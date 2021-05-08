歐倩怡小背心熱褲大跳椅子舞 攻讀營養學與郭晉安食得清淡
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、郭晉安微博、歐倩怡IG、TVB截圖
歐倩怡小背心熱褲大跳椅子舞 兩孩之母保養勁好
歐倩怡（Cindy）於2006年下嫁三屆視帝郭晉安後，誕下一子一女，半息影做幸福人妻相夫教子，罕有現身幕前。歐倩怡近年專注進修食物及營養學課程，早前以一級榮譽的好成績學士畢業，現時已成為專業營養師。熱愛運動的她近日更於社交平台上載自己跳椅子舞的短片，41歲的她穿上小背心及熱褲，兩孩之母身材超fit！
歐倩怡郭晉安食得清淡 安仔：唔好意思請人嚟屋企食飯！
歐倩怡（Cindy）同56歲嘅郭晉安結婚14年，婚後誕下一子一女，老婆歐倩怡一直相夫教子外，依然好學不倦，近年專注進修食物及營養學課程，早前以一級榮譽的好成績學士畢業，現時已成為專業營養師，所以一家四口喺屋企會食得好健康，郭晉安早前接受訪問時坦言：「其實我哋真係好健康，我哋健康到有時唔係幾好意思請人嚟我哋屋企食飯，因為我哋食到好淡，好怕人哋話『你畀啲咩我食呀！』我哋會食啲好新鮮嘅嘢，我哋食當日喺街市買嘅嘢，好簡單，以蔬菜為主，菜我哋唔落鹽又唔落油，真係劈嚿薑落去，烚熟就食。細路仔又唔會扁晒嘴嘅，佢哋都習慣咗。習慣到有陣時唔鍾意出街食，因為覺得好鹹，要搵水再沖，出去食佢哋會鍾意食西餐，食沙律、比較清啲嘅嘢，佢哋會接受啲。」郭晉安又透露太太間唔中都會親自下廚：「好間唔中，有時都係交畀工人煮，但係如果佢煮，同一樣嘅嘢，佢煮嘅味道真係好出色！由佢唔識，開頭煮碟雞出嚟又鹹又苦，到依家煮得好好、好好食。」
郭晉安 同子女關係似朋友
問到演藝上、生意上仲有咩想做？現年56歲嘅郭晉安三句不離家庭：「我唔諗㗎嘞，譬如我盤生意都有我家姐睇住，我係做代言人，生意上嘅嘢我唔需要去諗，將來下一步要做啲咩呢，我會希望睇到我啲小朋友成長、讀大學，佢哋依家仲係細，有好多嘢都要自己珍惜嘅，珍惜當下呢刻，我先至希望一步一步咁去做。」問佢係咩類型嘅爸爸？惡定唔惡？同仔女關係係咪好close？郭晉安答：「依然都係一個好朋友嘅關係，我唔嚴厲嘅，有商有量，當然如果佢哋控制唔到自己情緒嘅時候，我有方法令佢哋calm down，但係都唔嚴厲嘅，唔會令佢哋覺得好驚，大家係有傾有講、商量嘅。但某啲情況， 佢哋係冇得決定，譬如旅行plan去邊，係由我去決定，呢個鍾意去睇公仔，嗰個想行玩具店，如果唔係就好混亂㗎嘞，呢啲嘢我會話畀佢哋聽，佢哋無得去揀。」
仔女讀完書可入行
睇唔睇到仔女有演藝潛質？如果佢哋話入行，會唔會支持？郭晉安直言：「點都要讀完書先啦，阿女好啲嘅，阿女真係好鍾意跳舞，到依家都無放棄過，同埋好鍾意唱歌，但係我哋盡量喺屋企都好少表演，譬如我要登台，我等佢返咗學，我先練歌，佢原來從來都唔知我識唱歌。我登台啲歌佢無聽過，最近唯一同佢玩過一次，同佢合唱一首我即將登台唱嘅歌，佢好有興趣，發現佢係好鍾意表演。阿仔就好鍾意睇我拍戲，之前復活節嘅活動，就係帶佢睇我拍戲，佢好鍾意食我個飯盒，佢話個飯盒好好食，哈哈！佢好鍾意喺現場睇到一班人集中去做一樣嘢，可能引發佢第日鍾意做幕後囉！或者幕前都得？唔知呀，我好自由嘅，我唔會刻意唔畀佢哋入行，但我嘅原則係要佢哋完成學業先。」有冇畀仔女睇自己啲作品？郭晉安笑言：「無呀，睇過一集咁多，嗰套係我做清裝，因為我想佢哋了解吓有清朝呢個朝代。佢哋讀嗰啲國際學校無呢方面嘅知識。佢啲同學反而有睇我嘅劇，同佢哋講：『你爸爸最近做衰人呀！你爸爸會殺人㗎！』哈哈！佢哋都係大個咗慢慢先分析到。同埋佢哋最近都會有啲要求嘅，譬如話『我髮型上應該要改變一下，唔想影到我嗰張相畀啲同學笑我個髮型。』開始有自我嘅形象。」
迫老婆拍拖
而講到夫妻相處之道，郭晉安透露：「我成日都聽到外面啲人會有一啲婚姻嘅危機，我自己都會審視吓自己。大家會覺得郭晉安同歐倩怡喺娛樂圈係一對模範夫妻，好似好穩定，有仔有女，好幸福家庭，其實呢個係外殼，裡面其實真係引申到好多問題，而呢啲問題係需要溝通，係嚟自生活、各自諗方法、為小朋友諗嘅嘢，我點樣睇佢、佢點樣睇我、我以為佢係咁、佢以為我係咁，當如果無溝通，久而久之，慢慢累積，有一日發現原來我對佢嘅諗法好陌生，當我哋大家搵張紙寫以為對方點嘅時候，發現原來唔係咁，譬如我以為佢鍾意啲咩，佢鍾意嘅唔係咁。開始覺得每個禮拜要抽一啲時間，大家去傾偈，去番拍拖時曾經去過嘅地方，繼續keep住去溝通、去傾、坦白。」會唔會放低小朋友去拍拖？安仔表示：「會呀，不過媽媽唔係咁主動嘅，媽媽始終個心係喺小朋友度，有陣時我要夾硬迫佢，話畀佢聽小朋友大㗎嘞，唔好再當佢好似細路仔咁，可以擺低佢哋畀工人湊住就得㗎嘞。」