欣賞西門慶唔壓抑 62歲豹哥單立文 低潮期放縱自己
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒圖片庫、豹哥IG
豹哥：想個社會開心啲
先講18年《搖滾大俠奏》演唱會，問豹哥之前幾耐無出過騷？佢話：「香港嘅話，對上一次係2015年底《Twins LOL 演唱會》。籌備呢個騷無得緊張，因為時間好緊迫，我日日拍緊處境劇，唔能夠抖。都無刻意練歌，係揸車嗰陣唱吓Carpool Karaoke (車上卡拉OK) 就有。」喺屋企有無彈結他、Jam吓？豹哥話：「一啲都無。但之後有練番多啲，catch up番個standard！」
我係一個滾大俠⋯⋯ 仲有班豬朋狗友陪我一齊滾 👳🏾♂️👌🏾…👨🎤🤟🏼…🤖🖖🏽#其實夾band真係冇罪嘅 #人不selfie枉少年 #其實去滾真係冇事嘅 #hkband
Pal Sinn（@palsinn）分享的貼文 於 張貼
講到由宣布開騷到依家，反應都好好，豹哥笑言：「我知道有人惡搞，將海報改成『搖滾大嬸判』、『搖滾大細怒』。搞得你，即係你有noise囉，我都OK嘅、冇乜所謂！」
好！你地同我地講下，想要聽D乜嘢歌？👼⚡️🎵🎸🎼🥁🎹🎧🎤 #其實夾band真係冇罪嘅 #人不boogie枉少年 #其實彈bass真係冇罪嘅 #hkband #搖滾大俠奏
Pal Sinn（@palsinn）分享的貼文 於 張貼
拍處境劇考紀律
拍處境劇《愛·回家之開心速遞》係咪令豹哥名利雙收？豹哥話：「睇你用咩眼光睇，呢個係好regular、好堅持嘅工作。每日七點起身，夜晚七、八點收廠，日日都係咁，三百六十五日唔可以休息，睇你個人嘅紀律係keep到幾犀利。初初未拍過，抱住戰戰兢兢心態去探索，但拍落，少少瀨嘢嘞，因為我係一個夜晚人，我凌晨三、四點瞓，最高峰期我係晏晝瞓覺、夜晚十二點起身，要三百六十度扭轉(作息)，都幾慘吓。終於試到，而且已經習慣咗。」
《開心速遞》係咪令豹哥更加入屋？個個都爆騷，係咪賺到盤滿砵滿？豹哥表示：「我覺得賺到嘅唔係爆騷或者盤滿砵滿，係一班演員日久生情，由好陌生、大家冇乜默契，變咗真係好似一家人咁，呢下幾攞命、幾珍貴。之前未試過，之前拍嘅戲或者劇都係三、兩個月，感情無咁深厚，依家一班人日日見面，叫阿哥、大妹、細妹，叫到真嘅一樣，好似家人咁關心佢哋，放假問出唔出嚟食飯、病痛噓寒問暖，自己屋企人有時都好似無咁親。」
熊家族譜：太叔、太孫，太博、太紅、太妹、太瘀⋯⋯ 👽👼👨🎤👳🏾♂️😬👧🏻👵🏻 @kalok_ @konniecrab @maboboma @sheepyjoycetang @andreaso_ #其實熊家真係冇事嘅 #愛回家之開心速遞 #其實靚仔真係冇罪嘅 #人不selfie枉少年 #搖滾大俠奏
Pal Sinn（@palsinn）分享的貼文 於 張貼
點解細妹熊心如 @andreaso_ 生日都黑起口面呢？因為我地熊家人係與別不同，別樹一格嘅⋯⋯細妹，生日快樂！身體健康 👳🏾♂️🙏🏾㊗️🎂⭐️❤️🎉🤡💃👨🎤🤟🏼🍭💰👼🤪🌈 #愛回家之開心速遞 #熊心如生日 #生日大x晒
Pal Sinn（@palsinn）分享的貼文 於 張貼
問佢出到街，觀眾有咩反應？豹哥搞笑形容：「依家我隨時按任何一個單位門鐘，話想嚟食飯，我相信都會畀我入去。以前有啲小朋友驚我，變到依家衝過嚟攬住我，我要講『死開啦、死𡃁仔！』」
欣賞西門慶唔壓抑
講到西門慶呢個角色，坊間傳話豹哥簽咗約先知係三級片？豹哥就回應：「其實呢個角色，第一次拍係半藝術嘅電影，叫《潘金蓮之前世今生》，係王祖賢做主角嘅時裝片，及後有人覺得我做得幾似，搵我做古裝版西門慶，嗰時興三級片，應運而生做咗七次西門慶。」
豹哥續說：「西門慶呢個角色睇你點睇，每個人都有情有慾，情慾喺一個人係缺少唔到，偏偏呢個角色好好呢樣嘢咁解，我覺得人咁抑壓做咩？西門慶幾好吖，唔抑壓、放晒出嚟，想媾你就媾你、想同你上床就上床，佢有間藥舖，藥可以叫做Drugs，令你好high嘅嘢都可以叫做藥，我諗佢嗰時都有隊吓嘢，我前設佢有隊嘢，隊完嘢、好開心，媾吓女，理所當然我係咁去做呢個人。」
《賭俠》侯賽因做大奸角，都係經典，心態係點？出到街有無壓力？豹哥指：「我覺得《賭俠》係另一個轉捩點，又係一個好長壽嘅角色，我早排幫一間財務公司拍咗個廣告，佢都係要我以侯賽因嘅身份拍，我心諗，我91年做嘅嘢，到依家，你都叫我做番呢樣嘢，我覺得都幾神奇、幾得意，呢個角色已經唔再乞人憎、唔再可怕，而係變咗可愛嘅角色，有咁嘅變化我都幾驚奇。」
係個角色好成功？豹哥就話：「亦都係電影業嘅衰退，一個咁耐嘅角色都畀人一路記住，係咪因為新嘅戲嘅一啲角色，真係唔夠經典、唔能夠畀人再記得起，所以無限復活啲舊嘅角色，呢樣嘢我都有啲唏噓！」
低潮期放縱自己
90年代除咗三級片，香港電影都經歷衰退，問豹哥有一段時間喺娛圈消失，嗰段時間夠唔夠錢開飯？豹哥答：「嗰排我打好多台灣牌(麻雀)，去好多Rave Party，冇乜所謂嘅，大有大使、細有細使，嗰時都幾開心，放縱吓自己、放鬆吓自己，唔做嘢住、沉澱吓，都唔枉過，雖然係靡爛咗啲，直至我出番嚟做音樂，96年我同我老婆produce咗一隻碟，我亦都做好多Live Show，做好多音樂上嘅嘢。」
幾時返TVB？豹哥憶述：「我92年簽TVB，05年出咗去、無再簽，全身再做音樂，96年之前我一半拍TVB、一半做音樂，後來音樂嗰 邊重咗，做好多領班、音樂總監方面嘅嘢，覺得係時候全心全意再做音樂。又做音樂又做幕前，我哋嗰排都溝到好亂，阿達(劉以達)啦、依家Eric Kwok都做㗎！其實好多歌星唱唔到歌掟咗去無綫度浸，浸一排變咗藝員，好多都係，阿廉(曹永廉)、阿蔣(蔣志光)、蕭正楠、(陳)敏之都係歌星出身㗎！歌星可以講係踏腳石，亦都係樂壇衰退，所以咁多人要轉行。」
唔介意孖李思捷做節目反應不似預期
外間對《今晚睇李》評價好參差，李思捷都話個concept喺香港係嚟早咗，問豹哥點睇？有冇失望？豹哥回應：「唔失望，樣樣嘢都要有人試咗先，好多人用抄襲嚟攻擊《今晚睇李》，美國嘅Talk Show定咗係咁，等於踢波都係定咗咁打，我哋借咗條formula，但用我哋自己方法做，或者阿John(李思捷)人緣或者表達能力唔夠好，或者太過有自信、覺得佢孭唔起，攻擊佢呢樣嘢，唔係個個出嚟就有咁嘅地位，一定要慢慢建立。其實我哋係用心做，呢五十二集問心無愧。」
提到豹哥有做舞台劇，佢表示：「啱啱嗰次做《羅生門》都幾攞命，因為一人分飾四角，一出台無得休息，一路做，換衫又做第二個角色，淨係換衫都換到癲咗，好攰、好攰，一完場後台已經準備好張床畀我休息。我第一次係做《嬉春酒店》，開頭我有保留、懷疑，之後愈做愈順，評語好好，個滿足感第一次就係《嬉春酒店》。但講到做舞台劇係咪最有滿足感？又唔係，係做騷、演唱會，舞台劇有劇本、角色，做騷係你自己嚟，人哋(觀眾)鍾意嘅係真嘅你。」