歐倩怡小背心熱褲大跳椅子舞 攻讀營養學與郭晉安食得清淡

歐倩怡（Cindy）近年專注進修營養學課程，現時已成為專業營養師，所以一家四口喺屋企食得清淡健康，郭晉安坦言：「我哋健康到有時唔係幾好意思請人嚟我哋屋企食飯，因為我哋食到好淡，好怕人哋話『你畀啲咩我食呀！』」現年41歲的歐倩怡近日更在社交平台上載大跳椅子舞片段，身穿小背心及熱褲，大騷好身材！

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、郭晉安微博、歐倩怡IG、TVB截圖