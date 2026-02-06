揮拍之間的隱形風險——網球及匹克球的常見運動創傷

近年，網球及匹克球（Pickleball）在各個年齡層迅速普及。不少人認為這類運動屬於非接觸性，安全性相對較高，但臨床經驗顯示，相關運動創傷其實並不少見，尤其常見於業餘球手身上。這些受傷多數並非來自碰撞，而是源於運動前熱身（warm-up）不足、運動後忽略動態緩和及拉筋（cool-down），加上缺乏專業指導，動作姿勢不當，最終導致勞損，甚至急性受傷。

