愛醫院

  • 地址：九龍窩打老道25號
  • 電話：3408 7096
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

聖母醫院

  • 地址：九龍黃大仙沙田坳道118號
  • 電話：2354 2202
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

廣華醫院

  • 地址：九龍窩打老道25號
  • 電話：2242 6624
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

伊利沙伯醫院

  • 地址：九龍加士居道30號
  • 電話：3506 6635
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

基督教聯合醫院

  • 地址：九龍觀塘協和街130號
  • 電話：3949 4216
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

新界

北區醫院

  • 地址：新界上水保健路9號
  • 電話：2683 7523
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時

瑪嘉烈醫院

  • 地址：九龍荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號
  • 電話：3505 3301
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

威爾斯親王醫院

  • 地址：新界沙田銀城街30-32號
  • 電話：3505 3301
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

仁濟醫院

  • 地址：新界荃灣仁濟街7-11號
  • 電話：2417 5888
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時

將軍澳醫院

  • 地址：軍澳坑口寶寧里2號
  • 電話：2208 0576
  • 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時

私家醫院腸胃科醫生

私營醫院和診所提供多元化的腸胃科醫生選擇，以下為部分名單：

醫院名稱 腸胃科醫生
養和醫院 陳安安醫生、徐成智醫生、梁偉強醫生、袁孟峰醫生
港怡醫院 張鼎堅醫生、張嘉盛醫生、洪長錐醫生、黎青龍醫生、李亭林醫生、梁偉強醫生、呂家聯醫生、麥龍兒醫生、吳芷琳醫生、吳昊醫生、司徒偉基醫生、蕭嘉輝醫生、陳萍兒醫生、黃秀惠醫生、袁孟峰醫生
香港浸信會醫院 梁景燊醫生
香港中文大學醫院 許祖紳醫生、胡志遠醫生、龔南誠醫生、黎獻醫生、林朗昕醫生，陳家亮醫生、柳浩城醫生、黃秀娟醫生、沈祖堯醫生、鄧承恩醫生、黃麗虹醫生、黃煒燊醫生
仁安醫院 陳力元醫生、范探亭醫生、李永恒醫生、吳志豪醫生、彭慶茵醫生、黎錫滔醫生

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出現腸胃問題，應該先看家庭醫生還是腸胃科醫生？

一般情況下，可先諮詢家庭醫生。若症狀持續或加重，家庭醫生會轉介至腸胃科醫生。部分私營診所也接受直接預約專科醫生。

胃鏡檢查費用大約是多少？需要住院嗎？

私營醫療機構的胃鏡檢查費用約為HK$3,500至HK$10,500，一般無需住院。

腸鏡檢查費用大約是多少？需要住院嗎？

私營醫療機構的腸鏡檢查費用約為HK$7,900至HK$13,500，通常無需住院。

公立醫院和私家醫院腸胃科醫療服務有什麼分別？

公立醫院收費較低，但輪候時間較長；私家醫院則提供更快捷、彈性的服務，但收費較高。

如何選擇合適的腸胃科醫生？

可考慮醫生的專業背景、診所地點、收費、患者評價等因素，並諮詢家庭醫生或親友的建議。

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