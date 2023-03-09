感激伯樂周星馳、黃子華、王晶⋯ 林子善：TVB真係幫咗我好多！
林子善：周星馳笑點低
講到大家認識林子善係因為《喜劇之王》，問佢細個其實想做乜？佢話：「我想做舞蹈員，想做郭富城身邊嗰啲舞蹈員，我好細個已經喺舞蹈團跳Jazz，我爆炸力好勁，細個有個名叫『屯門Michael Jackson』，後尾大個咗好多郭富城嘅舞蹈員叫我唔好入行，話好難撈，嗰時田雞叫周生 (周星馳) 簽我，不斷有嘢拍，所以無去做舞蹈員。」
問到周星馳對佢影響係咪最深遠？林子善表示：「最深遠就唔係，但佢係將我帶入娛樂圈嘅人，好感激佢。好多人唔明白佢係點嘅人，我跟咗佢五年，佢其實係唔係好鍾意出聲嘅人，但只要你開到佢道門，佢就好多嘢講，譬如講漫畫、功夫，佢好鍾意，佢好鍾意漫畫，足球小將、打鬥嗰啲，同埋佢個人係好忍唔到笑，佢笑點低到極，佢係好好玩、好鍾意整蠱人嘅人，同埋係好尊師重道嘅人，拍《功夫》，劉鎮偉導演嚟探班，周生即刻叫我過去，話：『叫師公！呢個係師公，你對佢要好有禮貌，唔好亂噏嘢！』佢對秋姐 (元秋)、華哥 (元華)，都係好尊重。」
兩年零收入
拍完《喜劇之王》，係咪深信自己一路都會係做演員？林子善答：「唔係，拍完，田雞同我簽咗五年拍三套嘅合約，但周生嘅戲差唔多兩、三年先一套，根本嗰五年田雞畀我嘅糧係蝕，係佢自己畀出嚟。」幾年過去，有無諗自己係咪適合做演員，經濟上又支唔支持到？「之前搵錢易，唔識理財，屋企人話買車、買樓我都會出錢，到五年約完咗，一開始都仲有七萬零蚊摵吓，摵吓摵吓無晒！慘嘞，兩年零收入，嗰時一無錢就擺個銀包出嚟，阿媽同我以前個女朋友見我銀包無錢，會擺一、二百蚊落去，磨咗兩年，無嘢做，嗰時女朋友叫我出去social吓，但我連social嘅錢都無。」
林子善續說：「我嗰時諗住離開呢行，真係搵工，明明打電話去話請，見到我問我係咪電視台偷拍節目，我話唔係，佢話『我請你唔起！』見咗五、六份都唔請，有朋友介紹我去一間賣Hip-Hop衫嘅舖頭賣衫，$15個鐘，其實對比好大，我好細個拍一組戲都二、三千蚊，你食過糖啫，但人人都係咁啦，一出糧三千幾蚊人工，嗰時女朋友有隻錶想買，二千幾蚊，我買咗畀佢，點知佢鬧到我飛起，一路喊一路鬧，我好深刻，導致依家有錢嘅時候好好儲住，因為我唔知日後嘅生活係點。直到有次曾志偉生日，有人叫我去，佢見到我問：『你依家仲係咪星仔㗎？』我答唔係，佢話：『我仲以為你係，簽埋你吖！』嗰時我個心離一離，一個影視界裡面嘅王者話簽我，簽咗幾年，後來佢公司轉型無做。」
黃子華教做戲
後來點入TVB？「一個好重要嘅人出現，就係我師傅黃子華，嗰時TVB拍《奸人堅》，想搵一個下把位，子華點名叫我入去拍。」問佢做咗啲咩，令子華搵佢？「出奇地，我只係見過佢一次，佢拍《一蚊雞保鏢》，我探小龍陳國坤班，有個人伸個頭出嚟話：『喂，洪爺嚟咗呀？』嗰度好黑，我認唔到佢，應佢：『邊位呀？』佢話：『黃子華！』我即刻：『子華哥，咁黑認你唔到。』佢好禮貌、好nice話：『你慢慢傾！』就係咁咋，十年後，佢無啦啦就搵我拍《奸人堅》，呢個係一個緣份，我好感激佢。」
林子善憶述：「佢無特別教我演戲，佢只係教過我一次，一次有場戲講子華接我出監、要我喊，以前我拍咁多嘢，從來都無要我喊，當我好頭痕，子華哥行埋嚟：『你放鬆啲，劇本寫咗幾多，你投入咗，自然就做到。就等如依家全世界得唯一一個親人，接你出監，佢對你好好嘅，你攞嗰個感覺出嚟就得嘞！』埋位，我喊到口水鼻涕成身都係，佢同我講：『傻仔，你咪喊到囉！』我成日喺佢身邊，學點做人，佢好好，對掃地阿嬸好有禮貌，對臨時演員又會打招呼、傾偈，無高低之分。佢帶咗我入TVB，之後到威哥艾威，威哥有份拍《奸人堅》，覺得我幾搞笑，介紹監製畀我識，同監製講，『呢條𡃁仔得㗎，我同佢可以做兩兄弟，一個斯文、一個火爆，對比會好大！』就係咁拍咗《兩妻時代》，之後自然有監製用，好多機會走咗出嚟。」
王晶有求必應
問林子善入TVB之後，生活有無改善到？同依家經理人王晶又係幾時結緣？佢話：「入TVB最大改善就係喺街啲人見到我，唔會再嗌我『呢個咪拍戲個粉腸！』會叫我個角色名，同內地、馬來西亞會有好多外快騷。TVB嘅生活好開心，好多長輩都仲喺度，好多好勁嘅一線藝人耐唔中都會返嚟拍。兩年前簽晶哥 (王晶)，係因為我識到幫晶哥做嘢嘅一個人，亦係伍允龍嘅經理人，佢對我好好，同呢行嘅人食飯又會叫埋我，有次我同佢講：『我有時有啲嘢接，你可唔可以幫我？』佢話：『唔得，我屬於晶哥公司，咁唔啱規矩。』」
林子善續言：「無幾耐，佢同我講：『不如我叫晶哥簽埋你！』今年入房見晶哥，晶哥話：『我簽咗你兩年，一套嘢你都未拍過，你結咗婚唔使搵錢咩？我安排啲嘢你拍啦！」佢又係好好，成日都嘻嘻哈哈，佢仲係黃大仙嚟，有求必應，有藝人同佢講想坐咩車、住咩酒店，佢budget 畀到都會畀。所以我身邊全部都係菩薩，一路係咁幫我。」
林子善直言娛圈生涯起落大：「我考健身牌、做健美評判、搞冰室生意，都係未雨綢謀。」
林子善17歲憑《喜劇之王》入行，至今已二十年：「有句說話我覺得好適合形容周星馳同王晶，就係『獅子唔會對狗吠』，佢兩個做自己嘅嘢，無論人哋話佢哋乜嘢，一律唔會回應，因為唔需要。」
同場加映：林子善戰士身形 戰士的毅力
林子善經常在其IG展示操肌成果，佢話唔係要晒命，而係希望話畀大家知操肌要有恒心，鼓勵大家要為自己的健康而做運動！早前佢拍《果欄中的江湖大嫂》期間，喺IG話：「要有熱愛運動嘅你麻煩唔好再Inbox我了，因為近排開緊TVB嘅電視劇10分忙碌，總之我一有時間就會拍片解答問題」。
子善又話：「 老實講我真係唔覺得自己大隻……最多可以話正常而較矮因為係我身邊真係太多大隻佬……仲要好多係比賽級冠軍人馬成日影晒肌相係有一個目的 發放多啲正能量比身邊朋友希望佢哋多做運動身體健康… 」之不過，有網友留言對子善彈三彈四，話佢操得大仔都冇用，弊在生得矮！
即刻去片：林子善《星星負皮卷》
對於有網友話係「矮仔」，子善喺本刊嘅節目《星星負皮卷》中回應唔止冇嬲，仲自嘲出名「矮」㖭！聽吓佢點講！