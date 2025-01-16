55歲男神唐文龍7大操肌養生秘技 每朝必食麥皮 戒一種「港人愛吃早餐」
從TVB「少林寺」到男團「Hey Brother」的磨煉
回望當年在TVB拍劇，唐文龍指經歷了密集的拍攝安排和高壓工作環境，形容為「少林寺式訓練」。他曾試過連續四天只睡一兩小時，甚至因過度疲勞而在片場暈倒，但依然能繼續完成工作。這段時期也為他日後的健康生活敲響警鐘。最近唐文龍挑戰發展，與黃智賢、李思捷等人組成「Hey Brother」男團，雖然已達55歲之齡，但一向愛運動健身，高強度練舞和舞台表演可謂輕鬆應對。
7大操肌養生貼士公開
多年來，唐文龍透過嚴格自律的生活方式，成功保持健碩身材，健康形象令他最近成為一款心血管保健產品代言人。他曾透露自己有7大操肌養生秘訣，大家也可作參考：
1. 每天早餐必吃麥皮
唐文龍堅持每天早晨吃麥皮，這個習慣已維持多年。他認為麥皮是健康飲食的基石，因為它含有豐富的水溶性纖維，有助穩定血糖並提供充足能量。他建議，血糖偏低的人可以加入乾果或香蕉，為身體補充糖分，避免運動時力氣不足或抽筋。
2. 晚餐少澱粉，拒絕白麵包
在飲食控制方面，唐文龍特別提醒避免進食白麵包，因為其熱量高且容易致肥。他建議晚上8點後停止進食，尤其是避免米飯和高澱粉食物，以幫助維持理想的體脂。他還強調每日的油脂攝取量不應超過一茶匙，才能更好控制熱量攝入。
3. 用運動解壓，避免深夜暴食
唐文龍習慣在壓力大或深夜肚餓時，以運動代替進食。例如，他會進行20分鐘運動，待身體完全放鬆後再休息，這樣既能紓解壓力，也避免因深夜進食引發肥胖問題。
4. 每週進行3次體能訓練
唐文龍認為，固定的體能訓練是保持身材的關鍵。他每週至少安排三次訓練，每次1至2小時，注重提升體能和全身肌肉力量。他特別喜歡在公園進行「街頭體能訓練」，如豹跑、掌上壓、爬樓梯、引體上升等，並稱公園為「鋼鐵森林運動場」，因為場地設施足以訓練身體各個部位。
5. 短時間爆發式訓練
他強調，訓練時不應過分執著於動作次數，而應在限定時間內全力以赴。例如，設定1分半鐘完成一組綜合動作（如仰臥起坐配合樓梯跳躍），以此提升肌肉的耐力與爆發力。
6. 習武提升手腕與核心力量
除了傳統的健身運動，他還熱衷於習武，如詠春和洪拳。他認為，武術能有效鍛煉手腕力量和上身肌肉，尤其是詠春的「黐手」動作，對手腕和核心的訓練效果顯著。這些是普通健身器材無法替代的。
7. 善用居家環境進行高效鍛煉
為了方便訓練，他在家中特別設置了一條長達5米的鋼管，用於懸吊、攀爬等訓練。他認為，家中設置簡單的健身設施，能充分利用碎片化時間，隨時隨地保持訓練狀態。