杜如風專訪談家底｜從來唔使養家 ：「阿媽話養我過世」

杜如風家底豐厚！自稱從不花男友錢 求平反港女臭朵

49歲h的杜如風早年被標籤「世界級港女」，直接令杜如風單身多年，令她非常困擾。她多次澄清自己毫不「拜金」，自己雖然喜歡購物，但所有東西都是由自己付錢，絕對不會要求男友付錢。而且，在和男友約會和去旅行的時候都是用AA制，所以希望傳媒大眾能夠趕緊為自己平反，不要再叫自己做「世界級港女」。

