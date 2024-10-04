杜如風專訪談家底｜從來唔使養家 ：「阿媽話養我過世」
杜如風家底豐厚！自稱從不花男友錢 求平反港女臭朵
49歲h的杜如風早年被標籤「世界級港女」，直接令杜如風單身多年，令她非常困擾。她多次澄清自己毫不「拜金」，自己雖然喜歡購物，但所有東西都是由自己付錢，絕對不會要求男友付錢。而且，在和男友約會和去旅行的時候都是用AA制，所以希望傳媒大眾能夠趕緊為自己平反，不要再叫自己做「世界級港女」。
杜如風曾大曬自己有媽媽養 從來不需要養家
杜如風出身於小康之家，父親生前為電影公司經理，所以從來不需要擔心錢銀問題。她亦曾經於訪問中大曬自己從來不需要養家，自己只需要繳付自己的卡數就得。杜如風媽媽亦曾經心痛愛女工作辛苦，說假如杜如風不買衣服的話，自己是可以養杜如風一世！
自嘲為的「世界級港女」的杜如風早前大爆自己冇拖拍，坦率承認Dry到如海味一樣，名副其實「風乾」 咗。最近佢繼續在社交媒體「刷存在感」，貼出自己年輕時的照片打算緬懷一番，結果網友留言表示似足山口百惠X張曼玉。
聽返當年杜如風點講：
2016年杜如風主持的TVB節目《流行首爾》收到不少投訴，網民表示節目內容空洞並鼓吹物質主義，及後杜如風更被網民封為「世界級港女」。但當時杜如風亦不諱言自認！但事隔幾年，或者呢個名嘅影響力真係大強，杜如風終於都頂唔想想搣甩佢！
睇返當年佢係咪真係咁港女！？
父親是電影圈老行尊 曾於比賽奪得全國冠軍入名校
現年49歲的杜如風，人生歷練十足。原來她大有來頭，媽媽盧佩貞是退休中學教師，爸爸是前嘉禾電影公司宣傳部經理杜惠東（杜Sir），在電影圈地位高，故她經常在片場出現。由於爸爸為雜誌翻譯日本娛樂資訊多年，令她通曉日語。她畢業於加拿大的麥馬士達大學，主要修讀城市規劃，副修日語，曾參與當地「在加國學生日本語演講比賽」，奪得全國冠軍，得到獎學金，更因此獲日本駐加國大使夫人賞識，推介她畢業後到東京的御茶水女子大學，主修日本文學，因此放棄多倫多大學的碩士課程。而御茶水女子大學是日本的傳統名校，畢業生在各個領域都有頂尖技術人才。
拒做寫字樓要入娛圈 由低做起
學成歸來，杜如風曾做寫字樓工作，做過市場策劃，會在放午飯時回家睡午覺，然後在公司告示牌寫「Out meeting」（外出會議），相當搞笑，她坦言不適合做朝九晚五的工作，連媽媽都經常說她懶惰，不斷重複罵她。
她沒有利用爸爸的人脈成為大明星，反而獲爸爸向英皇電影推薦擔任日本電影的字幕翻譯，成為編劇學徒、電視台編劇、電影編劇，由低做起，不完全是「成功靠父幹」。她先後擔任過有線電視旅遊節目的資料撰稿員，有份參與電影的劇本創作。
07年，她為無綫生活台拍攝《流行東京》而人氣急升。09年，她和Now寬頻電視以主持外判合作形式，拍攝共三輯《風行全世界》和《風行全中國》的節目。整個節目由資料搜集，行程編排致到訂機票酒店及租車，全都是杜如風和導演二人處理，表現可謂獨當一面。15年，穿著非常有個人風格的她更在15年與好友成立時裝品牌FUNGOLIA。
之後，她拍攝過不少TVB旅遊節目如《流行首爾》、《東京攻略》、《関西攻略》、《九州攻略》和《北海道攻略》等，有時更添食，拍了不少番外篇，帶領觀眾遊走日本每個角落。
2021年，她拍攝ViuTV《中女唔易做》引起熱話，節目中她被安排去外賣平台旗下的網上超市打工，打破上貨執單最慢紀錄、常常失憶、於超市迷失方向、坐的士送外賣、沒有足夠錢找續等，最叻諗計蛇王。完成任務後，她感動流淚，「騰雞」表現令網民大感驚訝。
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做旅遊節目評價兩極
杜如風是靠主持旅遊節目起家，因為其與眾不同的主持風格受到網民注意，反應兩極。部分網民不能接受她「堅離地」的介紹手法，有網民批評她一直在曬命，相當港女，甚為反感。另外亦有網民不滿她的「騎呢位」： 「佢講嘢講到逐個字逐個字跌出嚟咁，完全無Tone，無高低音點做主持人」，又形容她有時介紹完畢後「自己喺度傻笑，完全都唔明個笑位」甚至有人要求將節目腰斬，當時更有報道聲稱她遭「近20萬網民聲討」。
但另一方面亦有人為她抱不平，不少網民大讚杜如風夠真性情，節目更有睇頭更有新鮮感，反駁部份網民「係又鬧唔係又鬧」，根本沒有認真觀看節目，不經思考，純粹只為批判，思想落後不能接受，便罵杜如風。
杜如風曾回應網上對她的評價，坦言已預計有人會不喜歡她做節目的方式。對於網民批評她自大自戀，杜如風笑謂：「講吓笑啫！唔講邊有得笑喎。」更直言手指指是她現實中的小動作，更大方高呼：「我係世界級港女！其實我又唔係使男人錢。」她坦言出街版並非完全版本，因為免費電視很多掣肘和規條。
即使接爸爸噩耗仍頂硬上
杜如風爸爸杜惠東於16年因腎衰竭逝世，享年75歲。與爸爸感情深厚的她，曾自稱不孝女，自爆當年接到爸爸噩耗仍頂硬上繼續拍攝節目。在節目《関西攻略》中，她剖白對爸爸的感受，表示爸爸一直都十分支持自已的工作，而且希望她能將正能量、快樂帶給觀眾：「由上次喺日本收到媽媽話Daddy病危，就即日返港。本身都計劃返香港一星期後再去日本拍，之後同媽媽商量咗就過去拍埋，唔好半途而廢，我諗Daddy都想我咁做。拍嗰時仲可以，個腦掛住對白，Focus拍攝。」
杜如風在鏡頭前仍然笑面迎人，但鏡頭捕捉到她眼睛爆微絲血管：「有晚瞓唔着，嚎哭咗一晚，爆微絲血管令到一邊眼紅到似紅眼症。基本上10集有五集都紅咗眼，但都要繼續拍。」可見她十分專業。