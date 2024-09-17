羅仲謙拍《西遊記·女兒國》吐苦水：唔可以畀自己肚瀉

羅仲謙（現名羅子溢）第三度拍攝鄭保瑞電影《西遊記》系列飾演沙僧，曾經大吐苦水，話喺拍攝嘅四個月當中，因為負擔好重嘅特技化妝，令佢「食又食唔到、瞓又瞓唔到，連去廁所都去唔到」，最慘嘅係為咗件肌肉衫唔好穿崩，只可以小便，唔可以大便，所以佢話：「千祈唔可以畀自己肚瀉！」

