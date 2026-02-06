揮拍之間的隱形風險——網球及匹克球的常見運動創傷
雖然網球與 Pickleball 沒有身體接觸，但比賽與訓練過程中包含大量急停、轉向、揮拍及爆發性用力的動作。若熱身不足，肌肉與關節尚未準備好，這些動作便容易引發急性損傷，例如俗稱的「網球腿」。另一方面，關節、肌腱及軟組織長時間承受重複性壓力，若身體未能逐步適應，亦容易出現慢性勞損問題。
不只是網球肘：常見受傷部位一覽
在臨床上，最為人熟知的運動傷患是「網球肘」（肱骨外上髁炎）。但實際上，常見受傷部位還包括肩膀旋轉肌群的拉傷或發炎、手腕肌腱炎、下背肌肉拉傷，以及膝關節與足踝的扭傷或退化性疼痛。由於 Pickleball 場地較小、來回節奏頻密，加上較多彎腰及低位擊球動作，除了跟腱及小腿肌群受傷外，亦較容易出現腰背扭傷。
這些運動創傷往往並非單一因素造成，而是熱身不足、技術動作不當、訓練安排失衡及裝備選擇不合適等多方面因素累積所致。不少業餘球手在未經專業指導下練習，揮拍姿勢錯誤，令前臂或肩部承受不必要的壓力，增加突發受傷的風險。
「一打就打很久」反而更危險
此外，「平時很少運動，一打波就兩三小時」的運動模式亦相當常見。對身體而言，這屬於突發性的高強度運動，受傷風險反而比規律、短時間訓練更高。理想的做法是循序漸進地增加訓練量，並配合額外的肌力訓練與拉筋，強化肌肉記憶及穩定性，讓身體在運動時保持更佳狀態。
裝備細節 對肌肉與關節的長期影響
裝備選擇同樣不容忽視。例如球拍過重或握柄過細，會明顯增加前臂肌群負擔；拍線磅數過高、避震不足，亦會加重手肘及手腕的壓力，長遠增加受傷機會。
保守治療為主 多數情況毋須動刀
在治療方面，大部分網球及 Pickleball 相關創傷均毋須手術。初期以保守治療為主，包括適當休息、物理治療、消炎止痛藥物，以及針對性的肌力訓練與動作矯正。若症狀持續，部分患者可考慮注射治療，例如類固醇作短期消炎，或接受 PRP 注射，但必須由醫生評估是否適合及解釋其風險效用。手術通常只適用於結構性嚴重損傷，或長期保守治療無效的個案。
傷者重返球場應循序漸進
不少患者常見的誤解是「休息一下，不痛就代表好了」。事實上，疼痛消失只意味炎症暫時減輕，並不代表功能已完全恢復。運動損傷需要時間讓肌肉力量、關節穩定性及動作控制逐步重建，若過早恢復高強度運動，容易導致復發，甚至加重傷勢。曾受傷的球手在重返球場時，應循序漸進，並持續進行肌力訓練及技術調整，建議先經醫生或治療師評估康復進度，再決定操練安排。
現代運動科學：熱身與緩和運動的重要性
從現代運動科學角度來看，預防運動創傷並非單靠「小心一點」，而是建基於身體在運動前後能否有效完成準備與恢復。充分的運動前熱身有助逐步提升肌肉溫度、增加關節活動度及神經肌肉協調，讓身體能承受突如其來的爆發性動作，從而降低拉傷及扭傷風險；而運動後的動態緩和運動及拉筋，則有助促進血液循環、減少肌肉張力及微細組織損傷的累積，為修復與恢復創造理想條件。當身體能在「準備」、「運動」、「恢復」之間形成良性循環，關節穩定性與動作控制自然得以提升，受傷風險亦隨之下降。這正是為何在現代運動醫學中，熱身與緩和運動被視為訓練的一部分，而非可有可無的附加步驟。
專欄：仁安健談
撰文：林健偉醫生 骨科專科醫生