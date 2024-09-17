羅仲謙拍《西遊記·女兒國》吐苦水：唔可以畀自己肚瀉
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羅仲謙（現名羅子溢）第三度拍攝鄭保瑞電影《西遊記》系列飾演沙僧，曾經大吐苦水，話喺拍攝嘅四個月當中，因為負擔好重嘅特技化妝，令佢「食又食唔到、瞓又瞓唔到，連去廁所都去唔到」，最慘嘅係為咗件肌肉衫唔好穿崩，只可以小便，唔可以大便，所以佢話：「千祈唔可以畀自己肚瀉！」
撰文：東方新地
圖片：新傳媒圖片庫
羅仲謙：化妝師要求高
羅仲謙指自己同郭富城係鄭保瑞導演拍嘅三部《西遊記》入面都有份參與：
「今次難度同樣都係極高，高在演員嘅心理狀態，因為我哋維持四個月都要經歷負擔好重嘅特技化妝，變咗食又食唔到、瞓又瞓唔到，連去廁所都去唔到！」
佢話大家可能覺得佢只係著咗件肌肉衫、髹藍咗塊面，好似唔係好辛苦咁，其實內裡係有好多嘢：「顏色表面睇係一層，其實裡面噴咗好多層，頭皮同額頭黐咗啲假嘅皮膚，又黐住鬚，如果食嘢顏料就會裂開！化妝師全部係荷李活嘅化妝師，要求極高，覺得完美先會畀你出鏡，食完嘢裂咗，就算導演催都係要執好先。」
肌肉衫縫口要個半鐘
羅仲謙又指自己件肌肉衫同樣要縫口先至冇穿崩位：「小便OK，想大嘅話，明天請早吖！四個月入面，我都保持住一個狀態，就係唔可以畀自己肚瀉，生活好規律，開工前、收工後一定要搞掂，千祈唔可以肚瀉，如果唔係就要片場成百人等你一個，同埋會阻礙進度，因為一開一合件肌肉衫要個半鐘頭，全日都係拍八個鐘頭。」羅仲謙話嗰段時間自己經常會驚「今日冇去廁所，如果肚痛點算呀？」心理壓力真係好大。
同輩競爭大
但問到羅仲謙當初有冇抗拒演唔算「靚仔樣」嘅沙僧？佢就話：「冇抗拒，因為喺我哋呢輩演員，其實競爭唔係在於香港，台灣、韓國、大陸甚至泰國、馬來西亞，好多演員已經喺一個共同嘅市場入面，我哋呢輩需要嘅係機會，老實講，我依家階段係，你畀工作我做，只要個角色唔係過份，我都會做，因為爭取每一個機會，亦都可以幫自己累積到經驗同人際關係，自問依家唔係選擇嘅階段，我未到嗰個階段，你話去到四、五十歲為興趣而拍戲，可以揀自己鍾意嘅角色挑戰自己，但依家我呢輩仲係衝刺期，乜都要嘗試、累積！」
圖片來源：新傳媒圖片庫