欣賞西門慶唔壓抑 62歲豹哥單立文 低潮期放縱自己

縱橫歌、影、視三線發展的豹哥單立文(Pal)，接受本刊訪問，由拍處境劇《愛·回家之開心速遞》，講到演三級片做西門慶，並由搖滾說到歌手轉型，又大談行業的興盛與衰退。

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、豹哥IG