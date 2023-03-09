感激伯樂周星馳、黃子華、王晶⋯ 林子善：TVB真係幫咗我好多！

林子善跟大多數港人一樣，不計較辛勞，只求有工開：「入TVB之後慢慢多嘢做，好多人踩TVB，但TVB真係幫咗我好多，同埋成班人一齊去做好一件事，個氣氛真係好好！好多人問我做咩成日喺TVB飯堂食飯，我感覺係喺TVB飯堂食飯就係代表有工開。」