【楊明犯法】試過十八個月無糧出 醉駕楊明：多謝睇唔起我嘅人！
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、楊明IG
楊明犯法 重讀訓練班
楊明犯法頻率高過攞獎，係唯一一個讀兩次訓練班嘅藝人，佢直言：「我諗歷屆都係得我讀過兩期，第一次係第十三期同楊怡一齊讀，到廿一期，公司叫我入去再培訓，唔係因為好有潛質，所以畀多期我讀，嗰年我唔知因為醉酒駕駛定刑事毀壞出事，公司罰我入去讀，廿一期我更加多嘢吸收到，因為嗰時我做咗八年。」
醉駕楊明改名改幾次 跟過太婆姓林
而問到楊明個藝名點嚟？佢澄清：「我細個一向都係叫楊明，但就叫做林楊明。我阿爺係姓楊，係楊家將嘅後人，我老竇因為過繼畀太婆而改姓林，由細到大屋企人都叫我楊明，我老竇喺我訓練班就嚟畢業，幫我改身份證個名做林明樂，我覺得唔慣，到公司問我有無想改嘅藝名，我就改做楊明。又可以跟番祖宗個姓，所以可以話藝名，亦係自己由細到大嘅名。」
用楊明呢個名行得順唔順？佢直言：「我由細叫楊明嗰陣，我覺得都差唔多，細個除咗讀書唔係好集中，其他嘢我覺得都好順，譬如我有好多朋友，到用咗楊明做藝名，有少少官非、唔如意嘅事，我諗都唔關個名事，一個人嘅人生都應該有唔同經歷，同埋其實係自己處理嘅問題。我到依家都用緊楊明做藝名，我覺得呢十年都幾順吖，開始順番自己個理想，我覺得係自己嘅思維改變咗，先至順番，可能十八歲初初出嚟，都係公司力捧，好多嘢理所當然，變咗好容易放棄一啲機會。依家大個仔咗，知道呢啲 機會唔係隨時都會有，所以會珍惜啲。」
楊明回應犯法官非「好扮嘢、唔識尊重人」
講到過去嘅官非，問楊明嗰時係咪少不更事？畀佢返轉頭嘅話會點行？佢回應：「如果畀我返番轉頭，我梗係選擇定性啲，但我又唔後悔經歷咗咁多嘢，因為如果我嗰時唔係經歷咁多事，可能好唔識珍惜機會，或者可能變咗好扮嘢、唔識尊重人嘅人。我睇到呢行好多人，係爭一啲機會去表現自己，但我一個人，去浪費咗咁多機會，我好似浪費緊其他人好渴望嘅機會。好多同事喺我無乜嘢做嘅時候同我講：『你畀心機啦，畀著我哋犯你犯嘅任何一件錯事，公司可能都唔會繼續留我喺度！』呢句說話好入到我心，因為我犯咁多次事，公司真係有權唔同我續約，所以我唔應該再浪費機會。」
楊明犯法 汪明荃畀機會
就係聽咗呢啲說話令佢領悟？楊明表示：「唔係一朝一夕領悟，唔係你哋見到我有成績嘅時候先領悟，做錯事可能好快畀人知道，但做好可能好多年都無人知，做番好要嘥好多時間，去令啲失望過嘅人或者放棄咗你嘅人知道你改變咗。我都嘥咗好多時間做番好，無論做咩角色我都接，我做咗好多年二世祖角色、強姦犯、壞人嘅角色，我都係想話畀之前幫過我、對我有信心嘅人聽，我會做番好，會畀心機做每個角色。好開心做咗幾年之後，畀阿姐 (汪明荃) 見到，阿姐問我：『你係咪想繼續做㗎？』我答：『梗係啦，唔係做咩仲喺度做呢啲角色。』阿姐就話：『如果你畀心機做，仲係想做落去，我會開始畀機會你！』無幾耐，我就入咗處境劇《天天天晴》，做咗百幾集，再做《誰家灶頭無煙火》，我諗佢想幫我入屋之餘，係幫我投入番做戲嘅心情，因為做處境劇日日都要返，朝九晚七，慢慢培養番我做嘢嘅心，雖然我做咗三、四年強姦犯、二世祖，但戲份唔多、個工作態度無咁強。」
「有好多唔好聽嘅說話」
身邊同事同傳媒嘅嘴臉有無開始改變？楊明憶述：「其實喺低沉嘅時候，見到好多嘢嘅，低沉嘅時候，睇到好多人生百態，好多謝好多喺我低沉嘅時候，鼓勵過我嘅人，但亦好多謝有啲睇唔起我嘅人，有好多唔好聽嘅說話，或者唔好睇嘅面口我都睇過。其實有啲市民都會，有啲後生啲嘅觀眾，會有一啲難聽啲嘅說話，咪當聽唔到囉！我好多謝公司大部分嘅幕後，工作人員，同最鼓勵我嘅化妝、梳頭、服裝，佢哋由細睇到我大，每次見親我都不停鼓勵我，有啲甚至鬧我、問我做咩唔畀心機，好多謝佢哋陪伴我度過嗰啲低沉嘅時間。」
犯事導致停工 十八個月無糧出
經濟上，有無捱過麵包？楊明直言：「梗係有啦，啱啱入訓練班嘅時候，生活指數都係低少少，我諗一個文員有七、八千蚊人工，我哋訓練班入去就係三千五蚊，咁唔夠㗎嘛，點都係問媽咪攞㗎嘞，媽咪都撐咗好幾年㗎，到我訓練班出咗嚟幾年，我開始犯事，最艱辛就係我第二次入訓練班嗰半年，嗰半年因為入訓練班停工，要還之前簽落嘅騷公畀公司，嗰時公司仲要停我人工，停咗十八個月，之前儲落嘅錢都用得七七八八，好彩仲有啲模特兒工作，好少錢但都叫撐得住，嗰時係要問十三期訓練班嘅同學借錢，好艱辛先捱完嗰十八個月。嗰十八個月係最慘，要返工、即係要使錢，但又無糧出。」
經常演奸角
講到終於守得雲開，攞「飛躍進步獎」，楊明笑言：「你見我上台笑自己咁老、叫自己『老飛』，其實心底我係好開心㗎，因為由公司有頒獎禮開始，我就好想攞呢個獎，因為我之前喺新加坡同馬來西亞都攞咗，係爭香港自己公司嘅獎未攞，好恨儲齊，呢個獎我恨咗好耐。」經常被派演奸角，有無唔開心？「無㗎，因為我知道自己做錯吖嘛，我嗰時乜嘢都無，我仲有咩資格去介意做咩角色呢！同埋做演員，唔應該介意做咩角色，同埋每個角色，只要做得好，都會畀人睇到。」
年初，四次提名「飛躍進步男藝員」的楊明終於獲得該獎，他不忘自嘲一把年紀才獲飛躍獎。
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